Псевдоаграрії привласнили понад 60 млн грн держкомпенсації за неіснуючу техніку — викрито шахрайську схему

Підозри у шахрайстві отримали троє осіб.

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Троє осіб підозрюються у заволодінні понад 60 млн грн державних коштів, які були виділені як компенсація за придбання сільськогосподарської техніки. За даними слідства, фігуранти використали фіктивні агропідприємства та підроблені документи.

Як повідомили у Київській міській прокуратурі, урядова програма передбачає часткову компенсацію вартості придбаної сільгоспвиробниками техніки та обладнання. Держава відшкодовує 25% витрат.

Слідство встановило, що для отримання виплат підозрювані залучили кілька підприємств із ознаками фіктивності. Вони подали до одного з державних банків підроблені документи — договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі техніки та обладнання.

Загальна вартість нібито придбаної техніки, зазначеної у документах, перевищувала 246 млн грн. Після перевірки встановили, що операції мали фіктивний характер.

У результаті на рахунки цих підприємств із державного бюджету перерахували понад 60 млн грн компенсації. Надалі кошти, за версією слідства, легалізували через низку фінансових операцій.

Трьом учасникам схеми повідомили про підозру за статтями про шахрайство в особливо великих розмірах, підроблення документів та легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

Ще п’ятьом особам, які були засновниками фіктивних підприємств, інкримінують підроблення документів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», мешканці села Петрівське Ізюмського району на Харківщині повідомили про підозру у шахрайстві за фактом незаконного отримання компенсації за державною програмою «єВідновлення». За даними слідства, жінка могла інсценувати руйнування власного будинку, щоб отримати кошти на придбання нового житла.

Як повідомили у Харківській міській прокуратурі, навесні 2023 року жінка вирішила оформити компенсацію за будинок у селі. При цьому, за даними слідства, покрівлю оселі демонтували ще до початку повномасштабного вторгнення, а сама будівля не була пошкоджена внаслідок бойових дій.

Щоб створити видимість зруйнованого внаслідок російської атаки житла, власниця за винагороду попросила знайомого розібрати цегляні стіни будинку. Після цього вона звернулася із заявою про отримання компенсації.