Чи буде вихідним День Незалежності у 2026 році: як будемо працювати 24 серпня

На державному рівні офіційні святкові та неробочі дні не встановлюються.

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День Незалежності України традиційно відзначають 24 серпня. У мирний час ця дата є державним святом і відповідно до законодавства є неробочим днем для працівників.

Однак через дію воєнного стану святкові дні мають особливий порядок застосування.

Чи буде додатковий вихідний 24 серпня

На період воєнного стану в Україні не застосовуються положення статей 71–73 Кодексу законів про працю України, які регулюють святкові та неробочі дні.

Це означає, що офіційні святкові та неробочі дні, передбачені трудовим законодавством у мирний час, автоматично не створюють додаткових вихідних.

Фактично це означає, що на державному рівні офіційні святкові та неробочі дні не встановлюються.

Хто вирішує, чи працюватимуть працівники

Порядок роботи у святкові дні визначає роботодавець. Керівник підприємства або фізична особа-роботодавець може:

залишити 24 серпня вихідним днем;

залучити працівників до роботи, якщо цього потребує виробничий процес.

Таке рішення залежить безпосередньо від роботодавця.

Як оплачуватиметься робота у цей день

Скасовані святкові дні можуть бути включені до норми робочого часу та оплачуватися в одинарному розмірі, якщо роботодавець не прийме рішення зробити такий день вихідним (без оплати).

Отже, під час воєнного стану День Незалежності України не створює автоматичного додаткового вихідного. Водночас роботодавці можуть самостійно визначити режим роботи підприємства та залишити цей день неробочим.

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