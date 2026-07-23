Авто для ЗСУ замість фронту опинялися у продажу — на Львівщині судитимуть організатора схеми

З березня по жовтень минулого року чоловік незаконно ввіз 14 автомобілів, сукупна вартість яких перевищила 2,2 млн гривень.

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На Львівщині судитимуть 36-річного жителя Умані, якого обвинувачують у незаконному продажі автомобілів, ввезених в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних сил України.

Як повідомили у Львівській обласній прокуратурі, за даними слідства, чоловік організував схему ввезення транспортних засобів із-за кордону. Автомобілі підшуковували на іноземних сайтах, після чого їх доставляли в Україну залучені водії.

Під час митного оформлення транспортні засоби декларували як гуманітарну допомогу для ЗСУ, що дозволяло уникнути сплати обов’язкових митних платежів.

За версією слідства, після ввезення автомобілі виставляли на продаж через інтернет-майданчики. Вартість кожного транспортного засобу становила від 2 300 до 4 300 євро залежно від технічного стану та класу.

Правоохоронці встановили, що з березня по жовтень минулого року обвинувачений ввіз в Україну 14 автомобілів загальною вартістю понад 2,2 млн гривень. Серед них були кросовери, позашляховики та автомобілі преміумкласу, зокрема Audi A6, Audi Allroad, Volkswagen Touareg і Volvo V70.

Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Чоловіку інкримінують правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 340 до 680 тис. грн або позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», до Центрального районного суду міста Миколаєва передано обвинувальний акт щодо діловода однієї з військових частин, якого підозрюють у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 201-2 Кримінального кодексу України.

Матеріали справи № 490/2812/26 надійшли разом з угодою про визнання винуватості, укладеною між стороною обвинувачення та підсудним за участі його адвоката. Про це розповіли у суді. Прокурор просив затвердити угоду, зазначивши, що вона відповідає вимогам закону. Обвинувачений та захисник підтримали позицію прокурора.

Відповідно до угоди, обвинувачений визнавав свою винуватість у тому, що в лютому 2026 року він продав чотири позашляховика, які були ввезені в країну на пільгових умовах, як гуманітарна допомога на загальну суму близько 17 тис доларів США.

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