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Перейшли на нову роботу, де також є відстрочка: чи потрібно особисто повідомляти ТЦК

19:50, 23 липня 2026 119
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Якщо нове місце роботи також дає право на відстрочку, особисто звертатися до ТЦК не потрібно.
Перейшли на нову роботу, де також є відстрочка: чи потрібно особисто повідомляти ТЦК
Ілюстративне фото, джерело - Getty Images
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Працівники, які користуються правом на відстрочку від мобілізації, нерідко змінюють місце роботи й хвилюються, чи потрібно після працевлаштування до іншої установи особисто повідомляти про це територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Якщо нова посада також дає право на відстрочку, закон не покладає на військовозобов’язаного такого обов’язку, а необхідні відомості мають передати роботодавці.

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Хто має право на відстрочку від мобілізації

Законодавство передбачає низку підстав, за яких військовозобов’язані можуть отримати відстрочку від призову під час мобілізації. Водночас таке право не надається автоматично — особа повинна підтвердити наявність відповідних підстав у встановленому порядку.

Зокрема, право на відстрочку мають працівники закладів освіти, якщо вони відповідають вимогам законодавства.

Що буде, якщо змінити роботу

Якщо працівник звільняється з одного закладу освіти та переходить працювати до іншого, де також матиме право на відстрочку, сам факт зміни місця роботи не позбавляє його цього права.

Як пояснюють юристи, у такій ситуації військовозобов’язаний не зобов’язаний особисто повідомляти територіальний центр комплектування та соціальної підтримки про зміну місця роботи.

Хто передає інформацію до ТЦК

Відомості про звільнення працівника з одного закладу та його працевлаштування до іншого передають роботодавці. Тому окремо інформувати ТЦК про зміну місця роботи не потрібно.

За неповідомлення ТЦК про таку зміну у випадку, коли відповідну інформацію подають роботодавці, штраф не передбачений.

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ТЦК мобілізація відстрочка ВЛК бронювання

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