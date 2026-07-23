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ТЦК мобилизовал мужчину, который годами состоял на учете у психиатра: суд нашел нарушения при прохождении ВВК

19:26, 23 июля 2026 570
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Мужчина обратился в суд после мобилизации, заявив, что во время медицинского осмотра не были учтены важные обстоятельства.
ТЦК мобилизовал мужчину, который годами состоял на учете у психиатра: суд нашел нарушения при прохождении ВВК
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Военнообязанного, который несколько лет состоял на психиатрическом учете и проходил лечение из-за смешанного тревожного и депрессивного расстройства, признали годным к военной службе и мобилизовали. Однако суд установил, что при прохождении военно-врачебной комиссии не была соблюдена обязательная процедура медицинского осмотра. В связи с этим постановление ВВК о годности к военной службе было отменено, а воинскую часть обязали направить военнослужащего на повторное прохождение комиссии. При этом суд отдельно подчеркнул, что не оценивал, является ли мужчина годным или негодным к военной службе, а проверял исключительно законность процедуры проведения военно-врачебной экспертизы.

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Обстоятельства дела

Истец, который с 2020 года состоял на психиатрическом учете и неоднократно проходил стационарное лечение из-за смешанного тревожного и депрессивного расстройства (F41.2), обжаловал постановление военно-врачебной комиссии, которым 5 января 2026 года он был признан годным к военной службе. В тот же день после прохождения ВВК его мобилизовали.

По словам истца, во время прохождения военно-врачебной комиссии врачи не располагали его медицинскими документами о психическом состоянии, хотя в постановлении ВВК указали именно этот диагноз. Кроме того, еще в 2025 году ВВК направила его к психиатру для получения специализированного заключения, однако завершить это обследование он не успел. Медицинское учреждение подтвердило, что мужчина состоял на психиатрическом учете и проходил лечение.

После мобилизации адвокат обратилась к командованию воинской части с требованием направить военнослужащего на повторное прохождение ВВК, однако ответа на это обращение не получила. Именно поэтому истец просил суд отменить постановление ВВК, признать противоправным бездействие воинской части и обязать ее организовать повторный медицинский осмотр.

Позиция ответчиков

Воинская часть просила отказать в удовлетворении иска. Она отмечала, что не принимала постановление ВВК, а адвокатский запрос был оформлен ненадлежащим образом и фактически не поступал по официальному адресу воинской части. Кроме того, ответчик сообщил, что уже в марте 2026 года истец проходил лечение с диагнозом «смешанное тревожное и депрессивное расстройство».

Третье лицо также возражало против иска, указывая, что процедура мобилизации была проведена в соответствии с законодательством. Оно ссылалось на правовую позицию Верховного Суда, согласно которой мобилизация является завершенной процедурой, а ее отдельные этапы не могут быть отменены таким образом, чтобы автоматически вернуть лицо в правовое положение, существовавшее до призыва.

Что установил суд

Прежде всего суд обратил внимание, что административный суд не обладает полномочиями проверять правильность медицинских выводов военно-врачебной комиссии, определять наличие или отсутствие определенного заболевания либо решать вопрос о годности или негодности человека к военной службе. Такие вопросы относятся к компетенции ВВК и требуют специальных медицинских знаний.

Вместе с тем суд проверил, была ли соблюдена процедура проведения медицинского осмотра, и установил, что требования Положения о военно-врачебной экспертизе выполнены не были.

Суд отметил, что до начала медицинского осмотра ВВК должна получить сведения из психоневрологических диспансеров и других медицинских учреждений, а также провести необходимые клинические исследования. Однако материалы дела не подтвердили, что такая информация была истребована либо что во время осмотра проводились необходимые диагностические мероприятия для установления диагноза и определения степени годности к военной службе.

Кроме того, суд обратил внимание, что в постановлении ВВК содержалась ссылка на диагноз F41.2, однако ответчики не представили доказательств того, на основании каких именно медицинских документов или обследований был сделан этот вывод. Также в материалах дела отсутствовали сведения о проведении обязательных исследований и надлежащем оформлении их результатов в карте медицинского осмотра.

По выводу суда, проведенный медицинский осмотр носил формальный характер и был осуществлен с нарушением требований Положения № 402. Суд также подчеркнул, что действующее законодательство не предусматривает упрощения процедуры прохождения военно-врачебной комиссии во время мобилизации. Именно несоблюдение установленной процедуры стало основанием для признания постановления ВВК необоснованным и его отмены.

Почему суд не отменил мобилизацию

Ссылаясь на правовую позицию Верховного Суда, административный суд указал, что мобилизация является завершенной процедурой, поэтому даже отмена постановления ВВК сама по себе не означает восстановления правового положения лица, существовавшего до призыва.

С учетом этого суд пришел к выводу, что эффективным способом защиты нарушенного права является не отмена мобилизации, а проведение нового медицинского осмотра в соответствии с требованиями законодательства. Именно поэтому он признал противоправным бездействие воинской части, которая не рассмотрела обращение о повторном прохождении ВВК, и обязал направить военнослужащего на повторный медицинский осмотр с соблюдением требований Положения о военно-врачебной экспертизе.

Решение суда

Днепропетровский окружной административный суд частично удовлетворил иск по делу № 160/4909/26. Суд признал противоправным и отменил постановление ВВК от 5 января 2026 года, на основании которого была оформлена справка военно-врачебной комиссии о годности истца к военной службе.

Также суд признал противоправным бездействие воинской части относительно нерассмотрения обращения о направлении военнослужащего на повторный медицинский осмотр и обязал воинскую часть направить его на повторное прохождение ВВК с соблюдением требований Положения № 402.

В удовлетворении остальных исковых требований суд отказал. Кроме того, в пользу истца за счет бюджетных ассигнований ответчика взыскано 1331,20 грн судебного сбора.

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