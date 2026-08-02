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ДГЭ завершила собеседования с кандидатами на должности судей КСУ: когда объявят результаты

15:25, 2 августа 2026
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Состоялись собеседования с 11 кандидатами на должности судей КСУ.
ДГЭ завершила собеседования с кандидатами на должности судей КСУ: когда объявят результаты
Фото: facebook.com/AGE.CCU
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31 июля – 1 августа 2026 года Совещательная группа экспертов провела собеседования с кандидатами, принимающими участие в конкурсном отборе на две должности судей Конституционного Суда Украины по квоте съезда судей Украины. Об этом сообщила Совещательная группа экспертов.

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В частности, состоялись собеседования с 11 кандидатами из 13:

  1. Бабанлы Расим Шагинович, руководитель аппарата Верховного Суда.
  2. Кравчук Алексей Олегович, судья Высшего антикоррупционного суда.
  3. Клименко Алексей Викторович, прокурор Офиса Генерального прокурора.
  4. Клименко Оксана Михайловна, профессор кафедры международного, гражданского и коммерческого права Киевского национального торгово-экономического университета.
  5. Никон Олеся Зеновиевна, судья хозяйственного суда Львовской области.
  6. Музычко Светлана Григорьевна, судья Киевского апелляционного суда.
  7. Солоткий Сергей Анатольевич, военнослужащий.
  8. Смокович Михаил Иванович, судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда.
  9. Цмокаленко Оксана Сергеевна, юрист.
  10. Салюк Петр Иванович, судья Хмельницкого окружного административного суда.
  11. Савчак Андрей Владимирович, судья Перемышлянского районного суда Львовской области.

Вместе с тем 31 июля Совещательная группа экспертов получила заявление от кандидата Виталия Придатко, а также 1 августа — заявление от кандидата Сергея Сотникова о невозможности их личного участия в собеседовании.

Таким образом, ДГЭ проведет оценивание этих кандидатов в порядке части шестой статьи седьмой Методологии ДГЭ, в которой говорится, что неявка кандидата на собеседование, независимо от причин, не препятствует Совещательной группе провести оценивание и установить его соответствие критерию высоких моральных качеств.

«Совещательная группа экспертов планирует оперативно завершить оценивание соответствия всех кандидатов критерию высоких моральных качеств и в ближайшее время объявить решение по ним», — говорится в заявлении.

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суд судья КСУ

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