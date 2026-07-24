Кто имеет право регистрировать религиозные организации: важное напоминание для регистраторов и нотариусов

Закон четко определяет, какие органы уполномочены осуществлять государственную регистрацию различных видов религиозных организаций.

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Государственным регистраторам и нотариусам напомнили о необходимости строго соблюдать требования законодательства при государственной регистрации религиозных организаций.

Закон четко определяет, какие именно органы уполномочены осуществлять такую регистрацию в зависимости от вида религиозной организации.

Отступление от этих правил может привести к нарушению установленного порядка государственной регистрации, поэтому Минюст призвал провести дополнительную разъяснительную работу среди государственных регистраторов, в том числе нотариусов.

Министерство юстиции обнародовало письмо в адрес межрегиональных управлений, в котором напомнило о необходимости неукоснительного соблюдения требований законодательства в сфере государственной регистрации юридических лиц, общественных формирований, физических лиц – предпринимателей и обособленных подразделений юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранного государства.

Пункт 14 части первой статьи 1 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» определяет субъектов государственной регистрации, осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц, общественных формирований, не имеющих статуса юридического лица, и физических лиц – предпринимателей.

Кто имеет право регистрировать религиозные организации

Абзац третий пункта 14 части первой статьи 1 данного Закона определяет круг субъектов государственной регистрации, уполномоченных осуществлять государственную регистрацию религиозных организаций.

В частности, такими субъектами являются:

центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере религии, — в случае государственной регистрации юридических лиц – религиозных организаций (религиозных центров, управлений, монастырей, религиозных братств, миссий и духовных учебных заведений);

Совет министров Автономной Республики Крым, областные, Киевская и Севастопольская городские государственные администрации — в случае государственной регистрации юридических лиц – религиозных организаций (религиозных общин).

Минюст призвал провести разъяснительную работу

Подчеркнута необходимость соблюдения требований Закона, в частности в части полномочий субъектов государственной регистрации при проведении государственной регистрации.

Также в письме межрегиональным управлениям поручено довести указанную информацию до сведения государственных регистраторов юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований, в том числе нотариусов, а также провести соответствующую разъяснительную работу по применению законодательства.

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