Отец после инсульта оставил все имущество жене, а не сыну: почему польский суд не отменил завещание

Сын утверждал, что после инсульта отец не осознавал своих действий, однако суд, исследовав медицинские доказательства, признал завещание в пользу жены действительным.

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Перенесенный инсульт, физическая зависимость от ухода близких или тяжелое состояние здоровья сами по себе не означают, что человек не мог осознанно составить завещание. Именно к такому выводу пришел польский суд, рассмотрев наследственный спор между вдовой и сыном умершего мужчины. Суд подчеркнул: если лицо не было признано недееспособным, а его способность составить завещание вызывает сомнения, решающее значение имеет заключение судебного эксперта, а не только факт болезни или необходимость постоянного ухода.

Районный суд города Свиноуйсьце (Польша) по делу № I Ns 39/25 разъяснил, что если человек, составивший завещание, не был признан недееспособным, однако его психическое состояние вызывает сомнения, для оценки действительности документа необходимо привлечь судебного эксперта. При этом сам факт нахождения под постоянным уходом родственников или физическая зависимость вследствие болезни не являются достаточным основанием для признания завещания недействительным.

Жена просила признать ее единственной наследницей

Вдова обратилась в суд с просьбой подтвердить, что именно она унаследовала все имущество мужа в соответствии с завещанием.

Мужчина умер 9 сентября 2024 года. Он оставил нотариально удостоверенное завещание, в котором назначил жену единственной наследницей и одновременно лишил своего сына права на наследство.

По словам заявительницы, других завещаний мужчина не составлял. В состав наследства также не входили сельскохозяйственное хозяйство или предприятие, в отношении которых действовали бы специальные правила наследования.

Женщина подчеркнула, что во время удостоверения завещания у нотариуса не возникло никаких оснований сомневаться в дееспособности мужчины, а сама процедура была проведена без нарушений, которые могли бы привести к недействительности документа.

Что известно о состоянии здоровья наследодателя

Жена объяснила, что в 2015 году ее муж перенес ишемический инсульт мозжечка. По ее словам, эта часть головного мозга отвечает прежде всего за координацию движений и равновесие, а не за интеллектуальные функции или способность мыслить.

Она отметила, что после инсульта мужчина хорошо функционировал как физически, так и психически: помогал вести ее бизнес, ездил за товаром, а по выходным присматривал за внуком.

Кроме того, мужчина постоянно находился под наблюдением врачей и проходил реабилитацию. На момент составления завещания, по словам жены, он полностью осознавал свои действия.

Женщина также обратила внимание суда на то, что оспаривание завещания сыном выглядит неожиданным, поскольку еще при жизни отец передал ему все свое имущество по договору пожизненного содержания.

Сын оспорил завещание

Сын умершего также обратился в суд и просил признать, что наследство должно перейти наследникам по закону.

Он поставил под сомнение действительность нотариального завещания, утверждая, что состояние здоровья отца не позволяло ему самостоятельно, рационально и осознанно принимать решения относительно распределения наследства.

По словам сына, после перенесенного инсульта отец имел серьезные сопутствующие заболевания, в частности артериальную гипертензию, сахарный диабет, дислипидемию и атеросклероз.

По мнению заявителя, отец не мог самостоятельно определить круг наследников, а тем более объяснить причины лишения его права на наследство, поскольку якобы уже не обладал достаточной способностью адекватно воспринимать действительность.

Заключение эксперта стало решающим

Во время рассмотрения дела суд заслушал нотариуса, свидетелей, участников процесса и назначил судебно-неврологическую экспертизу.

Также было установлено, что еще при жизни родители подарили сыну квартиру и постоянно оказывали ему материальную поддержку независимо от его поведения. Именно сын был финансово обеспечен, тогда как жене фактически остался лишь земельный участок в садоводческом товариществе, где супруги проживали.

Судебный эксперт пришел к выводу, что с психической и интеллектуальной точки зрения наследодатель был полностью здоров.

Единственным вопросом, который эксперт оставил на усмотрение суда, было то, не составлял ли мужчина завещание под психологическим давлением из-за страха лишиться ухода близких.

Однако материалы дела свидетельствовали, что решение о составлении завещания мужчина принял самостоятельно. Документ был подписан только в присутствии нотариуса. Суд также установил, что он не действовал из страха остаться без ухода, поскольку дочь помогала ему без каких-либо требований вознаграждения, а с женой он многие годы состоял в гармоничном браке.

В то же время эксперт подтвердил, что начиная с 2022 года мужчина полностью зависел от постоянного ухода близких и без посторонней помощи не мог самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.

Суд признал завещание действительным

Исследовав все доказательства, суд установил, что 19 июня 2023 года — в день составления завещания — мужчина сохранял способность сознательно и свободно принимать решения и выражать свою волю.

Суд согласился с выводами судебного невролога, которые также подтверждались другими доказательствами по делу.

В решении подчеркнуто, что физическая зависимость от посторонней помощи и нахождение под опекой членов семьи сами по себе не свидетельствуют об отсутствии свободы волеизъявления при составлении завещания.

Суд обратил внимание, что наследодатель поддерживал логический контакт с окружающими, ориентировался в ситуации и осознавал значение своих решений.

Вместе с тем утверждения сына и его партнерши о якобы нарушениях сознания отца не нашли подтверждения в других достоверных доказательствах, поэтому суд признал их неубедительными.

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