Девочка на электровелосипеде сбила ребенка — суд наказал его мать

Пострадавшего ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами спины госпитализировали в Коломыйскую ЦРБ.

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Коломыйский горрайонный суд признал местную жительницу виновной в невыполнении родительских обязанностей. Женщине назначили штраф в размере 850 гривен из-за того, что ее несовершеннолетняя дочь на электровелосипеде сбила 4-летнего ребенка.

Обстоятельства дела

Как говорится в материалах дела № 346/3324/26, инцидент произошел 24 мая около 15:00 возле озера имени Юрия Руфа в Коломые. Девочка вместе с подругой каталась на электровелосипеде в пешеходной зоне, где не справилась с управлением и совершила наезд на малолетнего ребенка.

В результате аварии 4-летнюю девочку госпитализировали в Коломыйскую центральную районную больницу. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибленные раны спины.

Сама мать на судебное заседание не явилась, однако подала заявление, в котором признала свою вину. Суд изучил материалы дела, в частности рапорт полиции и видеозаписи с места происшествия, а также заслушал объяснения дочери женщины.

Несовершеннолетняя рассказала, что не успела затормозить перед ребенком. По ее словам, пострадавшая ударилась о переднее колесо велосипеда и отлетела в сторону. Девочка отметила, что в дальнейшем будет более внимательной.

Что решил суд

Судья признал мать девочки виновной в невыполнении родительских обязанностей и назначил ей штраф в размере 850 гривен. Кроме того, женщина должна оплатить 660 гривен судебного сбора.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», идея запретить несовершеннолетним пользоваться электросамокатами и штрафовать их родителей на 10 тысяч гривен не получила достаточной поддержки в Киеве. Несмотря на то, что вопрос безопасности использования персонального электротранспорта все чаще становится предметом общественных дискуссий, соответствующая инициатива не смогла набрать необходимое количество голосов для рассмотрения Киевским городским советом.

Петиция на официальном сайте Киевского городского совета с призывом запретить лицам до 18 лет пользоваться электросамокатами и ввести штраф в размере 10 тысяч гривен для родителей, которые разрешают детям управлять ими, не набрала необходимого количества голосов.

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