  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Мужчину задержали во время отдыха, а на следующий день мобилизовали: суд выявил нарушения при прохождении ВВК

08:33, 27 июля 2026 411
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мужчину, которого пограничники заподозрили в попытке незаконно пересечь границу, после задержания доставили в ТЦК, где он прошел ВВК и был мобилизован.
Мужчину задержали во время отдыха, а на следующий день мобилизовали: суд выявил нарушения при прохождении ВВК
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Мужчину, который вместе с сестрой отдыхал в Черновицкой области, задержали сотрудники Государственной пограничной службы по подозрению в попытке незаконного пересечения государственной границы и доставили в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Уже на следующий день военно-врачебная комиссия признала его годным к военной службе, после чего его мобилизовали. Позже суд закрыл дело об административном правонарушении в связи с отсутствием состава правонарушения, а Седьмой апелляционный административный суд отменил справку ВВК, установив существенные нарушения процедуры проведения медицинского осмотра. Суд также подчеркнул, что справка районной ВВК является индивидуальным актом, который может быть непосредственно обжалован в административном суде.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обстоятельства дела

Как установил апелляционный суд, после задержания мужчину доставили в ТЦК, где он прошел военно-врачебную комиссию. По результатам осмотра ВВК признала его годным к военной службе.

Не согласившись с этим решением, мужчина обратился в суд. Он утверждал, что медицинский осмотр был проведен с нарушением требований Положения о военно-врачебной экспертизе, утвержденного приказом Министерства обороны №402.

По его доводам, во время прохождения ВВК не были проведены обязательные медицинские исследования, в частности рентгенологическое обследование органов грудной клетки. В карте медицинского осмотра отсутствовали отдельные обязательные сведения, а врач-психиатр не отразил сообщенный истцом диагноз — биполярное аффективное расстройство, хотя мужчина сообщил о нем во время осмотра.

Истец также предоставил медицинские документы, подтверждающие, что он находился на лечении у психиатра с 2021 года. В 2024 году ему был установлен диагноз «биполярное аффективное расстройство смешанного типа», лечение продолжалось, а психическое состояние оставалось нестабильным.

После мобилизации мужчина подал жалобы в Центральную военно-врачебную комиссию, прося отменить постановление районной ВВК и провести повторный медицинский осмотр. Центральная ВВК переслала обращение в ВВК региона, однако вопрос о пересмотре справки по существу решен не был. Вместо этого истцу сообщили, что после призыва он может обратиться в медицинский пункт воинской части для получения медицинской помощи и прохождения ВВК при наличии оснований.

Что решил суд первой инстанции

Черновицкий окружной административный суд отказал в удовлетворении иска.

Суд пришел к выводу, что постановления районных ВВК должны пересматриваться прежде всего в порядке административного обжалования в Центральной ВВК. Кроме того, он отметил, что не может оценивать правильность медицинских выводов врачей, поскольку это требует специальных знаний в области медицины.

Выводы апелляционного суда

Седьмой апелляционный административный суд не согласился с такими выводами.

Коллегия судей указала, что справка ВВК районного ТЦК и СП является индивидуальным актом субъекта властных полномочий, который непосредственно влияет на права конкретного лица. Именно поэтому такая справка может быть самостоятельным предметом судебного обжалования в соответствии со статьей 55 Конституции Украины и Кодексом административного судопроизводства Украины.

Апелляционный суд подчеркнул, что предметом проверки является не правильность медицинского диагноза, а соблюдение процедуры проведения военно-врачебной экспертизы.

Исследовав материалы дела №600/1254/25-а, коллегия установила, что при прохождении ВВК были допущены существенные нарушения требований Положения №402. В частности, в материалах дела отсутствуют подтверждения проведения обязательных медицинских исследований, карта медицинского осмотра не содержит всех необходимых сведений, а врач-психиатр не зафиксировал сообщенный истцом диагноз, не исследовал его надлежащим образом и не направил мужчину на стационарное обследование. Суд обратил внимание, что при наличии такого заболевания Положение №402 предусматривает проведение дополнительного обследования с оформлением акта исследования состояния здоровья.

