Уголовный кодекс будущего: рабочая группа передаст Президенту проект самой масштабной уголовно-правовой реформы

9 степеней тяжести и 5 видов наказаний: разбираем новую структуру уголовного закона.

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Более 1500 изменений в действующий Уголовный кодекс превратили его в «лоскутное одеяло», которое в последнее время вызывало немало дискуссий в правовом сообществе. В настоящее время Украина приблизилась к самой масштабной уголовно-правовой реформе за все время независимости, ведь в июне была завершена разработка проекта нового Уголовного кодекса и принято решение направить его Президенту Украины для решения вопроса о его внесении на рассмотрение Верховной Рады.

Проект нового Уголовного кодекса был разработан Рабочей группой по вопросам развития уголовного права, действующей в составе Комиссии по вопросам правовой реформы при Президенте Украины. В состав группы вошли ведущие ученые-криминалисты и практики, а также представители Верховного Суда, правоохранительных органов, народные депутаты и независимые эксперты.

Путь к созданию финального текста, опубликованного 25 июня 2026 года, длился более шести лет. В 2020 году была начата подготовка проекта, разработка Общей части и профессиональные консультации с судьями, прокурорами, следователями и учеными. С 2023 по 2025 год продолжалась экспертная верификация. Проект прошел комплексную национальную и международную экспертизу с участием украинских специалистов, экспертов из Литвы, Германии и Консультативной миссии ЕС. 25 июня состоялось обнародование финальной редакции. Рабочая группа представила контрольный текст проекта нового Уголовного кодекса, завершив многолетний этап его подготовки.

Почему действующий Кодекс устарел?

Необходимость принятия нового Уголовного кодекса Украины авторы проекта обусловливают кризисом действующего акта 2001 года. За 25 лет он утратил свою целостность, превратившись в непредсказуемый закон. В него было внесено около 1500 изменений, а отдельные статьи переписывались по 15 раз. Действующий УК часто игнорирует человеческое достоинство, по привычке считая наказание основным средством борьбы с любыми негативными явлениями, что противоречит принципу ultima ratio (уголовный закон как крайнее средство).

Как подчеркнуто в пояснительной записке, в отличие от действующего УК, все положения проекта УК уже приведены в соответствие с ратифицированными Украиной международными договорами, решениями ЕСПЧ в отношении Украины, а также acquis communautaire ЕС. Также в проекте УК учтены ошибки законотворчества военного времени.

Что меняет новый Уголовный кодекс

Проект нового Уголовного кодекса состоит из 12 книг, 77 разделов и 707 статей. Общая часть насчитывает 180 статей, Особенная — 509. Документ также содержит 277 составов преступлений и 92 состава уголовных проступков.

Одним из главных нововведений является полное изменение классификации уголовных правонарушений. Авторы проекта предлагают отказаться от действующего подхода, при котором тяжесть определяется прежде всего видом и размером наказания. Вместо этого основным критерием станет характер причиненного вреда и форма вины.

Так, уголовными проступками предлагается считать деяния, повлекшие существенный (в случае умысла) или значительный (в случае неосторожности) вред. В то же время преступления будут делиться на девять степеней тяжести в зависимости от последствий и других объективных критериев. По замыслу разработчиков, такая модель должна сделать квалификацию уголовных правонарушений более предсказуемой и унифицированной, уменьшив пространство для субъективного толкования.

Меньше видов наказаний и единые правила их назначения

Проект нового Уголовного кодекса предлагает сократить перечень уголовных наказаний с 14 до 5 видов.

Останутся общественные работы, штраф, ограничение свободы, лишение свободы на определенный срок (от 3 месяцев до 20 лет, а за международные преступления — до 30 лет) и пожизненное лишение свободы, которое будет применяться только за преступления высших — 8-й и 9-й — степеней тяжести.

Еще одно изменение — введение типовых санкций. Для всех уголовных проступков и преступлений одной степени тяжести будут устанавливаться единые пределы наказания. По замыслу разработчиков, это должно обеспечить более последовательное назначение наказаний и устранить ситуации, когда за одинаковые по тяжести правонарушения действующий Уголовный кодекс предусматривает существенно разные санкции.

Расчетная единица и Глоссарий

Впервые кодекс содержит Глоссарий из 65 сквозных понятий, которые употребляются в одном значении по всему тексту.

Более того, вводится автономная расчетная единица для исчисления имущественного вреда и штрафов. Она устанавливается на уровне 1/30 размера минимальной заработной платы по состоянию на 1 января года совершения правонарушения. Это позволяет закону оставаться актуальным без постоянного внесения правок из-за инфляции.

Декриминализация отдельных деяний

Еще одним важным предлагаемым изменением является изъятие из Уголовного кодекса деяний, которые по своей правовой природе должны рассматриваться как административные или дисциплинарные проступки. Как отмечают разработчики в пояснительной записке, документ предусматривает декриминализацию правонарушений, ответственность за которые уже установлена другими законами, что должно обеспечить более четкое разграничение уголовной и других видов юридической ответственности.

