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Автоматическое продление отсрочки: что изменилось для родителей детей с инвалидностью

14:37, 25 июля 2026 94
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Система сама ищет информацию о ребенке по данным последнего выданного свидетельства о рождении ребенка.
Автоматическое продление отсрочки: что изменилось для родителей детей с инвалидностью
Фото: ТЦК
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Для родителей детей с инвалидностью до 18 лет изменился порядок проверки данных для автоматического продления отсрочки от мобилизации.

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В Министерстве обороны Украины объяснили, какие данные проверяет система и что делать, если отсрочка не подтверждается автоматически.

ОБНОВЛЕННЫЕ ПРАВИЛА ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ В РЕЕСТРАХ

Теперь система ищет информацию о ребенке по данным последнего выданного свидетельства о рождении ребенка.

Новый способ поиска информации о ребенке помогает точнее находить и подтверждать информацию в государственных реестрах.

Информацию о ребенке также могут сверять по регистрационному номеру учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) ребенка, если он имеется, — на основании данных Государственного реестра актов гражданского состояния граждан (ГРАГС).

Если отсрочка не продлилась автоматически, проверьте, правильно ли указаны данные о ребенке и его свидетельстве о рождении.

Чтобы система успешно подтвердила отсрочку, в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС) должны содержаться данные последнего выданного свидетельства о рождении ребенка — того, которое внесено в ГРАГС и отображается в Дії. При необходимости обновить эти данные можно через ближайший орган Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

КАК ПРОВЕРИТЬ ДАННЫЕ О РЕБЕНКЕ В ДІЇ

Чтобы узнать, данные какого свидетельства должны быть внесены в ЕИССС:

  • Откройте приложение Дія.
  • Перейдите в раздел «Документы».
  • Найдите актовую запись о рождении ребенка (важно: речь идет именно об актовой записи, а не о свидетельстве о рождении).
  • Если актовая запись не отображается, обратитесь в Государственный реестр актов гражданского состояния (ГРАГС) для проверки и внесения необходимых данных. Причиной может быть отсутствие или некорректность ваших данных в актовой записи: ФИО, налогового номера (РНОКПП), даты рождения.
  • Если актовая запись отображается, нажмите на три точки рядом с ней и выберите «Полная информация».
  • Проверьте свои персональные данные: ФИО, РНОКПП и дату рождения.
  • Просмотрите информацию о свидетельствах о рождении ребенка и найдите то, которое имеет наиболее позднюю дату выдачи.

Именно данные последнего выданного свидетельства должны быть указаны в ЕИССС.

КАК ПРОВЕРИТЬ ДАННЫЕ О РЕБЕНКЕ В ЕИССС

Чтобы уточнить, какое свидетельство о рождении ребенка указано в системе, обратитесь:

в орган социальной защиты населения (ОСЗН);

в Пенсионный фонд Украины — лично или через горячую линию.

Сравните полученную информацию с данными последнего выданного свидетельства, которое отображается в Дії.

КАК ОБНОВИТЬ ДАННЫЕ

Обновить медицинское заключение об инвалидности ребенка можно через Централизованный банк данных (ЦБД).

Обновить медицинское заключение и персональные данные ребенка в ЕИССС можно в отделении Пенсионного фонда Украины.

После обновления информации в ЕИССС вы можете повторно подать запрос на отсрочку.

КАК ПОВТОРНО ПОДАТЬ ЗАПРОС НА ОТСРОЧКУ В РЕЗЕРВ+

После обновления данных:

  1. Откройте Резерв+.
  2. Перейдите в раздел «Сервисы».
  3. Выберите оформление отсрочки.
  4. Укажите основание — наличие ребенка с инвалидностью до 18 лет.
  5. Проверьте данные и отправьте запрос.
  6. Дождитесь уведомления с результатом.

В ведомстве напомнили, что в настоящее время более 90% действующих отсрочек продлеваются автоматически. Если основание для отсрочки сохраняется и подтверждается данными в государственных реестрах, повторно подавать заявление или документы не нужно.

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ВСУ мобилизация отсрочка инвалидность

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