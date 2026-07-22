Суд объяснил, освобождают ли отсутствие договора и непроживание от оплаты коммунальных услуг

Хозяйственный суд Киева разъяснил, что отсутствие письменного договора, зарегистрированных жильцов и фактического проживания в квартире само по себе не освобождает собственника от обязанности оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

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Господарственный суд города Киева рассмотрел дело №910/5518/26 по иску о взыскании задолженности за услуги по поставке тепловой энергии, горячего водоснабжения, абонентского обслуживания, а также инфляционных потерь и трех процентов годовых. Суд исследовал, освобождают ли собственника квартиры от обязанности оплачивать жилищно-коммунальные услуги отсутствие заключенного договора, зарегистрированных жильцов и фактического проживания в квартире.

Суть дела

В Хозяйственный суд города Киева обратился исполнитель услуг по поставке тепловой энергии и горячего водоснабжения с иском о взыскании с собственника квартиры задолженности за жилищно-коммунальные услуги, абонентское обслуживание, инфляционных потерь и трех процентов годовых. Истец просил взыскать более 44 тыс. грн, ссылаясь на то, что ответчик в течение длительного времени не оплачивал предоставленные коммунальные услуги.

Истец указывал, что осуществляет поставку тепловой энергии и горячей воды в многоквартирный дом на основании соответствующей лицензии. Типовые индивидуальные договоры о предоставлении услуг были опубликованы на официальном веб-сайте исполнителя как публичные договоры присоединения в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Украины и Закона «О жилищно-коммунальных услугах». Вместе с тем собственник квартиры не подал заявление о присоединении, однако, по мнению истца, это само по себе не освобождает его от обязанности оплачивать полученные коммунальные услуги.

Как установлено материалами дела, право собственности на квартиру было зарегистрировано за ответчиком в декабре 2021 года. При этом согласно выписке из реестра территориальной общины в квартире отсутствовали лица, место жительства которых зарегистрировано по данному адресу.

Истец пояснял, что в доме отсутствует узел коммерческого учета горячей воды, а ответчик не сообщил исполнителю ни об установке квартирного счетчика горячей воды, ни о количестве зарегистрированных или фактически проживающих лиц. При таких обстоятельствах начисление платы за горячее водоснабжение осуществлялось в соответствии с требованиями законодательства по норме потребления с минимальным расчетом на одного человека. Также истец отметил, что ответчик не оплачивал стоимость тепловой энергии и горячего водоснабжения с марта 2024 года, а абонентское обслуживание — с ноября 2021 года, вследствие чего образовалась задолженность, включавшая плату за тепловую энергию, горячее водоснабжение, абонентское обслуживание, инфляционные потери и три процента годовых.

Возражая против иска, ответчик утверждал, что истец не подтвердил надлежащими доказательствами фактический объем поставленной тепловой энергии и горячей воды, не предоставил алгоритм проведения расчетов, показатели узлов коммерческого учета, документы о распределении тепловой энергии между потребителями, счета и акты-счета, а также другие документы, которые позволили бы проверить правильность определения суммы задолженности. Кроме того, ответчик подчеркивал, что в квартире никто не проживал и не был зарегистрирован, а потому начисление платы за горячее водоснабжение является необоснованным. Также он считал, что между сторонами не возникли договорные правоотношения, поскольку заявление о присоединении он не подписывал, счета не оплачивал, а услугами фактически не пользовался.

В ответ истец указал, что отсутствие письменного договора не освобождает потребителя от обязанности оплачивать фактически полученные коммунальные услуги. Также он обратил внимание, что централизованное теплоснабжение осуществляется ко всему многоквартирному дому, а не к отдельной квартире, поэтому само по себе непроживание в помещении не прекращает возникновения обязанности по оплате. Истец подчеркнул, что ответчик не обращался с заявлениями об отключении квартиры от сетей, не сообщал об изменении количества зарегистрированных либо фактически проживающих лиц, не заявлял претензий относительно качества или объема предоставленных услуг и не обращался по поводу проведения перерасчета. Истец также отметил, что счета формировались в соответствии с требованиями законодательства и ежемесячно доводились до сведения потребителей путем размещения в почтовых ящиках дома.

Позиция и выводы суда

Исследовав материалы дела, Хозяйственный суд города Киева установил, что истец является надлежащим исполнителем услуг по поставке тепловой энергии и горячей воды в дом, в котором расположена спорная квартира, а ответчик является ее собственником. В соответствии с Законом Украины «О жилищно-коммунальных услугах» именно собственник недвижимого имущества является индивидуальным потребителем коммунальных услуг и приобретает соответствующие права и обязанности в сфере жилищно-коммунальных отношений.

Суд отметил, что жилищно-коммунальные услуги предоставляются на договорной основе, а индивидуальный договор считается заключенным, если после опубликования его текста совладельцы многоквартирного дома не выбрали иную модель договорных отношений и не заключили отдельный договор с исполнителем. При этом фактом присоединения к условиям такого договора может быть не только подписание заявления о присоединении, но и другие действия, свидетельствующие о принятии его условий, в частности факт получения услуги.

