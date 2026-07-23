На Львівщині у чоловіка виявили хантавірус після подорожі за кордон

Захворювання розпочалося з підвищення температури тіла до 38,6 °C, ознобу, головного болю, нудоти, втрати апетиту та болю в литкових м’язах.

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У Львівській області лабораторно підтвердили випадок хантавірусної інфекції. У 53-річного жителя міста Стрий діагностували геморагічну гарячку з нирковим синдромом, спричинену хантавірусом.

За інформацією Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, перші симптоми з’явилися 12 липня. У чоловіка підвищилася температура до 38,6 °C, виникли озноб, головний біль, нудота, втрата апетиту та біль у литкових м’язах.

15 липня пацієнт звернувся до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, де його госпіталізували з попереднім діагнозом «бактеріальна інфекція неуточнена».

Під час лабораторного обстеження у крові та сечі не виявили ознак лептоспірозу. Водночас методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) у сироватці крові підтвердили наявність РНК хантавірусу.

Під час епідеміологічного розслідування встановили, що з 1 по 7 липня чоловік відпочивав у Хорватії на Макарській Рив’єрі, а 11 липня подорожував гірськими районами Івано-Франківської області. Дорогою додому він зупинявся у селі Кам’янка Стрийського району, де мив руки у річці.

Водночас пацієнт заперечує контакти з мишоподібними гризунами, їхніми гніздами чи виділеннями, а також перебування у підвалах або вживання потенційно забруднених продуктів чи води.

Фахівці наголошують, що конкретне місце та обставини зараження поки не встановлені. Перебування у Хорватії та миття рук у річці є лише частиною епідеміологічного анамнезу і не підтверджують шлях інфікування.

За місцем проживання хворого проводять протиепідемічні та профілактичні заходи. Епідеміологічне розслідування триває.

За даними медиків, хантавіруси переносять переважно мишоподібні гризуни. Людина найчастіше заражається, вдихаючи пил, забруднений їхніми виділеннями, або під час контакту із забрудненими продуктами, водою чи поверхнями.

Початкові симптоми інфекції можуть нагадувати лептоспіроз або інші гострі інфекційні захворювання. Серед основних проявів — висока температура, сильна слабкість, головний біль, біль у м’язах, нудота та втрата апетиту. У тяжких випадках можливі порушення роботи нирок, зменшення кількості сечі, набряки та різке зниження артеріального тиску.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні вже фіксували випадки зараження хантавірусом, переносниками якого є гризуни. Медики наголошують, що після контакту з мишами, їхніми виділеннями або перебування у приміщеннях зі слідами гризунів необхідно негайно звернутися до лікаря, оскільки хвороба може стрімко прогресувати та викликати тяжкі ураження легень.

Лікарі радять обов’язково повідомляти медикам про можливий контакт із гризунами або перебування у місцях, де були помітні сліди мишей. Така інформація допоможе швидше запідозрити хантавірусну інфекцію та призначити необхідні обстеження.

Фахівці застерігають від самолікування або очікування, що симптоми минуть самостійно. До огляду лікаря рекомендується обмежити фізичні навантаження, оскільки при ураженні легень вони можуть погіршити стан. Також не слід повертатися у запилені приміщення, де могли перебувати гризуни, щоб уникнути повторного контакту з потенційно зараженим пилом.