Автоматическое продление отсрочки: что изменилось для родителей детей с инвалидностью

Система сама ищет информацию о ребенке по данным последнего выданного свидетельства о рождении ребенка.

Фото: ТЦК

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Для родителей детей с инвалидностью до 18 лет изменился порядок проверки данных для автоматического продления отсрочки от мобилизации.

В Министерстве обороны Украины объяснили, какие данные проверяет система и что делать, если отсрочка не подтверждается автоматически.

ОБНОВЛЕННЫЕ ПРАВИЛА ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ В РЕЕСТРАХ

Теперь система ищет информацию о ребенке по данным последнего выданного свидетельства о рождении ребенка.

Новый способ поиска информации о ребенке помогает точнее находить и подтверждать информацию в государственных реестрах.

Информацию о ребенке также могут сверять по регистрационному номеру учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) ребенка, если он имеется, — на основании данных Государственного реестра актов гражданского состояния граждан (ГРАГС).

Если отсрочка не продлилась автоматически, проверьте, правильно ли указаны данные о ребенке и его свидетельстве о рождении.

Чтобы система успешно подтвердила отсрочку, в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС) должны содержаться данные последнего выданного свидетельства о рождении ребенка — того, которое внесено в ГРАГС и отображается в Дії. При необходимости обновить эти данные можно через ближайший орган Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

КАК ПРОВЕРИТЬ ДАННЫЕ О РЕБЕНКЕ В ДІЇ

Чтобы узнать, данные какого свидетельства должны быть внесены в ЕИССС:

Откройте приложение Дія.

Перейдите в раздел «Документы».

Найдите актовую запись о рождении ребенка (важно: речь идет именно об актовой записи, а не о свидетельстве о рождении).

Если актовая запись не отображается, обратитесь в Государственный реестр актов гражданского состояния (ГРАГС) для проверки и внесения необходимых данных. Причиной может быть отсутствие или некорректность ваших данных в актовой записи: ФИО, налогового номера (РНОКПП), даты рождения.

Если актовая запись отображается, нажмите на три точки рядом с ней и выберите «Полная информация».

Проверьте свои персональные данные: ФИО, РНОКПП и дату рождения.

Просмотрите информацию о свидетельствах о рождении ребенка и найдите то, которое имеет наиболее позднюю дату выдачи.

Именно данные последнего выданного свидетельства должны быть указаны в ЕИССС.

КАК ПРОВЕРИТЬ ДАННЫЕ О РЕБЕНКЕ В ЕИССС

Чтобы уточнить, какое свидетельство о рождении ребенка указано в системе, обратитесь:

в орган социальной защиты населения (ОСЗН);

в Пенсионный фонд Украины — лично или через горячую линию.

Сравните полученную информацию с данными последнего выданного свидетельства, которое отображается в Дії.

КАК ОБНОВИТЬ ДАННЫЕ

Обновить медицинское заключение об инвалидности ребенка можно через Централизованный банк данных (ЦБД).

Обновить медицинское заключение и персональные данные ребенка в ЕИССС можно в отделении Пенсионного фонда Украины.

После обновления информации в ЕИССС вы можете повторно подать запрос на отсрочку.

КАК ПОВТОРНО ПОДАТЬ ЗАПРОС НА ОТСРОЧКУ В РЕЗЕРВ+

После обновления данных:

Откройте Резерв+. Перейдите в раздел «Сервисы». Выберите оформление отсрочки. Укажите основание — наличие ребенка с инвалидностью до 18 лет. Проверьте данные и отправьте запрос. Дождитесь уведомления с результатом.

В ведомстве напомнили, что в настоящее время более 90% действующих отсрочек продлеваются автоматически. Если основание для отсрочки сохраняется и подтверждается данными в государственных реестрах, повторно подавать заявление или документы не нужно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.