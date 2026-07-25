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Поход в кинотеатр может обернуться штрафом: что нельзя делать во время сеанса

20:19, 25 июля 2026 186
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Курение, мелкое хулиганство, незаконная запись фильма, повреждение имущества и нарушение правил пожарной безопасности в кинотеатре могут иметь для посетителей правовые последствия.
Поход в кинотеатр может обернуться штрафом: что нельзя делать во время сеанса
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Посещение кинотеатра предполагает не только соблюдение правил, установленных администрацией заведения, но и требований действующего законодательства Украины. Отдельной статьи, которая устанавливала бы ответственность именно за нарушение правил поведения в кинотеатре, законодательство не содержит. В то же время в зависимости от характера совершенных действий лицо может быть привлечено к административной или уголовной ответственности по общим нормам законодательства.

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«Судебно-юридическая газета» рассказывает, за какие действия в кинотеатре могут оштрафовать, а когда нарушителю может грозить более суровое наказание.

Мелкое хулиганство

Во время посещения кинотеатра нарушение общественного порядка, в частности нецензурная брань в общественном месте, оскорбительное приставание к гражданам или другие подобные действия, могут квалифицироваться как мелкое хулиганство в соответствии со статьей 173 КУоАП.

Статьей 173 КУоАП за мелкое хулиганство предусмотрены:

штраф от 51 до 119 гривен;
или общественные работы от 40 до 60 часов;
или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев;
или административный арест до 15 суток.

В то же время сама по себе громкая речь или использование телефона не означают автоматического совершения мелкого хулиганства — полиция должна установить наличие состава правонарушения.

Курение

В Украине за курение табачных изделий, электронных сигарет, кальянов и устройств для потребления табака без его сгорания в местах, где это запрещено законом, предусмотрена административная ответственность. Запрет распространяется и на помещения кинотеатров.

Согласно статье 175-1 КУоАП нарушителям грозит:

предупреждение или штраф от 51 до 170 гривен;
за повторное нарушение в течение года — штраф от 170 до 340 гривен.

Повреждение имущества

Если посетитель умышленно повредил кресло, экран, двери, оборудование или другое имущество кинотеатра, он обязан возместить причиненный ущерб.

Если в действиях лица имеется состав уголовного правонарушения, ответственность может наступать по статье 194 Уголовного кодекса Украины.

Незаконная запись фильма

Большинство кинотеатров запрещают фото- и видеосъемку во время сеанса. Если запись осуществляется для незаконного копирования или дальнейшего распространения фильма, это может нарушать имущественные авторские права.

В зависимости от обстоятельств возможно взыскание убытков в гражданском порядке, а если имеется состав преступления — уголовная ответственность по статье 176 Уголовного кодекса Украины.

Ложное сообщение о минировании

Сообщение о якобы минировании кинотеатра является уголовным правонарушением.

Статьей 259 Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет, а при наличии отягчающих обстоятельств — от 4 до 8 лет.

Нарушение правил пожарной и техногенной безопасности

Посетителям запрещено блокировать эвакуационные выходы, использовать открытый огонь, портить огнетушители и другие средства пожарной защиты.

Согласно статье 175 КУоАП нарушение установленных законодательством требований пожарной и техногенной безопасности влечет за собой предупреждение или штраф для граждан в размере от 0,5 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В соответствии с правилами посещения конкретного кинотеатра администрация может отказать в дальнейшем предоставлении услуги или попросить посетителя покинуть помещение, если он нарушает общественный порядок, повреждает имущество или не выполняет установленные правила заведения. Если в действиях лица имеются признаки административного или уголовного правонарушения, сотрудники могут обратиться в полицию.

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Украина штраф / штрафы

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