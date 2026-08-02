У ЦПД РНБО спростували інформацію про зміни до законодавства щодо відстрочки та мобілізації

У Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили, що інформація про нібито зміни до законодавства щодо мобілізації та відстрочки не відповідає дійсності.

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Центр протидії дезінформації спростував поширену інформацію про нібито внесення змін до законодавства щодо мобілізації. У відомстві заявили, що жодних законодавчих змін у цій сфері не ухвалювали, а повідомлення, які поширюються в мережі, не відповідають дійсності.

Раніше Донецький обласний ТЦК та СП опублікував повідомлення, в якому йшлося, що після набрання чинності змінами до законодавства скоротився перелік категорій військовозобов’язаних, які мають право на відстрочку від мобілізації.

Зокрема, зазначалося, що право на відстрочку нібито втратили багатодітні чоловіки із заборгованістю зі сплати аліментів, особи, які доглядають за чоловіком або дружиною з інвалідністю III групи, а також батьки-одинаки, якщо другий із батьків не позбавлений батьківських прав, не помер, не визнаний безвісти зниклим або не відбуває покарання.

Водночас у ЦПД РНБО наголосили, що жодних змін до законодавства про мобілізацію не ухвалювали. Крім того, повідомлення з відповідною інформацією було видалено зі сторінки Донецького обласного ТЦК.

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