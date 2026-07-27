День медичного працівника 2026: найкращі привітання у прозі, віршах та красиві листівки

Зібрали сучасні привітання українською мовою, святкові вірші та красиві листівки до Дня медичного працівника.

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У понеділок, 27 липня, в Україні офіційно відзначають День медичного працівника — професійне свято всіх, хто присвятив своє життя охороні здоров’я.

Це свято — чудова нагода подякувати лікарям, медсестрам, фельдшерам, лаборантам, водіям «швидкої» та всім тим, хто щодня стоїть на сторожі людського життя. У складні воєнні роки роль медиків — особливо значуща, адже вони працюють у прифронтових зонах, в операційних, у госпіталях і цивільних лікарнях без вихідних.

Офіційно День медичного працівника в Україні відзначають з 1994 року. Щороку День медика святкували у третю неділю червня. Проте Президент Володимир Зеленський підписав Указ «Про День медичних працівників» від 13.06.2023 № 327/2023. Указ № 327/2023 встановив нову дату святкування Дня медика в Україні.

Обрана дата не випадкова, цього дня вшановують святого Пантелеймона – духовного покровителя лікарів.

З нагоди свята «Судово-юридична газета» підготувала добірку привітань для медичних працівників, аби ви могли щиро подякувати фахівцям за їхню самовіддану працю, професіоналізм і турботу про здоров’я людей.

Привітання до Дня медичного працівника у прозі

Щиро вітаю з Днем медичного працівника! Бажаю міцного здоров’я, невичерпної енергії, професійного розвитку та особистого щастя. Нехай кожен робочий день приносить вам вдячність і повагу, а життя — мир і добро!

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Зі святом вас, янголи в білих халатах! Дякуємо за вашу відданість, терпіння, мудрість і золоті руки. Нехай у ваших родинах буде мир, любов і добробут, а кожен врятований пацієнт надихає на нові звершення!

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Медики — це ті, хто першими приходять на допомогу, навіть коли самі потребують підтримки. Зичу вам міцного здоров’я, витримки, оптимізму і щастя. Ви — наша гордість і надія.

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Щиро вітаю вас із професійним святом — Днем медичного працівника! Ваша щоденна праця — це приклад сили духу, відповідальності та справжнього покликання. Нехай добро, яке ви даруєте людям, завжди повертається сторицею, а життя наповнюється любов’ю, повагою та вдячністю пацієнтів.

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Бажаю вам натхнення, сил і щастя! Нехай кожен день приносить радість, душевне тепло й заслужену повагу. Нехай у вашому житті буде більше радості, ніж болю, більше здоров’я, ніж викликів, і більше вдячних слів, ніж важких моментів.

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Дякуємо вам за врятовані життя, за безсонні ночі, за витримку, турботу й увагу. Бажаємо вам міцного здоров’я, щасливих митей поруч із близькими, стабільності, вдячних пацієнтів і мирного неба над головою.

З Днем медика: привітання у віршах

В день найкращих лікарів

вітаю наших докторів!

Бо надважка робота в вас —

Життя рятуєте повсякчас.

Бажаю вам на кожен день утіхи

нехай мине підступне лихо.

Хай радість кожен день дарує,

а ангелик хай вас пильнує!

***

З Днем медика Вас хочу привітати

І слів найкращих хочу підібрати,

Подяка й шана Вам за труд завзятий,

Хай сповниться прекрасним Ваша хата!

Здоров’я, щастя, радості, удачі,

Бажань здійснення й радості в придачу!

***

Ви життя рятуєте,

Зуби запломбуєте,

Лікуєте кожен день,

Кашель, нежить і мігрень!

Допоможете на світ,

Малечі народитися,

І серцю старенькому,

Рівно в грудях битися.

Дай вам Бог за це — здоров’я,

Самим не хворіти!

В радості й добрі сто років,

Людям ще служити!

***

Медпрацівників сердечно,

Вітаємо з вашим днем!

Нехай здоров’я буде вічним,

А решту — наживем!

***

З Днем медика я Вас вітаю,

Здоров’я, щастя побажаю,

Хай Вам завжди у всім щастить,

І радісною буде кожна мить,

Щоб мир й достаток панували,

Незгоди — хату оминали!

***

З Днем медика вітаю,

Вклоняюсь низько вам,

Бажаю вам здоров’я,

Не знати горя, драм.

Терпіння вам в роботі

І зцілення нести,

До сили і здоров’я

Людей завжди вести.

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