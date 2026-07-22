Суд на Буковине оштрафовал работника ТЦК из-за ошибок во время мобилизации — что он сделал

Суд назначил ему 17 тыс. грн. штрафа.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сокирянский районный суд Черновицкой области признал виновным военнослужащего ТЦК и СП в халатном отношении к службе во время проведения мобилизационных мероприятий. Ему назначили штраф в размере 17 тысяч гривен.

Обстоятельства дела

Как указано в материалах дела № 722/1179/26, начальник группы рассмотрения и сопровождения административных правонарушений одного из территориальных центров комплектования ненадлежащим образом исполнял свои служебные обязанности.

Во время работы с военнообязанными должностное лицо получило от мужчины информацию о том, что он уже проходит военную службу, однако не проверило эти сведения в реестре «Оберіг». В результате военнослужащего, который был мобилизован еще в июле 2024 года, повторно призвали на службу.

В материалах дела отмечается, что на момент повторного призыва этот военнослужащий находился в статусе самовольного оставления части (СОЧ).

Кроме того, в мае 2026 года сотрудник ТЦК не проверил наличие оснований для отсрочки у другого мужчины. Несмотря на поданное им заявление о предоставлении отсрочки, его мобилизовали.

Что решил суд

Обвиняемый на судебное заседание не явился, однако письменно признал свою вину.

За халатное отношение к военной службе суд назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен. Постановление суда еще может быть обжаловано.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Волочисский районный суд Хмельницкой области признал виновным военнослужащего ТЦК и СП в халатном отношении к военной службе в условиях особого периода. Во время мероприятий по оповещению он не осуществил обязательную видеофиксацию общения с гражданином, как того требует инструкция Министерства обороны.