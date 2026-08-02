ДГЭ завершила собеседования с кандидатами на должности судей КСУ: когда объявят результаты

Состоялись собеседования с 11 кандидатами на должности судей КСУ.

Фото: facebook.com/AGE.CCU

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31 июля – 1 августа 2026 года Совещательная группа экспертов провела собеседования с кандидатами, принимающими участие в конкурсном отборе на две должности судей Конституционного Суда Украины по квоте съезда судей Украины. Об этом сообщила Совещательная группа экспертов.

В частности, состоялись собеседования с 11 кандидатами из 13:

Бабанлы Расим Шагинович, руководитель аппарата Верховного Суда. Кравчук Алексей Олегович, судья Высшего антикоррупционного суда. Клименко Алексей Викторович, прокурор Офиса Генерального прокурора. Клименко Оксана Михайловна, профессор кафедры международного, гражданского и коммерческого права Киевского национального торгово-экономического университета. Никон Олеся Зеновиевна, судья хозяйственного суда Львовской области. Музычко Светлана Григорьевна, судья Киевского апелляционного суда. Солоткий Сергей Анатольевич, военнослужащий. Смокович Михаил Иванович, судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда. Цмокаленко Оксана Сергеевна, юрист. Салюк Петр Иванович, судья Хмельницкого окружного административного суда. Савчак Андрей Владимирович, судья Перемышлянского районного суда Львовской области.

Вместе с тем 31 июля Совещательная группа экспертов получила заявление от кандидата Виталия Придатко, а также 1 августа — заявление от кандидата Сергея Сотникова о невозможности их личного участия в собеседовании.

Таким образом, ДГЭ проведет оценивание этих кандидатов в порядке части шестой статьи седьмой Методологии ДГЭ, в которой говорится, что неявка кандидата на собеседование, независимо от причин, не препятствует Совещательной группе провести оценивание и установить его соответствие критерию высоких моральных качеств.

«Совещательная группа экспертов планирует оперативно завершить оценивание соответствия всех кандидатов критерию высоких моральных качеств и в ближайшее время объявить решение по ним», — говорится в заявлении.

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