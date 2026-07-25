25 июля — какой сегодня праздник и главные события

25 июля в Украине и мире празднуют Международный день декора.

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В субботу, 25 июля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

25 июля в Украине и мире празднуют День зубного техника. Именно благодаря их мастерству пациенты могут вернуть красивую улыбку, комфорт во время еды и уверенность в себе. Зубной техник работает преимущественно в лаборатории, создавая индивидуальные конструкции по отпечаткам или цифровым 3D-моделям, которые предоставляет стоматолог. Эта профессия сочетает в себе медицинские знания, точность, художественный вкус и современные технологии.

Также 25 июля Международный день красных туфель. Несмотря на название, это праздник не о моде или обуви, а о поддержке людей, живущих с так называемыми «невидимыми» заболеваниями, и памяти тех, кто умер от болезни Лайма и других подобных недугов. Традиция возникла в Австралии в честь Теды Минт, умершей от осложнений болезни Лайма. Красные туфли стали символом солидарности, привлечения внимания к проблеме поздней диагностики и необходимости лучшей поддержки людей с заболеваниями, симптомы которых часто незаметны для окружающих.

А еще 25 июля Международный день декора. Выпадает на последнюю субботу июля. Это необычный праздник, посвященный японской молодежной субкультуре Decora, которая возникла в токийском районе Харадзюку и стала символом яркого самовыражения. Стиль Decora легко узнать по большому количеству разноцветных аксессуаров: шпилек, браслетов, бусы, значков, игрушек, бантиков и яркой одежды.

25 июля празднуют Международный день здоровья, счастья и гипноза. Это просветительская дата, призванная развеять распространенные мифы о гипнозе и привлечь внимание к его использованию в медицине и психологии.

Также 25 июля День кулинаров. Этот неофициальный международный праздник посвящен всем, кто профессионально или с любовью занимается приготовлением пищи: шеф-поварам, поварам, пекарям, кондитерам, работникам кухонь и даже домашним кулинарам.

Какой сегодня церковный праздник

25 июля верующие празднуют Успение святой Анны. По церковному преданию святая Анна прожила праведную жизнь, воспитав Марию в любви к Богу, а после своей мирной кончины была прославлена среди святых. В этот день верующие молятся святой Анне, прося ее покровительства, крепкого здоровья, семейного благополучия, счастливого материнства и рождения детей.

Календарь важных событий за 25 июля

326 год — император Константин Великий впервые публично отказывается от чествования языческих божеств, начиная новую духовную эпоху в Римской империи;

1139 год — португальский граф Афонсу I одерживает громкую победу над мусульманским войском в битве при Орике, укрепляя позиции христиан на Иберийском полуострове;

1261 год — император Михаил VIII Палеолог без вооруженного сопротивления входит в Константинополь;

1536 год — испанский завоеватель Себастьян де Белалькасар основывает город Сантьяго де Кали;

1538 год — конкистадор Франциско де Орельяна закладывает город Гуаякиль;

1547 год — Генриха II Валуа официально коронован как король Франции;

1567 год — Дон Диего де Лосада основывает город Сантьяго де Леон де Каракас — нынешнюю столицу Венесуэлы;

1587 год — в Японии вводится запрет на деятельность иезуитов, что означает начало гонений на христианство в стране;

1687 год — Иван Мазепа избран гетманом Левобережной Украины;

1814 год — британский инженер Джордж Стефенсон проводит первое успешное испытание своего паровоза;

1909 год — французский авиатор Луи Блерио впервые в истории совершает перелет через Ла-Манш на самолете собственной конструкции;

1920 год — в Вене Евгений Петрушевич провозглашает создание эмиграционного правительства Западноукраинской Народной Республики;

1920 год — армия УНР наносит поражение большевистским войскам в бою под Сидоровым;

1937 год — ЦК комсомола Украины ликвидирован как “контрреволюционную организацию” в рамках сталинских чисток;

1947 год — в Праге открывается первый Всемирный фестиваль молодежи, который собрал участников со всего мира для обмена идеями и культурными традициями;

1952 год — США провозглашают Пуэрто-Рико “свободно присоединенным государством”, придавая ему статус самоуправляющейся территории;

1957 год — в Тунисе официально отменена монархия, страна переходит в республиканское правление;

1963 год — Великобритания, СССР и США подписывают историческое соглашение о запрещении ядерных испытаний в воздухе, космосе и под водой;

1978 год — в Великобритании рождается первый в мире ребенок, зачатый с помощью искусственного оплодотворения;

1983 год — завершено строительство трансконтинентального газопровода Уренгой — Помары — Ужгород протяженностью более 4 400 км;

1984 год — советская космонавтка Светлана Савицкая становится первой женщиной, вышедшей в открытый космос;

1995 год — во время Боснийской войны сербские войска захватывают город Жепа, который вместе с падением Сребреницы становится символом одной из самых ужасных трагедий конфликта в Югославии;

2008 год — Вселенский патриарх Варфоломей I начинает официальный визит в Украину;

2017 год — украинские националистические организации стартуют с кампанией “Черный список”, направленной на разоблачение и бойкотирование бизнеса, связанного с коллаборантами.

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