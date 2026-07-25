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В Киеве наказали водителя Audi, который проехал по полосе общественного транспорта

21:49, 25 июля 2026 191
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В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.
В Киеве наказали водителя Audi, который проехал по полосе общественного транспорта
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В Печерском районе Киева наказали водителя автомобиля Audi, который нарушил Правила дорожного движения. Инспекторы догнали и остановили водителя. 

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Как сообщила Патрульная полиция Киева, с водителем была проведена профилактическая беседа о недопущении подобных случаев в будущем, а также вынесено постановление по ч. 3 ст. 122 (Движение по полосе общественного транспорта) КУоАП.

Как видно на видео, инцидент произошел на глазах у патрулирующих улицу полицейских.

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Национальная полиция ПДД Киев

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