Мужчину задержали во время отдыха, а на следующий день мобилизовали: суд выявил нарушения при прохождении ВВК

Мужчину, которого пограничники заподозрили в попытке незаконно пересечь границу, после задержания доставили в ТЦК, где он прошел ВВК и был мобилизован.

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Мужчину, который вместе с сестрой отдыхал в Черновицкой области, задержали сотрудники Государственной пограничной службы по подозрению в попытке незаконного пересечения государственной границы и доставили в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Уже на следующий день военно-врачебная комиссия признала его годным к военной службе, после чего его мобилизовали. Позже суд закрыл дело об административном правонарушении в связи с отсутствием состава правонарушения, а Седьмой апелляционный административный суд отменил справку ВВК, установив существенные нарушения процедуры проведения медицинского осмотра. Суд также подчеркнул, что справка районной ВВК является индивидуальным актом, который может быть непосредственно обжалован в административном суде.

Обстоятельства дела

Как установил апелляционный суд, после задержания мужчину доставили в ТЦК, где он прошел военно-врачебную комиссию. По результатам осмотра ВВК признала его годным к военной службе.

Не согласившись с этим решением, мужчина обратился в суд. Он утверждал, что медицинский осмотр был проведен с нарушением требований Положения о военно-врачебной экспертизе, утвержденного приказом Министерства обороны №402.

По его доводам, во время прохождения ВВК не были проведены обязательные медицинские исследования, в частности рентгенологическое обследование органов грудной клетки. В карте медицинского осмотра отсутствовали отдельные обязательные сведения, а врач-психиатр не отразил сообщенный истцом диагноз — биполярное аффективное расстройство, хотя мужчина сообщил о нем во время осмотра.

Истец также предоставил медицинские документы, подтверждающие, что он находился на лечении у психиатра с 2021 года. В 2024 году ему был установлен диагноз «биполярное аффективное расстройство смешанного типа», лечение продолжалось, а психическое состояние оставалось нестабильным.

После мобилизации мужчина подал жалобы в Центральную военно-врачебную комиссию, прося отменить постановление районной ВВК и провести повторный медицинский осмотр. Центральная ВВК переслала обращение в ВВК региона, однако вопрос о пересмотре справки по существу решен не был. Вместо этого истцу сообщили, что после призыва он может обратиться в медицинский пункт воинской части для получения медицинской помощи и прохождения ВВК при наличии оснований.

Что решил суд первой инстанции

Черновицкий окружной административный суд отказал в удовлетворении иска.

Суд пришел к выводу, что постановления районных ВВК должны пересматриваться прежде всего в порядке административного обжалования в Центральной ВВК. Кроме того, он отметил, что не может оценивать правильность медицинских выводов врачей, поскольку это требует специальных знаний в области медицины.

Выводы апелляционного суда

Седьмой апелляционный административный суд не согласился с такими выводами.

Коллегия судей указала, что справка ВВК районного ТЦК и СП является индивидуальным актом субъекта властных полномочий, который непосредственно влияет на права конкретного лица. Именно поэтому такая справка может быть самостоятельным предметом судебного обжалования в соответствии со статьей 55 Конституции Украины и Кодексом административного судопроизводства Украины.

Апелляционный суд подчеркнул, что предметом проверки является не правильность медицинского диагноза, а соблюдение процедуры проведения военно-врачебной экспертизы.

Исследовав материалы дела №600/1254/25-а, коллегия установила, что при прохождении ВВК были допущены существенные нарушения требований Положения №402. В частности, в материалах дела отсутствуют подтверждения проведения обязательных медицинских исследований, карта медицинского осмотра не содержит всех необходимых сведений, а врач-психиатр не зафиксировал сообщенный истцом диагноз, не исследовал его надлежащим образом и не направил мужчину на стационарное обследование. Суд обратил внимание, что при наличии такого заболевания Положение №402 предусматривает проведение дополнительного обследования с оформлением акта исследования состояния здоровья.

Коллегия также отметила, что статья 16 Расписания болезней предусматривает различные степени годности лиц с биполярным аффективным расстройством в зависимости от течения заболевания. Следовательно, определение степени годности требовало надлежащего исследования состояния здоровья истца. Однако материалы дела не подтверждают, что такое исследование было проведено.

По выводу суда, медицинский осмотр и определение годности были проведены с нарушением требований Положения №402, а потому справка ВВК была составлена с существенными нарушениями процедуры проведения военно-врачебной экспертизы и не может считаться правомерной.

Решение суда

Седьмой апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу, отменил решение Черновицкого окружного административного суда и принял новое постановление.

Суд признал противоправной и отменил справку военно-врачебной комиссии от 6 августа 2024 года, которой истец был признан годным к военной службе. При этом суд отдельно подтвердил, что административные суды имеют право проверять законность процедуры проведения военно-врачебной экспертизы и отменять решения ВВК в случае установления существенных нарушений такой процедуры.

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