Военнослужащая выиграла суд у Нацгвардии: денежное обеспечение пересчитают за 2020–2023 годы

Кировоградский окружной административный суд частично удовлетворил иск военнослужащей к воинской части Национальной гвардии Украины и обязал провести перерасчет ее денежного довольствия за период с 29 января 2020 года по 19 мая 2023 года.

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Кировоградский окружной административный суд рассмотрел административное дело по иску военнослужащей к воинской части Национальной гвардии Украины о признании противоправными действий по начислению и выплате денежного обеспечения и об обязании провести его перерасчет.

По результатам рассмотрения дела суд частично удовлетворил иск, признал противоправными действия воинской части по начислению денежного обеспечения без применения надлежащей расчетной величины для определения должностного оклада и оклада по воинскому званию и обязал осуществить перерасчет отдельных составляющих денежного обеспечения за период с 29 января 2020 года по 19 мая 2023 года.

Суть дела

Истец проходит военную службу по контракту в составе воинской части Национальной гвардии Украины. Она обратилась в суд, полагая, что в период с 29 января 2020 года по 31 мая 2023 года воинская часть неправильно определяла размеры ее должностного оклада и оклада по воинскому званию, вследствие чего денежное обеспечение выплачивалось в меньшем размере, чем предусмотрено законодательством.

Исковые требования были мотивированы тем, что при определении должностного оклада и оклада по воинскому званию ответчик продолжал применять прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленный по состоянию на 1 января 2018 года, хотя после отмены соответствующих положений постановления Кабинета Министров Украины №103 основания для такого подхода отпали. По мнению истца, оклады должны были определяться путем умножения прожиточного минимума, установленного законом на 1 января каждого календарного года, на соответствующие тарифные коэффициенты, определенные постановлением Кабинета Министров Украины №704.

В связи с этим истец просила суд признать противоправным бездействие воинской части по неначислению денежного обеспечения с применением надлежащей расчетной величины и обязать провести перерасчет всех составляющих денежного обеспечения за 2020, 2021, 2022 годы и за период с 1 января по 31 мая 2023 года с выплатой разницы между фактически выплаченными и причитающимися суммами. При этом она указала конкретные размеры прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленные законами о Государственном бюджете Украины: 2102 грн по состоянию на 1 января 2020 года, 2270 грн — на 1 января 2021 года, 2481 грн — на 1 января 2022 года и 2684 грн — на 1 января 2023 года.

Ответчик отзыв на иск не подал.

При рассмотрении дела суд установил, что истец проходит военную службу с 2008 года, а с 2014 года — в Национальной гвардии Украины. В спорный период ей выплачивались должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет, надбавка за квалификацию, надбавка за особенности прохождения службы, премия, помощь на оздоровление и материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов.

Суд также установил, что воинская часть определяла должностной оклад и оклад по воинскому званию путем умножения прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января 2018 года в размере 1762 грн, на соответствующие тарифные коэффициенты, как это было предусмотрено пунктом 4 постановления Кабинета Министров Украины №704 в редакции постановления Кабинета Министров Украины №103.

Позиция суда

Суд отметил, что правовое регулирование денежного обеспечения военнослужащих определяется Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», Законом Украины «О Национальной гвардии Украины», постановлением Кабинета Министров Украины №704 от 30 августа 2017 года и Инструкцией, утвержденной приказом Министерства внутренних дел Украины №200. Указанными нормативными актами предусмотрено, что в состав денежного обеспечения входят должностной оклад, оклад по воинскому званию, ежемесячные и единовременные дополнительные виды денежного обеспечения, а размеры должностных окладов определяются Кабинетом Министров Украины.

Суд обратил внимание, что постановлением Шестого апелляционного административного суда от 29 января 2020 года по делу №826/6453/18 был признан противоправным и отменен пункт 6 постановления Кабинета Министров Украины №103, которым был изменен порядок определения должностных окладов. С момента вступления в законную силу указанного решения было восстановлено действие первоначальной редакции пункта 4 постановления №704, предусматривавшей определение должностных окладов и окладов по воинским званиям путем умножения прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января соответствующего календарного года, на соответствующий тарифный коэффициент.

При этом суд отметил, что такой подход согласуется с правовыми позициями Верховного Суда, изложенными в постановлениях от 19 октября 2022 года по делу №400/6214/21, от 25 апреля 2024 года по делу №240/16735/21 и от 5 июня 2024 года по делу №420/18318/23.

Суд установил, что с 29 января 2020 года, а также с 1 января 2021 года, 1 января 2022 года и 1 января 2023 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц, который должен был применяться для определения должностных окладов, увеличивался в соответствии с законами о Государственном бюджете Украины, однако воинская часть продолжала использовать расчетную величину 1762 грн. В связи с этим суд пришел к выводу, что начисление денежного обеспечения без применения надлежащей расчетной величины за период с 29 января 2020 года по 19 мая 2023 года является противоправным.

По мнению суда, перерасчету подлежат должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет, надбавка за квалификацию и помощь на оздоровление, поскольку их размер напрямую зависит от должностного оклада и определен нормативными актами Кабинета Министров Украины.

Вместе с тем суд отказал в удовлетворении требований о перерасчете надбавки за особенности прохождения службы, премии и материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов. Суд отметил, что эти выплаты не имеют постоянного гарантированного размера, определяются в пределах бюджетных ассигнований, зависят от утвержденного фонда денежного обеспечения, решений командования и других факторов, поэтому сам по себе пересмотр должностных окладов не является основанием для их повторного перерасчета.

Отдельно суд отметил, что после вступления в силу 20 мая 2023 года постановления Кабинета Министров Украины №481 порядок определения должностных окладов был изменен, а расчетной величиной стала фиксированная сумма 1762 грн. Поэтому оснований для перерасчета денежного обеспечения за период с 20 мая по 31 мая 2023 года суд не установил.

Выводы суда

Кировоградский окружной административный суд частично удовлетворил административный иск. Суд признал противоправными действия воинской части Национальной гвардии Украины по начислению и выплате денежного обеспечения без применения прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января соответствующего календарного года, за период с 29 января 2020 года по 19 мая 2023 года.

Суд обязал воинскую часть осуществить перерасчет должностного оклада, оклада по воинскому званию, надбавки за выслугу лет, надбавки за квалификацию и помощи на оздоровление за 2020, 2021, 2022 годы и за период с 1 января по 19 мая 2023 года с применением прожиточного минимума, установленного законами о Государственном бюджете Украины на соответствующие годы, и выплатить задолженность, которая возникнет вследствие такого перерасчета. В удовлетворении остальных исковых требований суд отказал.

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