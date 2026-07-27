День медичного працівника 2026: найкращі привітання у прозі, віршах та красиві листівки
У понеділок, 27 липня, в Україні офіційно відзначають День медичного працівника — професійне свято всіх, хто присвятив своє життя охороні здоров’я.
Це свято — чудова нагода подякувати лікарям, медсестрам, фельдшерам, лаборантам, водіям «швидкої» та всім тим, хто щодня стоїть на сторожі людського життя. У складні воєнні роки роль медиків — особливо значуща, адже вони працюють у прифронтових зонах, в операційних, у госпіталях і цивільних лікарнях без вихідних.
Офіційно День медичного працівника в Україні відзначають з 1994 року. Щороку День медика святкували у третю неділю червня. Проте Президент Володимир Зеленський підписав Указ «Про День медичних працівників» від 13.06.2023 № 327/2023. Указ № 327/2023 встановив нову дату святкування Дня медика в Україні.
Обрана дата не випадкова, цього дня вшановують святого Пантелеймона – духовного покровителя лікарів.
З нагоди свята «Судово-юридична газета» підготувала добірку привітань для медичних працівників, аби ви могли щиро подякувати фахівцям за їхню самовіддану працю, професіоналізм і турботу про здоров’я людей.
Привітання до Дня медичного працівника у прозі
Щиро вітаю з Днем медичного працівника! Бажаю міцного здоров’я, невичерпної енергії, професійного розвитку та особистого щастя. Нехай кожен робочий день приносить вам вдячність і повагу, а життя — мир і добро!
***
Зі святом вас, янголи в білих халатах! Дякуємо за вашу відданість, терпіння, мудрість і золоті руки. Нехай у ваших родинах буде мир, любов і добробут, а кожен врятований пацієнт надихає на нові звершення!
***
Медики — це ті, хто першими приходять на допомогу, навіть коли самі потребують підтримки. Зичу вам міцного здоров’я, витримки, оптимізму і щастя. Ви — наша гордість і надія.
***
Щиро вітаю вас із професійним святом — Днем медичного працівника! Ваша щоденна праця — це приклад сили духу, відповідальності та справжнього покликання. Нехай добро, яке ви даруєте людям, завжди повертається сторицею, а життя наповнюється любов’ю, повагою та вдячністю пацієнтів.
***
Бажаю вам натхнення, сил і щастя! Нехай кожен день приносить радість, душевне тепло й заслужену повагу. Нехай у вашому житті буде більше радості, ніж болю, більше здоров’я, ніж викликів, і більше вдячних слів, ніж важких моментів.
***
Дякуємо вам за врятовані життя, за безсонні ночі, за витримку, турботу й увагу. Бажаємо вам міцного здоров’я, щасливих митей поруч із близькими, стабільності, вдячних пацієнтів і мирного неба над головою.
З Днем медика: привітання у віршах
В день найкращих лікарів
вітаю наших докторів!
Бо надважка робота в вас —
Життя рятуєте повсякчас.
Бажаю вам на кожен день утіхи
нехай мине підступне лихо.
Хай радість кожен день дарує,
а ангелик хай вас пильнує!
***
З Днем медика Вас хочу привітати
І слів найкращих хочу підібрати,
Подяка й шана Вам за труд завзятий,
Хай сповниться прекрасним Ваша хата!
Здоров’я, щастя, радості, удачі,
Бажань здійснення й радості в придачу!
***
Ви життя рятуєте,
Зуби запломбуєте,
Лікуєте кожен день,
Кашель, нежить і мігрень!
Допоможете на світ,
Малечі народитися,
І серцю старенькому,
Рівно в грудях битися.
Дай вам Бог за це — здоров’я,
Самим не хворіти!
В радості й добрі сто років,
Людям ще служити!
***
Медпрацівників сердечно,
Вітаємо з вашим днем!
Нехай здоров’я буде вічним,
А решту — наживем!
***
З Днем медика я Вас вітаю,
Здоров’я, щастя побажаю,
Хай Вам завжди у всім щастить,
І радісною буде кожна мить,
Щоб мир й достаток панували,
Незгоди — хату оминали!
***
З Днем медика вітаю,
Вклоняюсь низько вам,
Бажаю вам здоров’я,
Не знати горя, драм.
Терпіння вам в роботі
І зцілення нести,
До сили і здоров’я
Людей завжди вести.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.