ДГЕ завершила співбесіди з кандидатами на посади суддів КСУ: коли оголосять результати
31 липня – 1 серпня 2026 року Дорадча група експертів провела співбесіди з кандидатами, які беруть участь в конкурсному відборі на дві посади суддів Конституційного Суду України за квотою зʼїзду суддів України. Про це повідомила Дорадча група експертів.
Зокрема, відбулися співбесіди з 11-ма кандидатами з 13:
- Бабанли Расім Шагінович, керівник апарату Верховного Суду
- Кравчук Олексій Олегович, суддя Вищого антикорупційного суду
- Клименко Олексій Вікторович, прокурор Офісу Генерального прокурора
- Клименко Оксана Михайлівна, професор кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права Київського національного торгівельно-економічного університету
- Никон Олеся Зеновіївна, суддя господарського суду Львівської області
- Музичко Світлана Григорівна, суддя Київського апеляційного суду
- Солоткий Сергій Анатолійович, військовослужбовець
- Смокович Михайло Іванович, суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду
- Цмокаленко Оксана Сергіївна, юристка
- Салюк Петро Іванович, суддя Хмельницького окружного адміністративного суду.
- Савчак Андрій Володимирович, суддя Перемишлянського районного суду Львівської області.
Разом з тим, 31 липня Дорадча група експертів отримала заяву від кандидата Віталія Придатка і також 1 серпня заяву від кандидата Сергія Сотнікова про неможливість їхньої особистої участі в співбесіді.
Таким чином, ДГЕ проведе оцінювання цих кандидатів в порядку частини шостої статті сьомої Методології ДГЕ, в якій йдеться, що неявка кандидата на співбесіду, незалежно від причин, не перешкоджає Дорадчій групі провести оцінювання і встановити його відповідність критерію високих моральних якостей.
«Дорадча група експертів планує оперативно завершити оцінювання відповідності усіх кандидатів критерію високих моральних якостей і найближчим часом оголосити рішення щодо них», — йдеться у заяві.
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