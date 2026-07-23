  1. В Україні

Авто для ЗСУ замість фронту опинялися у продажу — на Львівщині судитимуть організатора схеми

17:02, 23 липня 2026 111
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
З березня по жовтень минулого року чоловік незаконно ввіз 14 автомобілів, сукупна вартість яких перевищила 2,2 млн гривень.
Авто для ЗСУ замість фронту опинялися у продажу — на Львівщині судитимуть організатора схеми
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщині судитимуть 36-річного жителя Умані, якого обвинувачують у незаконному продажі автомобілів, ввезених в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних сил України. 

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомили у Львівській обласній прокуратурі, за даними слідства, чоловік організував схему ввезення транспортних засобів із-за кордону. Автомобілі підшуковували на іноземних сайтах, після чого їх доставляли в Україну залучені водії.

Під час митного оформлення транспортні засоби декларували як гуманітарну допомогу для ЗСУ, що дозволяло уникнути сплати обов’язкових митних платежів.

За версією слідства, після ввезення автомобілі виставляли на продаж через інтернет-майданчики. Вартість кожного транспортного засобу становила від 2 300 до 4 300 євро залежно від технічного стану та класу.

Правоохоронці встановили, що з березня по жовтень минулого року обвинувачений ввіз в Україну 14 автомобілів загальною вартістю понад 2,2 млн гривень. Серед них були кросовери, позашляховики та автомобілі преміумкласу, зокрема Audi A6, Audi Allroad, Volkswagen Touareg і Volvo V70.

Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Чоловіку інкримінують правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 340 до 680 тис. грн або позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», до Центрального районного суду міста Миколаєва передано обвинувальний акт щодо діловода однієї з військових частин, якого підозрюють у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 201-2 Кримінального кодексу України.

Матеріали справи № 490/2812/26 надійшли разом з угодою про визнання винуватості, укладеною між стороною обвинувачення та підсудним за участі його адвоката. Про це розповіли у суді. Прокурор просив затвердити угоду, зазначивши, що вона відповідає вимогам закону. Обвинувачений та захисник підтримали позицію прокурора.

Відповідно до угоди, обвинувачений визнавав свою винуватість у тому, що в лютому 2026 року він продав чотири позашляховика, які були ввезені в країну на пільгових умовах, як гуманітарна допомога на загальну суму близько 17 тис доларів США.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд прокуратура Львів ЗСУ війна воєнний стан

Популярні новини

Штраф до 17 тисяч гривень і конфіскація: в Україні хочуть запровадити нові покарання для колекціонерів

Штраф до 17 тисяч гривень і конфіскація: в Україні хочуть запровадити нові покарання для колекціонерів

15:00, 22 липня 2026 8k
120 тисяч на автомобіль для ветеранів: у Верховній Раді готують новий механізм компенсації

120 тисяч на автомобіль для ветеранів: у Верховній Раді готують новий механізм компенсації

18:00, 22 липня 2026 6k
Суд пояснив, чи звільняють відсутність договору і непроживання від оплати комунальних послуг

Суд пояснив, чи звільняють відсутність договору і непроживання від оплати комунальних послуг

17:38, 22 липня 2026 4k
Що чекає військового у СЗЧ при зустрічі з групою оповіщення ТЦК

Що чекає військового у СЗЧ при зустрічі з групою оповіщення ТЦК

12:12, 22 липня 2026 5k
Суддя з Дніпропетровщини місяцями ігнорувала питання про звільнення засуджених після змін у законі – ВРП встановила 20 порушень

Суддя з Дніпропетровщини місяцями ігнорувала питання про звільнення засуджених після змін у законі – ВРП встановила 20 порушень

07:00, 23 липня 2026 4k
Суд скасував постанову ТЦК про штраф у 17 тисяч грн: неявка за повісткою не є триваючим правопорушенням

Суд скасував постанову ТЦК про штраф у 17 тисяч грн: неявка за повісткою не є триваючим правопорушенням

21:00, 21 липня 2026 7k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Медіа отримали нові правила роботи під час війни: кого торкнуться зміни Нацради

Нові правила для телеканалів і радіостанцій: Нацрада змінила порядок ліцензування під час війни.

ВРП взяла паузу у рішенні про інвалідність прокурора Криворучка, якого КДКП покарала за «справою МСЕК»

ВРП оголосила перерву у розгляді скарги прокурора Андрія Криворучка на рішення КДКП.

Постанова 821 поки не діє: Верховний Суд відкрив касацію, але залишив пенсіонерам право на виплати

Постанова 821 все ж таки залишається нечинною: ВС відкрив касацію, щоб уперше сформувати правову позицію щодо повноважень Уряду відтерміновувати виплату пенсій за рішеннями судів.

ВРП звільнила суддю з Одещини, який системно закривав справи про п’яне водіння через «малозначність»

Суддю Подільського міськрайонного суду Одеської області Олега Івінського звільнено з посади.

Затопило квартиру згори: помилки, через які можна залишитись без компенсації і чому сусід не завжди винен

Коли квартиру затопило зверху, найчастіше одразу вважають винним сусіда з верхнього поверху, але юридично це не завжди так.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]