Это сделано для того, чтобы согласовать УК с Кодексом об административных проступках и соблюсти конституционный принцип, согласно которому никто не может быть дважды привлечен к юридической ответственности одного вида за одно и то же правонарушение.

В сопроводительных к проекту документах приводятся примеры деяний, которые в действующем кодексе (2001 года) имеют статус уголовных, но по содержанию таковыми не являются:

неосторожное легкое телесное повреждение;

появление на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения;

злостное неповиновение требованиям администрации учреждения исполнения наказаний;

хранение порнографических предметов или оружия.

Основной задачей такого шага является высвобождение человеческих и материальных ресурсов правоохранительной системы. Декриминализация деяний, тяжесть которых не является достаточной для признания их преступлениями или проступками, позволит органам уголовной юстиции сосредоточиться на действительно опасных посягательствах.

Новые институты: пробация и меры безопасности

Пробация становится самостоятельным институтом материального права, включающим надзорные и социально-воспитательные меры.

Меры безопасности — новый вид уголовно-правового воздействия, включающий ограничительные меры (например, запрет посещать определенные места), принудительную психиатрическую помощь и обнародование информации об осуждении.

Новые подходы к защите жизни

Проект нового Уголовного кодекса предлагает пересмотреть и подходы к уголовно-правовой охране жизни и здоровья человека.

В частности, умышленное причинение гибели плода после 22-й недели беременности предлагается приравнять к убийству человека.

Предусмотрен привилегированный состав умышленного убийства по мотиву сострадания. Речь идет о случаях, когда деяние совершено по неоднократной просьбе тяжело больного человека. При таких обстоятельствах ответственность предлагается смягчить по сравнению со обычным умышленным убийством.

Также проект уточняет понятие пытки, приводя его в соответствие с Конвенцией ООН против пыток. Ответственность за это преступление будут нести только публичные должностные лица, действующие с использованием своих властных полномочий.

Расширение оснований, исключающих уголовную ответственность

Проект нового Уголовного кодекса существенно обновляет перечень обстоятельств, исключающих противоправность деяния.

В частности, предлагается урегулировать причинение вреда по добровольному согласию лица, во время спортивных соревнований, в случае конфликта юридических или профессиональных обязанностей, а также закрепить служебный и боевой иммунитет для лиц, действующих в пределах своих полномочий или выполняющих боевые задачи.

Служебный иммунитет касается публичных должностных лиц, действующих в условиях военного положения или вооруженного конфликта. Причинение вреда признается правомерным, если значительный общественно полезный результат (отпор агрессии) невозможно было достичь иначе, а вред соответствовал обстановке.

Боевой иммунитет, в свою очередь, освобождает комбатанта от ответственности за вред, причиненный во время отпора агрессии или ликвидации вооруженного конфликта, если решение о боевых действиях было принято в соответствии с его полномочиями и на основе имеющейся информации.

Особое внимание уделено защите Украины от вооруженной агрессии. Проект прямо определяет, что причинение вреда врагу во время отпора агрессии является правомерным, если такие действия не содержат признаков военных преступлений, преступлений против человечности или геноцида. Проект прямо закрепляет право каждого человека на защиту Отечества. Такой подход призван законодательно урегулировать пределы уголовной ответственности военнослужащих и гражданских лиц, принимающих участие в обороне государства.

Возможные риски

Несмотря на прогрессивность реформы, проект нового Уголовного кодекса стал предметом пристального анализа украинских и международных экспертов.

Среди основных замечаний — отдельные непривычные законодательные формулировки, необходимость уточнения норм относительно международного права и универсальной юрисдикции, а также риски практического применения отдельных положений, в частности презумпции вменяемости и новых критериев установления вины.

Кроме того, эксперты обращают внимание, что предложенная модель определения степени тяжести уголовных правонарушений чрезвычайно детализирована. По их мнению, это может усложнить ее применение без современных цифровых инструментов.

Когда может заработать новый Уголовный кодекс

После проработки в Офисе Президента законопроект должен быть внесен в Верховную Раду как приоритетный. Параллельно с принятием УК необходимо разработать и принять новые редакции Кодекса об административных правонарушениях и Уголовно-исполнительного кодекса, а также пакет согласовательных изменений в другие законы.

Проект предусматривает, что новый Уголовный кодекс вступит в силу не ранее завершения военного положения — с 1 января года, который наступит через три года после его официального опубликования.

По замыслу авторов, новый Уголовный кодекс должен сделать уголовное право более понятным, прогнозируемым и системным. В то же время успех реформы будет зависеть не только от качества самого документа, но и от готовности судебной системы и правоохранительных органов работать по новым правилам.

Впереди проект ждут политическое и профессиональное обсуждение, после чего его судьба будет определяться органами государственной власти. «Судебно-юридическая газета» будет следить за ходом реформы и оперативно сообщать обо всех важных изменениях.

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