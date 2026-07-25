  1. Общество

25 июля — какой сегодня праздник и главные события

09:06, 25 июля 2026 172
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
25 июля в Украине и мире празднуют Международный день декора.
25 июля — какой сегодня праздник и главные события
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В субботу, 25 июля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

25 июля в Украине и мире празднуют День зубного техника. Именно благодаря их мастерству пациенты могут вернуть красивую улыбку, комфорт во время еды и уверенность в себе. Зубной техник работает преимущественно в лаборатории, создавая индивидуальные конструкции по отпечаткам или цифровым 3D-моделям, которые предоставляет стоматолог. Эта профессия сочетает в себе медицинские знания, точность, художественный вкус и современные технологии.

Также 25 июля Международный день красных туфель. Несмотря на название, это праздник не о моде или обуви, а о поддержке людей, живущих с так называемыми «невидимыми» заболеваниями, и памяти тех, кто умер от болезни Лайма и других подобных недугов. Традиция возникла в Австралии в честь Теды Минт, умершей от осложнений болезни Лайма. Красные туфли стали символом солидарности, привлечения внимания к проблеме поздней диагностики и необходимости лучшей поддержки людей с заболеваниями, симптомы которых часто незаметны для окружающих.

А еще 25 июля Международный день декора. Выпадает на последнюю субботу июля. Это необычный праздник, посвященный японской молодежной субкультуре Decora, которая возникла в токийском районе Харадзюку и стала символом яркого самовыражения. Стиль Decora легко узнать по большому количеству разноцветных аксессуаров: шпилек, браслетов, бусы, значков, игрушек, бантиков и яркой одежды.  

25 июля празднуют Международный день здоровья, счастья и гипноза. Это просветительская дата, призванная развеять распространенные мифы о гипнозе и привлечь внимание к его использованию в медицине и психологии.  

Также 25 июля День кулинаров. Этот неофициальный международный праздник посвящен всем, кто профессионально или с любовью занимается приготовлением пищи: шеф-поварам, поварам, пекарям, кондитерам, работникам кухонь и даже домашним кулинарам.

Какой сегодня церковный праздник

25 июля верующие празднуют Успение святой Анны. По церковному преданию святая Анна прожила праведную жизнь, воспитав Марию в любви к Богу, а после своей мирной кончины была прославлена среди святых. В этот день верующие молятся святой Анне, прося ее покровительства, крепкого здоровья, семейного благополучия, счастливого материнства и рождения детей.

Календарь важных событий за 25 июля

326 год — император Константин Великий впервые публично отказывается от чествования языческих божеств, начиная новую духовную эпоху в Римской империи;

1139 год — португальский граф Афонсу I одерживает громкую победу над мусульманским войском в битве при Орике, укрепляя позиции христиан на Иберийском полуострове;

1261 год — император Михаил VIII Палеолог без вооруженного сопротивления входит в Константинополь;

1536 год — испанский завоеватель Себастьян де Белалькасар основывает город Сантьяго де Кали;

1538 год — конкистадор Франциско де Орельяна закладывает город Гуаякиль;

1547 год — Генриха II Валуа официально коронован как король Франции;

1567 год — Дон Диего де Лосада основывает город Сантьяго де Леон де Каракас — нынешнюю столицу Венесуэлы;

1587 год — в Японии вводится запрет на деятельность иезуитов, что означает начало гонений на христианство в стране;

1687 год — Иван Мазепа избран гетманом Левобережной Украины;

1814 год — британский инженер Джордж Стефенсон проводит первое успешное испытание своего паровоза;

1909 год — французский авиатор Луи Блерио впервые в истории совершает перелет через Ла-Манш на самолете собственной конструкции;

1920 год — в Вене Евгений Петрушевич провозглашает создание эмиграционного правительства Западноукраинской Народной Республики;

1920 год — армия УНР наносит поражение большевистским войскам в бою под Сидоровым;

1937 год — ЦК комсомола Украины ликвидирован как “контрреволюционную организацию” в рамках сталинских чисток;

1947 год — в Праге открывается первый Всемирный фестиваль молодежи, который собрал участников со всего мира для обмена идеями и культурными традициями;

