Псевдоаграрии присвоили более 60 млн грн госкомпенсации за несуществующую технику — разоблачена мошенническая схема
Трое человек подозреваются в завладении более 60 млн грн государственных средств, выделенных в качестве компенсации за приобретение сельскохозяйственной техники. По данным следствия, фигуранты использовали фиктивные агропредприятия и поддельные документы.
Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, правительственная программа предусматривает частичную компенсацию стоимости приобретенной сельхозпроизводителями техники и оборудования. Государство возмещает 25% понесенных расходов.
Следствие установило, что для получения выплат подозреваемые привлекли несколько предприятий с признаками фиктивности. Они подали в один из государственных банков поддельные документы — договоры купли-продажи, акты приема-передачи техники и оборудования.
Общая стоимость якобы приобретенной техники, указанной в документах, превышала 246 млн грн. Проверка показала, что эти операции носили фиктивный характер.
В результате на счета указанных предприятий из государственного бюджета было перечислено более 60 млн грн компенсации. В дальнейшем, по версии следствия, деньги были легализованы через ряд финансовых операций.
Трем участникам схемы сообщили о подозрении по статьям о мошенничестве в особо крупных размерах, подделке документов и легализации средств, полученных преступным путем.
Еще пяти лицам, которые являлись учредителями фиктивных предприятий, инкриминируют подделку документов.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», жительнице села Петровское Изюмского района Харьковской области сообщили о подозрении в мошенничестве по факту незаконного получения компенсации по государственной программе «єВідновлення». По данным следствия, женщина могла инсценировать разрушение собственного дома, чтобы получить средства на покупку нового жилья.
Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, весной 2023 года женщина решила оформить компенсацию за дом в селе. При этом, по данным следствия, кровля дома была демонтирована еще до начала полномасштабного вторжения, а само здание не получило повреждений в результате боевых действий.
Чтобы создать видимость разрушенного в результате российской атаки жилья, хозяйка дома за вознаграждение попросила знакомого разобрать кирпичные стены здания. После этого она подала заявление на получение компенсации.
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