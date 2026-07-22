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Трудоустройство после университета: законный ли испытательный срок для молодых специалистов

13:42, 22 июля 2026 166
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Работодатель имеет право устанавливать условие об испытаниях при принятии на работу для любой категории работников.
Трудоустройство после университета: законный ли испытательный срок для молодых специалистов
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Во время действия военного положения работодатели в Украине могут устанавливать испытательный срок при приеме на работу для любой категории работников, в том числе и для тех, кому при обычных условиях законодательство это запрещает.

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Как пояснили в Государственной службе Украины по вопросам труда, по общим правилам, определенным статьей 26 Кодекса законов о труде Украины, испытание при приеме на работу не устанавливается для отдельных категорий работников. В частности, это касается молодых специалистов после окончания учреждений высшего образования.

В то же время на период действия военного положения действуют специальные нормы Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» №2136-ІХ от 15 марта 2022 года.

Согласно статье 2 этого закона, при заключении трудового договора работодатель имеет право устанавливать условие об испытании при приеме на работу для любой категории работников.

Таким образом, в период действия военного положения работодатель может назначить испытательный срок даже молодому специалисту после завершения обучения в учреждении высшего образования.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», при приеме на работу работодатель может установить испытательный срок для проверки профессиональной пригодности работника, его способности выполнять должностные обязанности и взаимодействовать в коллективе.

Согласно статье 26 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ), установление испытания является правом работодателя, а не обязанностью. Оно применяется только по взаимному согласию сторон и обязательно фиксируется в приказе (распоряжении) о приеме на работу, а также в трудовом договоре. Подписывая приказ, работник подтверждает согласие с этим условием.

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Гоструда трудовые отношения

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