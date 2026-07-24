XXI внеочередной съезд судей Украины: Верховный Суд и местное суды Киева уже избрали делегатов

Кто будет избирать членов ВСП и судей КСУ: Верховный Суд, местные суды Киева и ряд апелляционных судов уже избрали своих делегатов.

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Подготовка к XXI внеочередному съезду судей Украины, назначенному на 2 сентября 2026 года, набирает обороты. Значение своевременного формирования полномочных органов судейского управления трудно переоценить, и именно сейчас этот процесс перешел к практическому этапу: местные суды Киева и Верховный Суд уже избрали своих делегатов.

Съезд судей Украины является высшим органом судейского самоуправления. Это не просто торжественное собрание, а конституционно определенный механизм, через который судейское сообщество участвует в государственном управлении.

Согласно статье 129 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», съезд наделен исключительными полномочиями:

Назначение судей Конституционного Суда Украины.

Избрание членов Высшего совета правосудия (ВСП).

Заслушивание отчетов Совета судей Украины, информации ВККС и ГСА Украины относительно финансового обеспечения судов.

Избрание Совета судей Украины — исполнительного органа, действующего между съездами.

Решения съезда являются обязательными для всех органов судейского самоуправления и всех судей в Украине.

Процедура избрания делегатов: как формируется съезд судей

Закон определяет четкий порядок формирования делегаций на съезд судей Украины, чтобы обеспечить пропорциональное представительство всех звеньев судебной системы.

Для местных общих судов предусмотрена двухуровневая процедура. На первом этапе собрание судей каждого суда избирает делегатов на совместное собрание судей соответствующей области или города Киева по квоте один делегат от десяти судей. При этом судьи, занимающие административные должности (председатель суда или его заместитель), не могут быть избраны делегатами.

На втором этапе именно совместное собрание судей областей и города Киева избирает делегатов непосредственно на съезд судей Украины.

Для других звеньев судебной системы действуют отдельные правила. Апелляционные, хозяйственные и административные суды избирают по одному делегату от каждых 20 судей непосредственно на собрании судей. Высшие специализированные суды делегируют по три представителя, а Верховный Суд избирает своих делегатов на заседании Пленума.

В то же время закон устанавливает ряд ограничений. Делегатами не могут быть судьи, занимающие административные должности, а также члены Высшего совета правосудия или Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Во всех случаях избрание осуществляется тайным голосованием на альтернативной основе.

Судьи местных общих судов города Киева уже определились с делегатами

В июле 2026 года состоялось Совместное собрание судей местных общих судов города Киева, во время которого были избраны делегаты на XXI внеочередной съезд судей Украины.

В собрании приняли участие представители десяти районных судов столицы. На 12 квотных мест были выдвинуты 26 кандидатов.

По результатам тайного голосования делегатами стали 12 судей, которые будут представлять Оболонский, Подольский, Дарницкий, Соломенский, Святошинский, Деснянский, Печерский, Шевченковский, Днепровский и Голосеевский районные суды Киева.

Делегатами на XXI внеочередной съезд судей Украины избраны:

Тарас Андрейчук — судья Оболонского районного суда города Киева;

— судья Оболонского районного суда города Киева; Татьяна Войтенко — судья Подольского районного суда города Киева;

— судья Подольского районного суда города Киева; Алексей Дыба — судья Оболонского районного суда города Киева;

— судья Оболонского районного суда города Киева; Федор Калиушко — судья Дарницкого районного суда города Киева;

— судья Дарницкого районного суда города Киева; Виктория Кицюк — судья Соломенского районного суда города Киева;

— судья Соломенского районного суда города Киева; Людмила Косык — судья Святошинского районного суда города Киева;

— судья Святошинского районного суда города Киева; Ирина Петрищева — судья Деснянского районного суда города Киева;

— судья Деснянского районного суда города Киева; Мария-Маргарита Пылаева — судья Печерского районного суда города Киева;

— судья Печерского районного суда города Киева; Олег Савицкий — судья Шевченковского районного суда города Киева;

— судья Шевченковского районного суда города Киева; Светлана Старовойтова — судья Днепровского районного суда города Киева;

— судья Днепровского районного суда города Киева; Юрий Токман — судья Голосеевского районного суда города Киева;

— судья Голосеевского районного суда города Киева; Елена Чайка — судья Шевченковского районного суда города Киева.

Как отметили в Совете судей Украины, от работы делегатов будет зависеть формирование полномочного состава Высшего совета правосудия и, соответственно, стабильное функционирование этого конституционного органа.

Как уже сообщала «Судебно-юридическая газета», 29 июня Пленум Верховного Суда избрал 12 делегатов на XXI внеочередной съезд судей Украины.

Делегатами от Восьмого апелляционного административного суда на XXI внеочередной съезд судей Украины избраны судьи Оксана Гинда и Зоряна Матковская.

Делегатами от Киевского апелляционного суда на XXI внеочередной съезд судей Украины избраны судьи:

Любовь Поливач ;

; Наталия Полищук ;

; Виктория Соколова.

XXI внеочередной съезд судей Украины начнет свою работу 2 сентября 2026 года в городе Киеве. Главными вопросами повестки дня определены:

Назначение судей Конституционного Суда Украины. Избрание восьми членов Высшего совета правосудия.

Избрание делегатов — лишь первый этап подготовки к XXI внеочередному съезду судей Украины. Основные решения будут приниматься уже 2 сентября, когда судейское сообщество должно сформировать новый состав органов судейского управления и избрать судей Конституционного Суда Украины. От результатов съезда будет зависеть не только непрерывность работы Высшего совета правосудия, но и дальнейшая реализация судебной реформы и выполнение Украиной евроинтеграционных обязательств в сфере верховенства права.

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