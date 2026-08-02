ВС признал незаконными ограничения доплат чернобыльцам-пенсионерам из зон отселения

Суд подчеркнул, что введение дополнительных условий для получения доплаты приводит к ограничению конституционного права такой категории лиц на надлежащую социальную защиту.

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Применение при определении права лиц на доплату как неработающим пенсионерам, постоянно проживающим в зоне безусловного (обязательного) отселения и в зоне гарантированного добровольного отселения, положений статьи 45 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» и постановления Кабинета Министров Украины «Некоторые вопросы осуществления в 2025 году на период военного положения в Украине доплаты неработающим пенсионерам, постоянно проживающим в зоне безусловного (обязательного) отселения и в зоне гарантированного добровольного отселения» от 27 декабря 2024 года № 1524, которыми предусмотрено, что доплата неработающим пенсионерам, постоянно проживающим в зоне безусловного (обязательного) отселения и в зоне гарантированного добровольного отселения, устанавливается при условии, что такие лица проживали или работали в зоне безусловного (обязательного) отселения либо в зоне гарантированного добровольного отселения по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года, в связи с чем лицу предоставлен статус лица, пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы; доплата за проживание на указанных территориях устанавливается в размере 2361,00 грн, является противоправным и ограничивает гарантированное право на надлежащую социальную защиту, предусмотренное статьей 46 Конституции Украины.

5 июня Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел кассационную жалобу лица на решение Житомирского окружного административного суда от 12 июня 2025 года и постановление Седьмого апелляционного административного суда от 19 ноября 2025 года по делу по иску лица к Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Житомирской области о признании противоправным бездействия и обязательстве совершить действия.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

Истец является неработающим пенсионером, имеет статус лица, пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы 1-й категории, и зарегистрирован в пгт Лугины Коростенского района Житомирской области, который отнесен к зоне гарантированного добровольного отселения. С 1 января 2025 года ответчик прекратил выплату истцу повышения к пенсии, предусмотренного статьей 39 Закона Украины от 28 февраля 1991 года № 796-XII «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» (далее — Закон № 796-XII), ссылаясь на то, что по данным Единого государственного демографического реестра подтверждена его регистрация по месту жительства в указанном населенном пункте только с 28 мая 2021 года. Ответчик исходил из того, что установленные статьей 45 Закона Украины от 19 ноября 2024 года № 4059-IX «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» (далее — Закон № 4059-IX) и постановлением Кабинета Министров Украины «Некоторые вопросы осуществления в 2025 году на период военного положения в Украине доплаты неработающим пенсионерам, постоянно проживающим в зоне безусловного (обязательного) отселения и в зоне гарантированного добровольного отселения» от 27 декабря 2024 года № 1524 (далее — Постановление № 1524) условия предусматривают проживание или работу в соответствующих зонах по состоянию на 26 апреля 1986 года либо в период с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года, а истец таким условиям не соответствует.

Решением окружного административного суда исковые требования были удовлетворены частично. Постановлением апелляционного административного суда решение суда первой инстанции отменено и принято новое постановление, которым в удовлетворении исковых требований отказано. Суд апелляционной инстанции исходил из того, что после аварии на Чернобыльской АЭС истец сменил место жительства за пределы зон безусловного (обязательного) и гарантированного добровольного отселения, а впоследствии вернулся на постоянное место жительства в эти зоны. По выводу суда, в соответствии со статьей 45 Закона № 4059-IX это обстоятельство исключает право истца на получение спорной доплаты к пенсии с 1 января 2025 года.

Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу, отменил решения судов предыдущих инстанций и принял новое решение о частичном удовлетворении иска.

ОЦЕНКА СУДА

Положениями статьи 45 Закона № 4059-IX и Постановления № 1524 введено временное (на 2025 год) условие для получения доплаты неработающим пенсионерам, постоянно проживающим в зоне безусловного (обязательного) отселения и в зоне гарантированного добровольного отселения, то есть указанными положениями законодательства фактически установлено иное (дополнительное) регулирование отношений, отличное от того, которое установлено Законом № 796-XII, являющимся специальным законом в данной сфере.

Суд подчеркнул, что введение дополнительных условий для получения доплаты приводит к ограничению конституционного права такой категории лиц на надлежащую социальную защиту, предусмотренную специальным законом, а также нарушает сущность конституционных гарантий безусловного обеспечения социальной защиты таких лиц. Распространение действия Закона № 4059-IX и Постановления № 1524 на доплату, установленную специальным законом, является грубым нарушением норм Конституции Украины, в частности статей 8, 19 и 92.

Суд указал, что в спорных правоотношениях возникла коллизия между положениями специального Закона № 796-XII и положениями Закона № 4059-IX, которую следует решать путем применения общего принципа права «специальный закон отменяет действие общего закона» (lex specialis derogat generali).

Согласно такому правовому подходу, при конкуренции норм необходимо применять правило приоритетности норм специального закона (lex specialis), то есть Закона № 796-XII, а положения Закона № 4059-IX считать общими нормами (lex generalis).

Учитывая изложенное, положения статьи 45 Закона № 4059-IX и Постановления № 1524 в части установления дополнительных условий для получения доплаты, предусмотренной статьей 39 Закона № 796-XII, не подлежат применению при решении вопроса о праве лица на такую доплату, поскольку сужают гарантированное законом право на социальную защиту и противоречат Конституции Украины, а действия ответчика по прекращению с 1 января 2025 года выплаты истцу повышения к пенсии, установленного статьей 39 Закона № 796-XII в размере двух прожиточных минимумов, являются противоправными.

Подробнее с текстом постановления Верховного Суда от 5 июня 2026 года по делу № 240/4486/25 можно ознакомиться по ссылке.

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