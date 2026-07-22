Вступление-2026: что нельзя делать после подачи заявления, чтобы не потерять приоритет

Если заявление отменено до того, как его обработало заведение, поступающий может подать новое с такой же приоритетностью в пределах установленного лимита и сроков представления.

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После подачи заявления на поступление в учреждение высшего образования через электронный кабинет абитуриенты уже не могут произвольно изменять ключевые данные. В частности, речь идет о выбранном университете, специальности и приоритетности заявления.

Как пояснили в Министерстве образования и науки Украины, перед подтверждением заявления вступникам необходимо внимательно проверить всю информацию, поскольку после его подачи изменить такие данные уже нельзя.

Речь идет о:

выбранных учреждениях образования;

специальности;

форме обучения — бюджет или контракт;

приоритетности заявления;

номере телефона;

загруженной фотографии.

После подачи заявление получает статус «Зарегистрировано». На этом этапе его еще можно отменить без потери приоритетности — но только до момента, пока его не начнет обрабатывать учебное заведение.

Если абитуриент отменил заявление, пока оно имело статус «Зарегистрировано», он может подать новое заявление с той же приоритетностью в пределах установленных сроков и лимита заявлений.

В то же время статус «Требует уточнения» не означает необходимость подавать документ заново. В таком случае абитуриент может только добавить или исправить те данные, которые запросило конкретное учебное заведение.

В 2026 году заявления на поступление будут принимать до 18:00 1 августа.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», с 19 июля в Украине стартует прием заявлений в учреждения высшего образования. Абитуриенты, которые успешно сдали национальный мультипредметный тест (НМТ), смогут подать документы через электронные кабинеты, а отдельные категории поступающих — воспользоваться специальными условиями поступления. В Министерстве образования и науки разъяснили, кто имеет право на льготы и квоты, какие документы необходимо подготовить и в какие сроки нужно подтвердить свой статус.