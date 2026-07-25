Заработок на криптовалюте оказался ловушкой: в суд передали дело опасных мошенников

Полиция завершила расследование в отношении мошеннической группы, которая нанесла гражданам ущерб на 790 тысяч гривен.

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Киберполицейские и следователи Харьковской области разоблачили организованную мошенническую группу, в состав которой входили жители областного центра, Кременчуга и Черкасс в возрасте от 24 до 27 лет. Об этом сообщила Киберполиция.

Фигуранты через Telegram-каналы и социальные сети искали желающих заработать на торговле криптовалютой. Потерпевшим сообщали о якобы значительной прибыли, однако для ее получения требовали оплатить «комиссию» и «налог на прибыль».

Полицейские провели 27 обысков по местам жительства фигурантов, во время которых изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и банковские карты. Наложен арест на имущество фигурантов на сумму 750 тысяч гривен.

Обвинительный акт по делу о мошенничестве в отношении семи исполнителей и организатора, который помещен под стражу, направлен на рассмотрение суда. Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы. Еще двое подозреваемых находятся в розыске.

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