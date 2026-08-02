ДГЭ завершила собеседования с кандидатами на должности судей КСУ: когда объявят результаты
31 июля – 1 августа 2026 года Совещательная группа экспертов провела собеседования с кандидатами, принимающими участие в конкурсном отборе на две должности судей Конституционного Суда Украины по квоте съезда судей Украины. Об этом сообщила Совещательная группа экспертов.
В частности, состоялись собеседования с 11 кандидатами из 13:
- Бабанлы Расим Шагинович, руководитель аппарата Верховного Суда.
- Кравчук Алексей Олегович, судья Высшего антикоррупционного суда.
- Клименко Алексей Викторович, прокурор Офиса Генерального прокурора.
- Клименко Оксана Михайловна, профессор кафедры международного, гражданского и коммерческого права Киевского национального торгово-экономического университета.
- Никон Олеся Зеновиевна, судья хозяйственного суда Львовской области.
- Музычко Светлана Григорьевна, судья Киевского апелляционного суда.
- Солоткий Сергей Анатольевич, военнослужащий.
- Смокович Михаил Иванович, судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда.
- Цмокаленко Оксана Сергеевна, юрист.
- Салюк Петр Иванович, судья Хмельницкого окружного административного суда.
- Савчак Андрей Владимирович, судья Перемышлянского районного суда Львовской области.
Вместе с тем 31 июля Совещательная группа экспертов получила заявление от кандидата Виталия Придатко, а также 1 августа — заявление от кандидата Сергея Сотникова о невозможности их личного участия в собеседовании.
Таким образом, ДГЭ проведет оценивание этих кандидатов в порядке части шестой статьи седьмой Методологии ДГЭ, в которой говорится, что неявка кандидата на собеседование, независимо от причин, не препятствует Совещательной группе провести оценивание и установить его соответствие критерию высоких моральных качеств.
«Совещательная группа экспертов планирует оперативно завершить оценивание соответствия всех кандидатов критерию высоких моральных качеств и в ближайшее время объявить решение по ним», — говорится в заявлении.
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