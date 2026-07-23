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На Львовщине у мужчины обнаружили хантавирус после путешествия за границу

19:08, 23 июля 2026 51
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Заболевание началось с повышения температуры тела до 38,6 ° C, озноба, головной боли, тошноты, потери аппетита и боли в икроножных мышцах.
На Львовщине у мужчины обнаружили хантавирус после путешествия за границу
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Во Львовской области лабораторно подтвердили случай хантавирусной инфекции. У 53-летнего жителя города Стрый диагностировали геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, вызванную хантавирусом.

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По информации Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, первые симптомы появились 12 июля. У мужчины поднялась температура до 38,6 °C, появились озноб, головная боль, тошнота, потеря аппетита и боль в икроножных мышцах.

15 июля пациент обратился во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу, где его госпитализировали с предварительным диагнозом «бактериальная инфекция неуточненная».

Во время лабораторного обследования в крови и моче не обнаружили признаков лептоспироза. В то же время методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в сыворотке крови подтвердили наличие РНК хантавируса.

В ходе эпидемиологического расследования установили, что с 1 по 7 июля мужчина отдыхал в Хорватии на Макарской Ривьере, а 11 июля путешествовал по горным районам Ивано-Франковской области. По дороге домой он остановился в селе Каменка Стрыйского района, где мыл руки в реке.

При этом пациент отрицает контакты с мышевидными грызунами, их гнездами или выделениями, а также пребывание в подвалах или употребление потенциально загрязненных продуктов питания и воды.

Специалисты подчеркивают, что конкретное место и обстоятельства заражения пока не установлены. Пребывание в Хорватии и мытье рук в реке являются лишь частью эпидемиологического анамнеза и не подтверждают путь инфицирования.

По месту жительства больного проводят противоэпидемические и профилактические мероприятия. Эпидемиологическое расследование продолжается.

По данным медиков, хантавирусы переносятся преимущественно мышевидными грызунами. Чаще всего человек заражается при вдыхании пыли, загрязненной их выделениями, либо при контакте с загрязненными продуктами питания, водой или поверхностями.

Начальные симптомы инфекции могут напоминать лептоспироз или другие острые инфекционные заболевания. Среди основных проявлений — высокая температура, сильная слабость, головная боль, боли в мышцах, тошнота и потеря аппетита. В тяжелых случаях возможны нарушения функции почек, уменьшение количества мочи, отеки и резкое снижение артериального давления.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине уже фиксировались случаи заражения хантавирусом, переносчиками которого являются грызуны. Медики подчеркивают, что после контакта с мышами, их выделениями или пребывания в помещениях со следами грызунов необходимо немедленно обратиться к врачу, поскольку заболевание может стремительно прогрессировать и вызвать тяжелые поражения легких.

Врачи советуют обязательно сообщать медикам о возможном контакте с грызунами или пребывании в местах, где были замечены следы мышей. Такая информация поможет быстрее заподозрить хантавирусную инфекцию и назначить необходимые обследования.

Специалисты предостерегают от самолечения и ожидания, что симптомы пройдут самостоятельно. До осмотра врача рекомендуется ограничить физические нагрузки, поскольку при поражении легких они могут ухудшить состояние. Также не следует возвращаться в запыленные помещения, где могли находиться грызуны, чтобы избежать повторного контакта с потенциально зараженной пылью. 

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Львов Минздрав медицина хантавирус

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