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Пенсия гражданам Украины, проживающим в Польше: как назначается и какие нужны документы

11:54, 25 июля 2026 29
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Для осуществления перевода пенсионных выплат из Украины в Республику Польша гражданам Украины необходимо обратиться в Учреждение социального страхования Республики Польша.
Пенсия гражданам Украины, проживающим в Польше: как назначается и какие нужны документы
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Пенсионное обеспечение граждан Украины, проживающих в Республике Польша, регулируется двусторонним Соглашением между Украиной и Республикой Польша о социальном обеспечении от 18 мая 2012 года. Об этом напомнили в Пенсионном фонде.

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  • Для осуществления перевода пенсионных выплат из Украины в Республику Польша гражданам Украины необходимо обратиться в Учреждение социального страхования Республики Польша (ZUS) с заявлением установленной формы (форма ETR-U), к которому прилагается соответствующий пакет документов: 
  • паспорт гражданина Украины;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • документ о проживании на территории Польши – karta pobytu, dowód osobisty либо справка о предоставлении статуса UKR PESEL;
  • справка из польского банка с реквизитами счета (IBAN) в формате EUR.

Выплата пенсии в Польше 

Выплата пенсий осуществляется в евро путем перечисления на личный счет пенсионера, открытый в банке Республики Польша, ежеквартально (в течение третьего месяца квартала) при условии подтверждения факта нахождения лица в живых.

Для этого необходимо ежегодно не позднее 31 декабря направить на почтовый адрес Главного управления ПФУ области заполненное и заверенное в органе социального страхования Республики Польша, либо нотариальном органе, либо дипломатическом представительстве, либо консульском учреждении заявление «Подтверждение о нахождении лица в живых». 

В случае непредставления такого заявления перевод пенсии прекращается с I квартала следующего года.

Бланк заявления размещен на официальном веб-портале Пенсионного фонда Украины (www.pfu.gov.ua, раздел «Деятельность» – «Пенсии за границей» – «Формы и образцы документов»). 

Перевод пенсии осуществляется в размере, определенном в соответствии с законодательством, без учета ежемесячных компенсационных выплат лицам, достигшим 70, 75 и 80-летнего возраста.

Информация о переводе пенсии в Республику Польша направляется заявителю по адресу его проживания в Республике Польша и в адрес ZUS.

Назначение пенсии

Для назначения пенсии при достижении пенсионного возраста за стаж работы, приобретенный на территории Украины, необходимо лично обратиться в Учреждение социального страхования (ZUS) с заявлением (формуляр PL-UA 7), приложив необходимые документы: паспорт гражданина Украины; регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика; трудовую книжку (оригинал) и другие документы, подтверждающие страховой стаж (диплом о дневной форме обучения, военный билет и т. п.); справку о заработной плате за любые 60 месяцев подряд до 01.07.2000 года (по желанию либо если стаж после этой даты составляет менее 60 месяцев).

Для определения права на пенсию по возрасту в страховой стаж включаются периоды работы лица в другом государстве при условии, что этот стаж не совпадает.

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