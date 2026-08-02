ДГЕ завершила співбесіди з кандидатами на посади суддів КСУ: коли оголосять результати

Відбулися співбесіди з 11-ма кандидатами на посади суддів КСУ.

Фото: facebook.com/AGE.CCU

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31 липня – 1 серпня 2026 року Дорадча група експертів провела співбесіди з кандидатами, які беруть участь в конкурсному відборі на дві посади суддів Конституційного Суду України за квотою зʼїзду суддів України. Про це повідомила Дорадча група експертів.

Зокрема, відбулися співбесіди з 11-ма кандидатами з 13:

Бабанли Расім Шагінович, керівник апарату Верховного Суду Кравчук Олексій Олегович, суддя Вищого антикорупційного суду Клименко Олексій Вікторович, прокурор Офісу Генерального прокурора Клименко Оксана Михайлівна, професор кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права Київського національного торгівельно-економічного університету Никон Олеся Зеновіївна, суддя господарського суду Львівської області Музичко Світлана Григорівна, суддя Київського апеляційного суду Солоткий Сергій Анатолійович, військовослужбовець Смокович Михайло Іванович, суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Цмокаленко Оксана Сергіївна, юристка Салюк Петро Іванович, суддя Хмельницького окружного адміністративного суду. Савчак Андрій Володимирович, суддя Перемишлянського районного суду Львівської області.

Разом з тим, 31 липня Дорадча група експертів отримала заяву від кандидата Віталія Придатка і також 1 серпня заяву від кандидата Сергія Сотнікова про неможливість їхньої особистої участі в співбесіді.

Таким чином, ДГЕ проведе оцінювання цих кандидатів в порядку частини шостої статті сьомої Методології ДГЕ, в якій йдеться, що неявка кандидата на співбесіду, незалежно від причин, не перешкоджає Дорадчій групі провести оцінювання і встановити його відповідність критерію високих моральних якостей.

«Дорадча група експертів планує оперативно завершити оцінювання відповідності усіх кандидатів критерію високих моральних якостей і найближчим часом оголосити рішення щодо них», — йдеться у заяві.

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