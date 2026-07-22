Вступление-2026: что нельзя делать после подачи заявления, чтобы не потерять приоритет
После подачи заявления на поступление в учреждение высшего образования через электронный кабинет абитуриенты уже не могут произвольно изменять ключевые данные. В частности, речь идет о выбранном университете, специальности и приоритетности заявления.
Как пояснили в Министерстве образования и науки Украины, перед подтверждением заявления вступникам необходимо внимательно проверить всю информацию, поскольку после его подачи изменить такие данные уже нельзя.
Речь идет о:
- выбранных учреждениях образования;
- специальности;
- форме обучения — бюджет или контракт;
- приоритетности заявления;
- номере телефона;
- загруженной фотографии.
После подачи заявление получает статус «Зарегистрировано». На этом этапе его еще можно отменить без потери приоритетности — но только до момента, пока его не начнет обрабатывать учебное заведение.
Если абитуриент отменил заявление, пока оно имело статус «Зарегистрировано», он может подать новое заявление с той же приоритетностью в пределах установленных сроков и лимита заявлений.
В то же время статус «Требует уточнения» не означает необходимость подавать документ заново. В таком случае абитуриент может только добавить или исправить те данные, которые запросило конкретное учебное заведение.
В 2026 году заявления на поступление будут принимать до 18:00 1 августа.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», с 19 июля в Украине стартует прием заявлений в учреждения высшего образования. Абитуриенты, которые успешно сдали национальный мультипредметный тест (НМТ), смогут подать документы через электронные кабинеты, а отдельные категории поступающих — воспользоваться специальными условиями поступления. В Министерстве образования и науки разъяснили, кто имеет право на льготы и квоты, какие документы необходимо подготовить и в какие сроки нужно подтвердить свой статус.
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