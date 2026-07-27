Чоловіка затримали під час відпочинку, а наступного дня мобілізували: суд виявив порушення під час ВЛК

Чоловіка, якого прикордонники запідозрили у спробі незаконно перетнути кордон, після затримання доставили до ТЦК, де він пройшов ВЛК і був мобілізований.

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Чоловіка, який разом із сестрою відпочивав у Чернівецькій області, затримали працівники Державної прикордонної служби за підозрою у спробі незаконного перетину державного кордону та доставили до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Уже наступного дня військово-лікарська комісія визнала його придатним до військової служби, після чого його мобілізували. Згодом суд закрив справу про адміністративне правопорушення через відсутність складу правопорушення, а Сьомий апеляційний адміністративний суд скасував довідку ВЛК, встановивши істотні порушення процедури проведення медичного огляду. Суд також наголосив, що довідка районної ВЛК є індивідуальним актом, який може бути безпосередньо оскаржений до адміністративного суду.

Обставини справи

Як встановив апеляційний суд, після затримання чоловіка доставили до ТЦК, де він пройшов військово-лікарську комісію. За результатами огляду ВЛК визнала його придатним до військової служби.

Не погодившись із цим рішенням, чоловік звернувся до суду. Він стверджував, що медичний огляд було проведено з порушенням вимог Положення про військово-лікарську експертизу, затвердженого наказом Міністерства оборони №402.

За його доводами, під час проходження ВЛК не було проведено обов’язкових медичних досліджень, зокрема рентгенологічного обстеження органів грудної клітки. У картці медичного огляду були відсутні окремі обов’язкові відомості, а лікар-психіатр не відобразив повідомлений позивачем діагноз — біполярний афективний розлад, хоча чоловік повідомив про нього під час огляду.

Позивач також надав медичні документи, які підтверджували, що він перебував на лікуванні у психіатра з 2021 року. У 2024 році йому було встановлено діагноз «біполярний афективний розлад змішаного типу», лікування тривало, а психічний стан залишався нестабільним.

Після мобілізації чоловік подав скарги до Центральної військово-лікарської комісії, просячи скасувати постанову районної ВЛК та провести повторний медичний огляд. Центральна ВЛК переслала звернення до ВЛК регіону, однак питання про перегляд довідки по суті вирішене не було. Натомість позивачу повідомили, що після призову він може звернутися до медичного пункту військової частини для отримання медичної допомоги та проходження ВЛК за наявності підстав.

Що вирішив суд першої інстанції

Чернівецький окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову.

Суд дійшов висновку, що постанови районних ВЛК мають переглядатися насамперед у порядку адміністративного оскарження в Центральній ВЛК. Крім того, він зазначив, що не може оцінювати правильність медичних висновків лікарів, оскільки це потребує спеціальних знань у сфері медицини.

Висновки апеляційного суду

Сьомий апеляційний адміністративний суд не погодився з такими висновками.

Колегія суддів зазначила, що довідка ВЛК районного ТЦК та СП є індивідуальним актом суб’єкта владних повноважень, який безпосередньо впливає на права конкретної особи. Саме тому така довідка може бути самостійним предметом судового оскарження відповідно до статті 55 Конституції України та Кодексу адміністративного судочинства України.

Апеляційний суд підкреслив, що предметом перевірки є не правильність медичного діагнозу, а дотримання процедури проведення військово-лікарської експертизи.

Дослідивши матеріали справи 600/1254/25-а, колегія встановила, що під час проходження ВЛК були допущені істотні порушення вимог Положення №402. Зокрема, у матеріалах справи відсутні підтвердження проведення обов’язкових медичних досліджень, картка медичного огляду не містить усіх необхідних відомостей, а лікар-психіатр не зафіксував повідомлений позивачем діагноз, не дослідив його належним чином та не направив чоловіка на стаціонарне обстеження. Суд звернув увагу, що за наявності такого захворювання Положення №402 передбачає проведення додаткового обстеження з оформленням акта дослідження стану здоров’я.

Колегія також зазначила, що стаття 16 Розкладу хвороб передбачає різні ступені придатності осіб із біполярним афективним розладом залежно від перебігу захворювання. Отже, визначення ступеня придатності вимагало належного дослідження стану здоров’я позивача. Однак матеріали справи не підтверджують, що таке дослідження було проведено.

За висновком суду, медичний огляд і визначення придатності були проведені з порушенням вимог Положення №402, а тому довідка ВЛК була складена з істотними порушеннями процедури проведення військово-лікарської експертизи та не може вважатися правомірною.

Рішення суду

Сьомий апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу, скасував рішення Чернівецького окружного адміністративного суду та ухвалив нову постанову.

Суд визнав протиправною та скасував довідку військово-лікарської комісії від 6 серпня 2024 року, якою позивача було визнано придатним до військової служби. При цьому суд окремо підтвердив, що адміністративні суди мають право перевіряти законність процедури проведення військово-лікарської експертизи та скасовувати рішення ВЛК у разі встановлення істотних порушень такої процедури.

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