Вместе с тем суд подчеркнул, что даже отсутствие письменного договора само по себе не освобождает потребителя от обязанности оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Такой правовой вывод является устоявшимся в практике Верховного Суда, который неоднократно отмечал, что потребитель обязан оплатить фактически полученные услуги независимо от оформления договорных отношений в письменной форме.

Оценивая доводы ответчика об отсутствии доказательств поставки тепловой энергии, суд установил, что истец предоставил надлежащие и допустимые доказательства функционирования системы централизованного теплоснабжения, работы узла коммерческого учета, подключения дома к тепловым сетям, показатели общедомового счетчика за спорные периоды, документы о начале и завершении отопительных сезонов, а также другие документы, подтверждающие факт предоставления услуг. Кроме того, суд учел документы о временной неисправности узла коммерческого учета и подтвердил, что начисления за соответствующий период осуществлялись в порядке, установленном законодательством.

Ссылаясь на правовые выводы Верховного Суда, хозяйственный суд отметил, что право потребителя на получение качественных жилищно-коммунальных услуг неразрывно связано с его обязанностью оплачивать такие услуги. Вместе с тем отсутствие договора не является самостоятельным основанием для освобождения от оплаты, если услуги фактически предоставлялись.

Суд также отклонил доводы ответчика о том, что в квартире никто не проживал и не был зарегистрирован. Он обратил внимание, что законодательством предусмотрен специальный порядок освобождения от оплаты отдельных коммунальных услуг в случае временного отсутствия жильцов. Для этого собственник должен обратиться к исполнителю с соответствующим заявлением, предоставить документы, подтверждающие отсутствие, а в определенных случаях обеспечить отключение и опломбирование внутриквартирных сетей.

Как установил суд, ответчик не обращался к исполнителю коммунальных услуг с заявлениями о непроживании в квартире, не сообщал о желании прекратить или ограничить получение услуг, не подавал документов для проведения перерасчета и не совершал иных действий, с которыми закон связывает возможность освобождения от оплаты. Также ответчик не подавал претензий относительно непредоставления или ненадлежащего качества услуг. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что оснований для освобождения ответчика от оплаты коммунальных услуг не существует, а предоставленные истцом услуги считаются оказанными надлежащим образом, своевременно и в полном объеме.

Оценивая возражения ответчика, суд отметил, что сам по себе факт непроживания в квартире не свидетельствует о прекращении обязанности по оплате стоимости тепловой энергии. Собственник недвижимого имущества обязан содержать принадлежащее ему имущество, а получение коммунальных услуг многоквартирным домом порождает соответствующие обязанности для собственников помещений, если иное не предусмотрено законом.

Суд установил, что материалами дела подтверждается функционирование системы централизованного теплоснабжения в спорном доме и предоставление истцом услуг на протяжении всего заявленного периода. Это подтверждалось, в частности, актами постановки узла коммерческого учета на учет, актами его готовности к работе в отопительные сезоны, отчетами показателей общедомового средства коммерческого учета, нарядами на подключение и отключение дома от теплоснабжения, а также другими документами, которые суд признал надлежащими и допустимыми доказательствами.

Отдельно суд обратил внимание на доводы ответчика относительно отсутствия зарегистрированных жильцов и неправомерности начисления платы за горячее водоснабжение. Суд отметил, что действующее законодательство предусматривает специальный порядок освобождения от оплаты отдельных коммунальных услуг в случае временного отсутствия потребителей. Для этого собственник должен обратиться к исполнителю услуг с соответствующим заявлением, предоставить документы, подтверждающие отсутствие, а в случаях, предусмотренных законодательством, обеспечить отключение и опломбирование внутриквартирных сетей. Однако ответчик таких действий не совершил.

Кроме того, суд установил, что ответчик не сообщал исполнителю коммунальных услуг о непроживании в квартире, не обращался с заявлениями о прекращении или ограничении предоставления услуг, не подавал документов для проведения перерасчета и не сообщал об изменении количества зарегистрированных либо фактически проживающих лиц. Также в материалах дела отсутствуют доказательства обращения ответчика с жалобами относительно ненадлежащего качества или непредоставления услуг.

Суд пришел к выводу, что доводы ответчика об отсутствии договорных отношений, непроживании в квартире и неначислении платы за отдельные услуги не опровергают обязанности собственника оплачивать жилищно-коммунальные услуги, которые фактически предоставлялись многоквартирному дому. При этом сам факт отсутствия письменного договора или зарегистрированных жильцов не является достаточным основанием для освобождения от исполнения такой обязанности.

Оценив все представленные сторонами доказательства в их совокупности, хозяйственный суд пришел к выводу, что истец доказал факт предоставления услуг, правильность произведенных начислений и наличие у ответчика задолженности. В связи с этим суд признал заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению, возложив на ответчика обязанность уплатить задолженность, инфляционные потери, три процента годовых и судебные расходы в соответствии с требованиями законодательства.

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