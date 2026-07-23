  1. В Украине

Псевдоаграрии присвоили более 60 млн грн госкомпенсации за несуществующую технику — разоблачена мошенническая схема

16:44, 23 июля 2026 110
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Подозрения в мошенничестве получили три человека.
Псевдоаграрии присвоили более 60 млн грн госкомпенсации за несуществующую технику — разоблачена мошенническая схема
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Трое человек подозреваются в завладении более 60 млн грн государственных средств, выделенных в качестве компенсации за приобретение сельскохозяйственной техники. По данным следствия, фигуранты использовали фиктивные агропредприятия и поддельные документы.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, правительственная программа предусматривает частичную компенсацию стоимости приобретенной сельхозпроизводителями техники и оборудования. Государство возмещает 25% понесенных расходов.

Следствие установило, что для получения выплат подозреваемые привлекли несколько предприятий с признаками фиктивности. Они подали в один из государственных банков поддельные документы — договоры купли-продажи, акты приема-передачи техники и оборудования.

Общая стоимость якобы приобретенной техники, указанной в документах, превышала 246 млн грн. Проверка показала, что эти операции носили фиктивный характер.

В результате на счета указанных предприятий из государственного бюджета было перечислено более 60 млн грн компенсации. В дальнейшем, по версии следствия, деньги были легализованы через ряд финансовых операций.

Трем участникам схемы сообщили о подозрении по статьям о мошенничестве в особо крупных размерах, подделке документов и легализации средств, полученных преступным путем.

Еще пяти лицам, которые являлись учредителями фиктивных предприятий, инкриминируют подделку документов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», жительнице села Петровское Изюмского района Харьковской области сообщили о подозрении в мошенничестве по факту незаконного получения компенсации по государственной программе «єВідновлення». По данным следствия, женщина могла инсценировать разрушение собственного дома, чтобы получить средства на покупку нового жилья.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, весной 2023 года женщина решила оформить компенсацию за дом в селе. При этом, по данным следствия, кровля дома была демонтирована еще до начала полномасштабного вторжения, а само здание не получило повреждений в результате боевых действий.

Чтобы создать видимость разрушенного в результате российской атаки жилья, хозяйка дома за вознаграждение попросила знакомого разобрать кирпичные стены здания. После этого она подала заявление на получение компенсации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

мошенник Киев компенсация подозреваемый

Популярные новости

Штраф до 17 тысяч гривен и конфискация: в Украине хотят ввести новые наказания для коллекционеров

Штраф до 17 тысяч гривен и конфискация: в Украине хотят ввести новые наказания для коллекционеров

15:00, 22 июля 2026 8k
120 тысяч на автомобиль для ветеранов: в Верховной Раде готовят новый механизм компенсации

120 тысяч на автомобиль для ветеранов: в Верховной Раде готовят новый механизм компенсации

18:00, 22 июля 2026 6k
Суд объяснил, освобождают ли отсутствие договора и непроживание от оплаты коммунальных услуг

Суд объяснил, освобождают ли отсутствие договора и непроживание от оплаты коммунальных услуг

17:38, 22 июля 2026 4k
Что ждет военнослужащего в СЗЧ при встрече с группой оповещения ТЦК

Что ждет военнослужащего в СЗЧ при встрече с группой оповещения ТЦК

12:12, 22 июля 2026 5k
Судья из Днепропетровской области месяцами игнорировала вопрос об освобождении осужденных после изменений в законе — ВСП установил 20 нарушений

Судья из Днепропетровской области месяцами игнорировала вопрос об освобождении осужденных после изменений в законе — ВСП установил 20 нарушений

07:00, 23 июля 2026 4k
Суд отменил постановление ТЦК о штрафе в 17 тысяч грн: неявка по повестке не является длящимся правонарушением

Суд отменил постановление ТЦК о штрафе в 17 тысяч грн: неявка по повестке не является длящимся правонарушением

21:00, 21 июля 2026 7k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Медиа получили новые правила работы во время войны: кого коснутся изменения Нацсовета

Новые правила для телеканалов и радиостанций: Нацсовет извенил порядок лицензирования во время войны.

ВСП взял паузу в решении по инвалидности прокурора Криворучко, которого КДКП наказала по «делу МСЭК»

ВСП объявил перерыв в рассмотрении жалобы прокурора Андрея Криворучко на решение КДКП.

Постановление 821 пока не действует: Верховный Суд открыл кассацию, но оставил пенсионерам право на выплаты

Постановление 821 все же остается недействительным: ВС открыл кассацию, чтобы впервые сформировать правовую позицию относительно полномочий Правительства отсрочивать выплату пенсий по решениям судов.

ВСП уволил судью из Одесской области, который систематически закрывал дела о пьяном вождении из-за «малозначительности»

Судья Подольского горрайонного суда Одесской области Олег Ивинский уволен с должности.

Затопило квартиру сверху: ошибки, из-за которых можно остаться без компенсации, и почему сосед не всегда виноват

Когда квартиру затопило сверху, чаще всего сразу считают виновным соседа с верхнего этажа, однако с юридической точки зрения это не всегда так.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]