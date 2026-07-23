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Перехоплювачі для Patriot вироблятимуть в Україні: Володимир Зеленський розкрив деталі домовленостей

19:38, 23 липня 2026 128
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Спільне виробництво перехоплювачів для Patriot стане новим етапом партнерства України зі США.
Перехоплювачі для Patriot вироблятимуть в Україні: Володимир Зеленський розкрив деталі домовленостей
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Президент Володимир Зеленський провів зустріч із командою американської оборонної компанії Raytheon на чолі з віцепрезидентом Джозефом Деантоною.

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За словами Глави держави, сторони обговорили розширення співпраці у сфері протиповітряної оборони та виробництва озброєння.

Зеленський зазначив, що Raytheon є одним із ключових партнерів України у сфері оборони, а її техніка вже тривалий час використовується для захисту українців від російських повітряних атак.

Президент повідомив, що компанія готова вивести партнерство з Україною на новий рівень. Зокрема, йдеться про спільне виробництво в Україні перехоплювачів для зенітних ракетних комплексів Patriot.

«Я вдячний за готовність компанії вивести наше партнерство на ще вищий рівень, коли Україна вироблятиме спільно з Raytheon одні з найважливіших засобів ППО – перехоплювачі для «Петріотів», – зазначив Зеленський.

За його словами, питання такого співробітництва він обговорював із президентом США Дональдом Трампом під час зустрічі в Анкарі, і зараз настав час реалізовувати ці домовленості.

Крім того, під час переговорів сторони обговорили й інші напрями співпраці, пов’язані з ненаступальним військовим обладнанням. Зеленський повідомив, що урядові команди та представники приватного сектору продовжать роботу над узгодженням деталей майбутнього партнерства.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна може стати третьою державою, яка вироблятиме ракети для Patriot.

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Володимир Зеленський ППО

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