Утратили международное водительское удостоверение: как оформить новый документ

В случае потери, похищения или повреждения международного водительского удостоверения его можно возобновить без повторной сдачи экзаменов.

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Международное водительское удостоверение является дополнительным документом, который оформляется на основании действующего национального водительского удостоверения и позволяет управлять транспортными средствами в странах, присоединившихся к Женевской конвенции о дорожном движении 1949 года.

В Главном сервисном центре МВД напомнили, что в случае утраты, кражи или повреждения такого документа его можно восстановить путем оформления нового международного водительского удостоверения.

Условия и порядок оформления нового документа

Восстановление международного водительского удостоверения осуществляется по процедуре выдачи нового документа. Услуга предоставляется в любом удобном сервисном центре МВД независимо от места регистрации или проживания.

Для получения нового международного водительского удостоверения необходимо лично предоставить следующий пакет документов:

заявление (заполняется непосредственно в сервисном центре МВД);

паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство либо специальный статус;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

национальное водительское удостоверение (оригинал);

матовую фотографию размером 3,5 × 4,5 см.

Важные нюансы, которые стоит знать

Срок действия. Новое международное водительское удостоверение выдается сроком на три года, но не дольше срока действия национального водительского удостоверения, на основании которого оно оформлено.

Без дополнительных экзаменов. Оформление нового документа осуществляется без сдачи теоретического или практического экзаменов.

Обязательное условие. Международное водительское удостоверение действительно только при наличии национального водительского удостоверения, поэтому для его оформления обязательно предоставить оригинал украинского водительского удостоверения.

В случае кражи документа как за границей, так и в Украине дополнительно рекомендуется сообщить об этом в уполномоченные органы Национальной полиции.

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