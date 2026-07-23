Парасольки і «бронювання» місця обійдуться у тисячі євро: за що туристів штрафують на пляжах Європи

Купальник у місті, пляжна парасолька чи колонка можуть стати причиною великого штрафу на популярних курортах Європи.

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У багатьох популярних курортних країнах Європи правила поведінки на пляжах стають дедалі суворішими. Туристів можуть оштрафувати не лише за куріння чи гучну музику, а й за спробу зайняти місце на пляжі заздалегідь, прогулянку містом у купальнику або навіть за порушення екологічних вимог щодо використання пляжного спорядження. Щоб уникнути неприємностей під час відпустки, варто заздалегідь ознайомитися з місцевими обмеженнями.

«Судово-юридична газета» зібрала найважливіші правила, які цього літа діють на популярних європейських курортах.

Європейські курорти цього літа посилюють контроль за дотриманням правил на пляжах. Причиною стали зростання туристичного потоку, боротьба з наслідками надмірного туризму та прагнення захистити прибережні природні території. У різних країнах діють власні вимоги, а за їх порушення передбачені штрафи, які в окремих випадках сягають десятків тисяч євро.

На деяких пляжах обмежують використання парасольок і лежаків

Частина обмежень пов’язана із захистом довкілля.

Так, на пляжі Пунта-Молентіс у муніципалітеті Вілласіміус на італійському острові Сардинія запровадили правила щодо використання пляжних парасольок, тентів і навісів. Спочатку місцева влада дозволила встановлювати парасольки лише людям віком від 65 років та сім’ям із дітьми до 10 років. Після критики це рішення переглянули.

Тепер одна парасолька дозволена для кожної сім’ї або компанії відпочивальників, але встановлювати її потрібно лише у місці, яке визначать працівники пляжу.

На іншому популярному пляжі Сардинії — Ла-Пелоза — рушники дозволено розстеляти лише на спеціальних килимках. Таке правило допомагає зменшити винесення піску з пляжу. За його порушення можуть накласти штраф до 100 євро.

У Греції також посилюють природоохоронні заходи. Наразі 251 пляж має статус території, де заборонено будь-яке будівництво або встановлення конструкцій, включно з орендними лежаками, парасолями та тимчасовими дерев’яними спорудами.

За «бронювання» місця на пляжі можна отримати штраф

Популярна звичка залишати парасолю чи шезлонг на пляжі ще до приходу може дорого коштувати.

У курортному місті Кальпе на узбережжі Коста-Бланки в Іспанії заборонено залишати пляжне спорядження на піску до 09:30, щоб зайняти місце.

За таке порушення передбачений штраф у розмірі 250 євро. Крім того, поліція конфіскує залишені речі та передає їх до муніципального складу.

Якщо ж пляжне обладнання залишити без нагляду більш ніж на три години, його також можуть прибрати.

Куріння на пляжах дедалі частіше забороняють

Боротьба з недопалками та забрудненням узбережжя призвела до появи масштабних заборон.

В Іспанії вже понад 600 пляжів повністю заборонили куріння та використання електронних сигарет. Такі обмеження діють, зокрема, у Барселоні, Сан-Себастьяні, а також на багатьох пляжах Канарських і Балеарських островів.

У Франції торік набрала чинності загальнонаціональна заборона на куріння на пляжах біля зон для купання. За її порушення передбачено штраф у 135 євро.

Подібні обмеження діють і в багатьох прибережних регіонах Італії, зокрема у Венето, Емілії-Романьї, на Сардинії та в Апулії.

За купальник у місті також можуть оштрафувати

У багатьох популярних туристичних містах діють правила, які забороняють перебувати в громадських місцях лише у купальнику чи плавках.

У Сорренто на півдні Італії прогулянка містом у пляжному одязі може коштувати до 500 євро.

У португальській Албуфейрі за перебування поза пляжем, басейном або територією готелю лише в купальнику чи плавках загрожує штраф від 300 до 1 500 євро.

У Барселоні, на Майорці та в інших містах Іспанії заборонено заходити до магазинів і ресторанів у купальнику або з оголеним торсом. За це можуть оштрафувати на суму до 300 євро.

У Малазі міська влада навіть встановила англомовні інформаційні таблички, які нагадують туристам про необхідність дотримуватися місцевих правил поведінки.

Подібні обмеження діють і в хорватських містах Спліт, Дубровник та Хвар. За порушення правил громадського порядку через прогулянки з оголеним торсом або в купальнику передбачено штраф до 150 євро.

У французькій Ніцці за перебування містом без верхнього одягу можуть одразу оштрафувати на 35 євро, а за засмагання топлес у заборонених місцях — на 38 євро.

Навіть місто Варенна на озері Комо в Італії запровадило аналогічні правила. Там туристів у купальниках або з оголеним торсом можуть оштрафувати на суму до 200 євро.

За справляння природних потреб у морі передбачені штрафи

Деякі іспанські муніципалітети карають навіть за таке порушення.

У місті Віго в регіоні Галісія ще з 2022 року діє штраф у розмірі 750 євро за так зване «фізіологічне випорожнення» на пляжі або в морі.

У 2024 році аналогічну заборону запровадила і Марбелья, поширивши її на 25 пляжів муніципалітету.

За гучну музику можна втратити колонку і заплатити тисячі євро

У Португалії ще з 2023 року Національне морське управління заборонило використовувати портативні колонки, якщо музика заважає іншим відпочивальникам.

Для фізичних осіб штраф становить від 200 до 4 000 євро.

Якщо порушення вчиняє група людей, сума може зрости до 36 000 євро.

Крім штрафу, правоохоронці можуть конфіскувати колонку чи інший пристрій.

Не всі тварини можуть відпочивати на пляжі

У літній сезон на багатьох пляжах Італії, Іспанії, Франції та Хорватії заборонено перебування собак, особливо на пляжах із міжнародною відзнакою «Блакитний прапор». На окремих курортах із домашніми улюбленцями дозволяють приходити лише рано-вранці або ввечері.

У багатьох країнах Європи також діють сезонні заборони на перебування коней на пляжах.

Водночас у французькому курортному місті Гранвіль у Нормандії вже багато років діє доволі незвична заборона — на пляж не можна приводити слонів. Її запровадили ще у 2009 році після того, як циркові слони купалися в морі та залишили після себе забруднення води.

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