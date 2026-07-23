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Віталій Безгін, міністр у справах розвитку громад, територій та внутрішньо переміщених осіб: кар'єрний шлях до уряду

18:00, 23 липня 2026 133
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Віталій Безгін: шлях від рекламної індустрії до керівництва одним із ключових міністерств.
Віталій Безгін, міністр у справах розвитку громад, територій та внутрішньо переміщених осіб: кар'єрний шлях до уряду
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Віталій Безгін — український державний діяч, який пройшов шлях від роботи у сфері реклами, дизайну та комунікацій до участі у реформі децентралізації та керівництва новоствореним Міністерством у справах розвитку громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України.

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Освіта та початок професійної діяльності

Віталій Юрійович Безгін народився 18 квітня 1990 року в Євпаторії.

Вищу освіту здобув у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана, де закінчив факультет міжнародної економіки і менеджменту з відзнакою.

Після завершення навчання Безгін розпочав професійну діяльність у сфері реклами, дизайну та комунікацій. Саме цей досвід став першим етапом його кар’єри до переходу в експертну та державну діяльність.

У 2012–2015 роках Віталій Безгін працював креативним директором рекламного агентства «Scu Kyiv».

На цій посаді він працював у сфері реклами та комунікацій, що передбачала розробку креативних рішень і роботу над комунікаційними проєктами.

З 2016 року Безгін працював експертом Офісу ефективного регулювання (BRDO).

Професійна діяльність у BRDO стала наступним етапом його кар’єри та пов’язала його з експертною роботою у сфері державного управління. Надалі основним напрямом його діяльності стали питання місцевого самоврядування, розвитку громад і адміністративно-територіального устрою України.

Робота над реформою децентралізації

У 2019 року обраний народним депутатом IX скликання від партії «Слуга народу», член Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Очолив Підкомітет ВРУ з питань адміністративно-територіального устрою України та місцевого самоврядування.

Одним із ключових етапів професійної діяльності Віталія Безгіна стала робота над завершенням реформи децентралізації.

У 2019–2020 роках, як голова профільного підкомітету, він працював над завершальним етапом децентралізації — новим районуванням України.

Цей етап передбачав реформування адміністративно-територіального устрою держави та визначення нової системи районування. Робота над цим напрямом стала важливою частиною діяльності Безгіна у сфері розвитку місцевого самоврядування та громад.

Діяльність на посаді Міністра

У липні 2026 року Віталій Безгін був призначений Міністром у справах розвитку громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України у складі нового Кабінету Міністрів України.

Після призначення на посаду міністра Віталій Безгін повідомив про початок роботи новоствореного міністерства та окреслив основні напрями його діяльності.

За словами міністра, одним із головних завдань на перехідному етапі є збереження темпів роботи. «Головна задача — не втратити динаміку роботи попри перехідний період», — наголосив Віталій Безгін.

Серед ключових пріоритетів Міністерства він назвав згуртований розвиток територій із поступовим переходом до політики згуртованості Європейського Союзу. Також Міністерство відповідатиме за розвиток громад і територій, підтримку переселенців, відновлення інфраструктури, взаємодію з міжнародними партнерами та реалізацію політики щодо українців за кордоном.

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