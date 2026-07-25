Автоматическое продление отсрочки: что изменилось для родителей детей с инвалидностью
Для родителей детей с инвалидностью до 18 лет изменился порядок проверки данных для автоматического продления отсрочки от мобилизации.
В Министерстве обороны Украины объяснили, какие данные проверяет система и что делать, если отсрочка не подтверждается автоматически.
ОБНОВЛЕННЫЕ ПРАВИЛА ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ В РЕЕСТРАХ
Теперь система ищет информацию о ребенке по данным последнего выданного свидетельства о рождении ребенка.
Новый способ поиска информации о ребенке помогает точнее находить и подтверждать информацию в государственных реестрах.
Информацию о ребенке также могут сверять по регистрационному номеру учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) ребенка, если он имеется, — на основании данных Государственного реестра актов гражданского состояния граждан (ГРАГС).
Если отсрочка не продлилась автоматически, проверьте, правильно ли указаны данные о ребенке и его свидетельстве о рождении.
Чтобы система успешно подтвердила отсрочку, в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС) должны содержаться данные последнего выданного свидетельства о рождении ребенка — того, которое внесено в ГРАГС и отображается в Дії. При необходимости обновить эти данные можно через ближайший орган Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
КАК ПРОВЕРИТЬ ДАННЫЕ О РЕБЕНКЕ В ДІЇ
Чтобы узнать, данные какого свидетельства должны быть внесены в ЕИССС:
- Откройте приложение Дія.
- Перейдите в раздел «Документы».
- Найдите актовую запись о рождении ребенка (важно: речь идет именно об актовой записи, а не о свидетельстве о рождении).
- Если актовая запись не отображается, обратитесь в Государственный реестр актов гражданского состояния (ГРАГС) для проверки и внесения необходимых данных. Причиной может быть отсутствие или некорректность ваших данных в актовой записи: ФИО, налогового номера (РНОКПП), даты рождения.
- Если актовая запись отображается, нажмите на три точки рядом с ней и выберите «Полная информация».
- Проверьте свои персональные данные: ФИО, РНОКПП и дату рождения.
- Просмотрите информацию о свидетельствах о рождении ребенка и найдите то, которое имеет наиболее позднюю дату выдачи.
Именно данные последнего выданного свидетельства должны быть указаны в ЕИССС.
КАК ПРОВЕРИТЬ ДАННЫЕ О РЕБЕНКЕ В ЕИССС
Чтобы уточнить, какое свидетельство о рождении ребенка указано в системе, обратитесь:
в орган социальной защиты населения (ОСЗН);
в Пенсионный фонд Украины — лично или через горячую линию.
Сравните полученную информацию с данными последнего выданного свидетельства, которое отображается в Дії.
КАК ОБНОВИТЬ ДАННЫЕ
Обновить медицинское заключение об инвалидности ребенка можно через Централизованный банк данных (ЦБД).
Обновить медицинское заключение и персональные данные ребенка в ЕИССС можно в отделении Пенсионного фонда Украины.
После обновления информации в ЕИССС вы можете повторно подать запрос на отсрочку.
КАК ПОВТОРНО ПОДАТЬ ЗАПРОС НА ОТСРОЧКУ В РЕЗЕРВ+
После обновления данных:
- Откройте Резерв+.
- Перейдите в раздел «Сервисы».
- Выберите оформление отсрочки.
- Укажите основание — наличие ребенка с инвалидностью до 18 лет.
- Проверьте данные и отправьте запрос.
- Дождитесь уведомления с результатом.
В ведомстве напомнили, что в настоящее время более 90% действующих отсрочек продлеваются автоматически. Если основание для отсрочки сохраняется и подтверждается данными в государственных реестрах, повторно подавать заявление или документы не нужно.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.