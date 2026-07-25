Могут ли взыскать две пени за одно длящееся нарушение при продаже имущества на аукционе в процедуре банкротства: ответ ВС

ВС рассмотрел кассационную жалобу по делу по иску ФЛП к арбитражному управляющему о взыскании пени за несвоевременную уступку права требования, пени за несвоевременное подписание и предоставление акта о приобретении имущества на аукционе.

Фото: rv.tax.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Если несвоевременное подписание акта о приобретении имущества на аукционе и неосуществление уступки права требования являются следствием одного и того же бездействия заказчика аукциона, одновременное взыскание пени, предусмотренной ст. 87 КУзПБ, и пени, предусмотренной ст. 88 КУзПБ, за один и тот же период просрочки может привести к двойной ответственности одного вида за одно правонарушение, что противоречит ст. 61 Конституции Украины. В то же время пеня, установленная указанными нормами КУзПБ, имеет частноправовой характер и может быть уменьшена судом на основании ст. 551 ГК Украины. Такой вывод сделал КХС ВС по делу № 925/1240/21.

КХС ВС рассмотрел кассационную жалобу по делу по иску физического лица — предпринимателя к арбитражному управляющему о взыскании пени за несвоевременную уступку права требования, пени за несвоевременное подписание и предоставление акта о приобретении имущества на аукционе, а также убытков в виде судебного сбора, уплаченного при обжаловании действий ликвидатора в другом судебном производстве.

Спор возник после проведения аукциона по продаже дебиторской задолженности должника. Истец указывал, что после полной оплаты стоимости приобретенного лота ликвидатор не подписал и не передал акт о приобретении имущества на аукционе, не осуществил уступку права требования и безосновательно составил акт о признании аукциона несостоявшимся. Право требования было передано покупателю лишь спустя продолжительное время после завершения аукциона.

Суд первой инстанции, с которым согласился апелляционный хозяйственный суд, частично удовлетворил иск, взыскав пеню по ст. 87 и ст. 88 КУзПБ, уменьшив ее размер на 50 %, а также взыскав убытки в виде судебного сбора.

ОЦЕНКА СУДА

КХС ВС обратил внимание, что положения КУзПБ предусматривают две отдельные обязанности заказчика аукциона после его завершения — оформить результаты аукциона путем составления и подписания акта о приобретении имущества и передать покупателю приобретенное имущество либо осуществить уступку права требования.

Верховный Суд отметил, что такие обязанности имеют самостоятельное правовое значение, поэтому ст. 87 и ст. 88 КУзПБ формально устанавливают ответственность за различные виды нарушений.

Вместе с тем коллегия судей подчеркнула, что при решении вопроса о применении ответственности необходимо оценивать не только формальное содержание соответствующих норм, но и фактический характер нарушения в конкретном деле.

КХС ВС установил, что неподписание акта о приобретении имущества на аукционе и неосуществление уступки права требования были взаимосвязанными последствиями одного бездействия ликвидатора. Отсутствие оформленного акта фактически исключало возможность передачи права требования покупателю, поэтому оба нарушения представляли собой единое длящееся нарушение обязанностей заказчика аукциона.

При таких обстоятельствах Верховный Суд пришел к выводу, что одновременное взыскание пени по ст. 87 КУзПБ и пени по ст. 88 КУзПБ за один и тот же период просрочки означало бы двойное привлечение к ответственности одного вида за одно правонарушение, что не согласуется с гарантиями, предусмотренными ст. 61 Конституции Украины.

Суд также отметил, что пеня, установленная нормами КУзПБ относительно ответственности заказчика аукциона, не является публично-правовой санкцией. Она имеет характер законной неустойки, подлежащей уплате в пользу контрагента, поэтому к ней применяются общие положения гражданского законодательства о неустойке.

В связи с этим КХС ВС подтвердил возможность применения к такой пене положений ст. 551 ГК Украины о ее уменьшении, если размер ответственности является чрезмерным либо существуют иные обстоятельства, имеющие существенное значение.

Отдельно Верховный Суд обратил внимание, что процессуальные расходы, понесенные стороной при рассмотрении другого судебного дела, не являются убытками в понимании гражданского законодательства и не могут быть взысканы путем предъявления отдельного иска о возмещении вреда.

Из изложенного следует, что хотя ст. 87 и ст. 88 КУзПБ предусматривают ответственность за различные нарушения, в случае, когда оба нарушения фактически охватываются одним бездействием и представляют собой единое длящееся правонарушение, одновременное взыскание двух пеней за один и тот же период просрочки является недопустимым.

По результатам рассмотрения Верховный Суд пришел к выводу об отсутствии оснований для взыскания пени по ст. 87 КУзПБ и убытков в виде судебных расходов, оставив без изменений судебные решения в части взыскания пени по ст. 88 КУзПБ, уменьшенной на 50 %.

Подробнее с текстом постановления КХС ВС от 28.05.2026 по делу № 925/1240/21 (925/268/25) можно ознакомиться по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.