Коллегия также отметила, что статья 16 Расписания болезней предусматривает различные степени годности лиц с биполярным аффективным расстройством в зависимости от течения заболевания. Следовательно, определение степени годности требовало надлежащего исследования состояния здоровья истца. Однако материалы дела не подтверждают, что такое исследование было проведено.

По выводу суда, медицинский осмотр и определение годности были проведены с нарушением требований Положения №402, а потому справка ВВК была составлена с существенными нарушениями процедуры проведения военно-врачебной экспертизы и не может считаться правомерной.

Решение суда

Седьмой апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу, отменил решение Черновицкого окружного административного суда и принял новое постановление.

Суд признал противоправной и отменил справку военно-врачебной комиссии от 6 августа 2024 года, которой истец был признан годным к военной службе. При этом суд отдельно подтвердил, что административные суды имеют право проверять законность процедуры проведения военно-врачебной экспертизы и отменять решения ВВК в случае установления существенных нарушений такой процедуры.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд апелляция призыв повестка апелляционные суды судебная практика мобилизация отсрочка ВВК военнообязанный пересечение границы

Популярные новости

После ДТП алкоголя не обнаружили, но через семь месяцев появились 3,71 промилле: военному отказали в выплате по инвалидности

После ДТП алкоголя не обнаружили, но через семь месяцев появились 3,71 промилле: военному отказали в выплате по инвалидности

09:24, 25 июля 2026 16k
Мужчину остановили, провели «экспресс-ВВК» и сразу отправили в часть: что решил суд по делу о мобилизации за сутки

Мужчину остановили, провели «экспресс-ВВК» и сразу отправили в часть: что решил суд по делу о мобилизации за сутки

16:01, 26 июля 2026 8k
Спор из-за забора между соседями: Верховный Суд объяснил, какие обстоятельства не нужно выяснять для разрешения дела

Спор из-за забора между соседями: Верховный Суд объяснил, какие обстоятельства не нужно выяснять для разрешения дела

17:13, 26 июля 2026 6k
Пограничник умер от болезни сердца, а семье отказали в выплате 15 млн грн из-за алкоголя в крови — что решил суд

Пограничник умер от болезни сердца, а семье отказали в выплате 15 млн грн из-за алкоголя в крови — что решил суд

18:28, 24 июля 2026 15k
Пенсионное удостоверение: какое важное преимущество скрывает пластиковая карта

Пенсионное удостоверение: какое важное преимущество скрывает пластиковая карта

23:12, 24 июля 2026 12k
Военнослужащая выиграла суд у Нацгвардии: денежное обеспечение пересчитают за 2020–2023 годы

Военнослужащая выиграла суд у Нацгвардии: денежное обеспечение пересчитают за 2020–2023 годы

19:43, 25 июля 2026 8k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ЕСПЧ присудил по 900 евро компенсации митингующим после того, как суд перенес протест подальше от Банковой

ЕСПЧ установил нарушение принципа правовой определенности по делу против Украины, поскольку украинский суд сначала вынес решение, а впоследствии, определяя порядок его исполнения, фактически изменил его содержание.

Без ГИА и с результатами НМТ прошлых лет: Рада готовит новые правила поступления в 2027 году

В Украине предлагают изменить правила поступления в 2027 году: законопроект предусматривает четыре вступительных предмета и отдельный порядок приема.

«Скалка под подушкой»: может ли самооборона обернуться штрафом за домашнее насилие

Жертва или агрессор: почему суды часто не признают самооборону, и почему обычная кухонная скалка, которую женщина хранила под подушкой, стала одним из ключевых доказательств по делу о домашнем насилии.

ВС о зачете домашнего ареста в срок наказания: один день нельзя засчитать дважды

Если один день одновременно приходится на предварительное заключение и домашний арест, его нельзя засчитывать дважды — ВС по делу о мошеннической схеме с выманиванием денег.

Тарас Высоцкий – министр аграрной политики и продовольствия Украины: полная биография и профессиональный путь

Тарас Высоцкий возглавил Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, а в последние годы работал на ключевых должностях в сфере формирования государственной аграрной политики.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]