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Банкротство, приватизация, корпоративные и земельные споры: Верховный Суд опубликовал обзор практики за июнь 2026 года

14:01, 22 июля 2026 184
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Верховный Суд опубликовал обзор актуальной судебной практики Кассационного хозяйственного суда, в который вошли ключевые правовые заключения по банкротству, приватизации, корпоративным, земельным спорам, а также спорам в сфере конкурентного законодательства и договорных правоотношений.
Банкротство, приватизация, корпоративные и земельные споры: Верховный Суд опубликовал обзор практики за июнь 2026 года
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Верховный Суд опубликовал обзор актуальной судебной практики КХС ВС за июнь 2026 года, в котором освещены ключевые правовые позиции по отдельным категориям споров, относящихся к хозяйственной юрисдикции, а именно:

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  • В постановлениях по делам о банкротстве сформулированы правовые выводы относительно:

юрисдикции спора с физическим лицом – поручителем после оставления без рассмотрения требований к основному должнику в связи с его банкротством;

недопустимости одновременного взыскания двух пеней за одно продолжающееся нарушение при продаже имущества на аукционе в процедуре банкротства;

определения территориальной подсудности дела о банкротстве в случае отмены незаконных регистрационных действий по изменению местонахождения должника;

отказа в открытии производства по делу о неплатежеспособности физического лица в связи с недоказанностью оснований неплатежеспособности и представлением доказательств на иностранном языке без нотариально заверенного перевода.

  • В постановлении по делу, связанному с антимонопольным и конкурентным законодательством, сформулирован вывод относительно начала течения срока на обжалование решения АМК Украины в случае его неполучения адресатом.
  • В постановлениях по делам, касающимся корпоративных споров, корпоративных прав, содержатся выводы о:

критериях определения нескольких сделок как одной значительной сделки;

приоритете Закона Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества» над положениями устава ЧАО;

лице, на которое возложена обязанность привести структуру собственности субъекта в сфере медиа в соответствие с требованиями Закона Украины «О медиа»;

недопустимости обеспечения иска о признании недействительным решения о внесении недвижимого имущества в уставный капитал общества и истребовании общего совместного имущества супругов из чужого

незаконного владения путем приостановления действия решений о принудительном отчуждении имущества во время действия военного положения.

  • В постановлениях по делам, касающимся земельных отношений и права собственности, изложены правовые выводы относительно:

недостоверности информации об объекте аренды государственного имущества и последствий признания договора аренды недействительным;

правовых последствий отказа смежного землепользователя от подписания акта согласования границ земельного участка;

последствий заключения договора аренды памятника культурного наследия без согласования органа охраны культурного наследия.

  • В постановлениях по спорам, возникающим из сделок, в частности договоров, приведены правовые выводы относительно:

разрешения преддоговорного спора о заключении обязательного договора и определения его существенных условий судом;

последствий несвоевременного предоставления сертификата Торгово-промышленной палаты Украины для подтверждения форс-мажорных обстоятельств.

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