Банкротство, приватизация, корпоративные и земельные споры: Верховный Суд опубликовал обзор практики за июнь 2026 года
Верховный Суд опубликовал обзор актуальной судебной практики КХС ВС за июнь 2026 года, в котором освещены ключевые правовые позиции по отдельным категориям споров, относящихся к хозяйственной юрисдикции, а именно:
- В постановлениях по делам о банкротстве сформулированы правовые выводы относительно:
юрисдикции спора с физическим лицом – поручителем после оставления без рассмотрения требований к основному должнику в связи с его банкротством;
недопустимости одновременного взыскания двух пеней за одно продолжающееся нарушение при продаже имущества на аукционе в процедуре банкротства;
определения территориальной подсудности дела о банкротстве в случае отмены незаконных регистрационных действий по изменению местонахождения должника;
отказа в открытии производства по делу о неплатежеспособности физического лица в связи с недоказанностью оснований неплатежеспособности и представлением доказательств на иностранном языке без нотариально заверенного перевода.
- В постановлении по делу, связанному с антимонопольным и конкурентным законодательством, сформулирован вывод относительно начала течения срока на обжалование решения АМК Украины в случае его неполучения адресатом.
- В постановлениях по делам, касающимся корпоративных споров, корпоративных прав, содержатся выводы о:
критериях определения нескольких сделок как одной значительной сделки;
приоритете Закона Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества» над положениями устава ЧАО;
лице, на которое возложена обязанность привести структуру собственности субъекта в сфере медиа в соответствие с требованиями Закона Украины «О медиа»;
недопустимости обеспечения иска о признании недействительным решения о внесении недвижимого имущества в уставный капитал общества и истребовании общего совместного имущества супругов из чужого
незаконного владения путем приостановления действия решений о принудительном отчуждении имущества во время действия военного положения.
- В постановлениях по делам, касающимся земельных отношений и права собственности, изложены правовые выводы относительно:
недостоверности информации об объекте аренды государственного имущества и последствий признания договора аренды недействительным;
правовых последствий отказа смежного землепользователя от подписания акта согласования границ земельного участка;
последствий заключения договора аренды памятника культурного наследия без согласования органа охраны культурного наследия.
- В постановлениях по спорам, возникающим из сделок, в частности договоров, приведены правовые выводы относительно:
разрешения преддоговорного спора о заключении обязательного договора и определения его существенных условий судом;
последствий несвоевременного предоставления сертификата Торгово-промышленной палаты Украины для подтверждения форс-мажорных обстоятельств.
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