1952 год — США провозглашают Пуэрто-Рико “свободно присоединенным государством”, придавая ему статус самоуправляющейся территории;

1957 год — в Тунисе официально отменена монархия, страна переходит в республиканское правление;

1963 год — Великобритания, СССР и США подписывают историческое соглашение о запрещении ядерных испытаний в воздухе, космосе и под водой;

1978 год — в Великобритании рождается первый в мире ребенок, зачатый с помощью искусственного оплодотворения;

1983 год — завершено строительство трансконтинентального газопровода Уренгой — Помары — Ужгород протяженностью более 4 400 км;

1984 год — советская космонавтка Светлана Савицкая становится первой женщиной, вышедшей в открытый космос;

1995 год — во время Боснийской войны сербские войска захватывают город Жепа, который вместе с падением Сребреницы становится символом одной из самых ужасных трагедий конфликта в Югославии;

2008 год — Вселенский патриарх Варфоломей I начинает официальный визит в Украину;

2017 год — украинские националистические организации стартуют с кампанией “Черный список”, направленной на разоблачение и бойкотирование бизнеса, связанного с коллаборантами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

какой сегодня праздник свято

Популярные новости

Верховный Суд признал противоправным применение понижающих коэффициентов к военным пенсиям.

Верховный Суд признал противоправным применение понижающих коэффициентов к военным пенсиям.

09:42, 24 июля 2026 7k
Мужчину осудили за уклонение от мобилизации через 24 года после снятия с воинского учета: что решил Верховный Суд

Мужчину осудили за уклонение от мобилизации через 24 года после снятия с воинского учета: что решил Верховный Суд

11:00, 23 июля 2026 14k
Женщину выселили из квартиры по решению Верховного Суда, а затем обязали выплатить более 16 тысяч грн долга за воду

Женщину выселили из квартиры по решению Верховного Суда, а затем обязали выплатить более 16 тысяч грн долга за воду

18:50, 23 июля 2026 11k
Постановление 821 пока не действует: Верховный Суд открыл кассацию, но оставил пенсионерам право на выплаты

Постановление 821 пока не действует: Верховный Суд открыл кассацию, но оставил пенсионерам право на выплаты

14:00, 23 июля 2026 13k
ТЦК мобилизовал мужчину, который годами состоял на учете у психиатра: суд нашел нарушения при прохождении ВВК

ТЦК мобилизовал мужчину, который годами состоял на учете у психиатра: суд нашел нарушения при прохождении ВВК

19:26, 23 июля 2026 10k
Военный погиб на боевых позициях, но «не на той» территории: суд отменил отказ в выплате семье 15 млн грн

Военный погиб на боевых позициях, но «не на той» территории: суд отменил отказ в выплате семье 15 млн грн

18:32, 23 июля 2026 8k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Дети, рожденные после гибели отца на фронте, имеют право на долю от 15 млн даже если деньги уже выплачены другим, — ВС

Имеет ли право на долю от 15-миллионной помощи ребенок, родившийся уже после гибели отца на фронте, и что делать, если помощь уже распределена и выплачена другим членам семьи.

База для расчета выплат военнослужащим останется на уровне 2018 года — 1762 грн: Верховный Суд признал законным постановление № 481

Кабмин имеет право самостоятельно устанавливать расчетную величину окладов в размере всего 1762 гривен, игнорируя рост прожиточного минимума.

Работникам, ставшим ВПЛ вследствие эвакуации, хотят засчитывать в страховой стаж до 36 месяцев отпуска

Период пребывания в отпуске без сохранения заработной платы в связи с эвакуацией с территорий ведения боевых действий может начать засчитываться в страховой стаж.

ЕСПЧ поддержал арест обвиняемых в государственной измене за передачу РФ видео военных укреплений ВСУ

ЕСПЧ: даже во время военного положения длительное содержание под стражей за преступления против нацбезопасности может быть законным.

Оксана Ферчук, министр цифровой трансформации Украины: биография и профессиональный путь

Оксана Ферчук возглавила Министерство цифровой трансформации Украины после нескольких лет работы над цифровой трансформацией оборонной сферы.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]