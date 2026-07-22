Коммунальщиков хотят обязать объяснять каждую сумму в платежках, чтобы не было «загадочных» начислений

За неправильные начисления могут обязать компенсировать убытки и платить штраф.

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие отношения в сферах жилищно-коммунальных услуг, ценообразования и деятельности органов, уполномоченных устанавливать цены (тарифы) на жилищно-коммунальные услуги.

Авторы документа отмечают, что одной из наиболее актуальных проблем является недостаточный уровень открытости и прозрачности формирования тарифов на услуги. В большинстве случаев потребитель фактически не имеет возможности получить полную, понятную и детализированную информацию об экономическом обосновании цен, структуре их составляющих и всех элементах, формирующих конечную стоимость соответствующей жилищно-коммунальной услуги.

Кроме того, существует и другая сопутствующая проблема в этой сфере — значительное количество случаев непрозрачного начисления платы за ЖКУ и расчета задолженности потребителей, которая указывается в счетах (платежках) в непонятной для людей форме.

Например, без четкого указания периодов начисления, а в случаях применения иного механизма начисления платы, чем расчетный период, — без указания в доступной для потребителя форме механизма начисления платы и задолженности.

Это приводит к тому, что люди оказываются фактически лишены возможности надлежащим образом проверить правильность начисления соответствующих сумм.

В свою очередь практика юридических споров в сфере жилищно-коммунального хозяйства также свидетельствует о многочисленных случаях ограничения или прекращения исполнителями предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям в связи с наличием задолженности у других потребителей, отсутствием между исполнителем и другими потребителями соответствующих договорных отношений либо по другим необоснованным основаниям.

«Использование исполнителями коммунальных услуг своего монопольного положения на определенной территории для давления на потребителей по различным вопросам стало, к сожалению, привычным явлением в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг», — отмечают инициаторы документа.

Что предлагают изменить

Одним из ключевых нововведений законопроекта15435 должно стать введение «тарифной декларации» — документа, который будет содержать подробную информацию о формировании стоимости ЖКУ.

Предполагается, что тарифная декларация:

будет составляться и утверждаться одновременно с установлением или изменением тарифа;

будет содержать экономическое обоснование стоимости услуги и детальную структуру расходов;

должна быть в открытом доступе для потребителей, в том числе за предыдущие периоды.

Также предлагается внедрить использование QR-кода в платежках, который позволит быстро перейти к тарифной декларации и проверить, на основании каких данных сформирована сумма к оплате.

Отдельно законопроект определяет, что информация о составляющих тарифов не может быть ограничена в доступе, кроме случаев, прямо предусмотренных законом.

Также документом предусмотрено усовершенствование требований к счетам за жилищно-коммунальные услуги.

В частности, в платежном документе должно быть отдельно указано:

сумма начислений за каждый расчетный период;

размер задолженности за каждый период (при наличии).

Если для расчета платы применяется иной механизм, чем стандартный расчетный период, потребителю должны предоставить доступное объяснение порядка формирования платежа и возникновения задолженности.

Также документом хотят установить дополнительные гарантии непрерывного предоставления жилищно-коммунальных услуг и недопущения нарушения прав потребителей по обстоятельствам, не зависящим от них.

А для исполнителей жилищно-коммунальных услуг и управляющих многоквартирных домов усилят ответственность за достоверность расчетов, правильность определения стоимости услуг и соблюдение требований законодательства при формировании и применении цен (тарифов).

Также в документе предусмотрено, что в случае неправильного расчета платы за услуги, указанной в выставленном счете, исполнитель будет обязан возместить потребителю все причиненные убытки (ущерб) и дополнительно уплатить ему штраф в размере разницы между неправильно рассчитанной платой за предоставленные услуги и фактической стоимостью таких услуг (но не более десятикратного размера фактической стоимости услуг за соответствующий период).

Запрет необоснованного прекращения услуг

Исполнителям ЖКУ запретят ограничивать или прекращать предоставление жилищно-коммунальных услуг потребителям, проживающим на территориях 4 областей, в пределах которых находятся территории ведения активных боевых действий или временно оккупированные РФ территории.

Авторы отмечают, что такая норма должна поддержать жителей указанных регионов и не допустить искусственного ухудшения условий их жизнедеятельности в обстоятельствах, которые сами по себе являются сложными с учетом близости боевых действий и других последствий войны.

Исключением остаются случаи временного ограничения по техническим причинам.

Напомним, что «Киевводоканал» предоставил городским властям расчеты нового тарифа, предусматривавшего стоимость водоснабжения и водоотвода на уровне 88,90 грн за кубометр.

Впоследствии в КГГА заявили, что не планируют вводить тариф на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода в размере около 90 грн за кубометр.

Как указали в КГГА, город не согласовал такой тариф.

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