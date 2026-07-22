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Новые контракты для ВСУ: как действующим военным перейти на службу сроком 10 или 24 месяца

11:56, 22 июля 2026 41
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Если военнослужащий не хочет продолжать службу, после освобождения он получает отсрочку от призыва: базовые 6 месяцев + дополнительное время отсрочки в зависимости от участия в боевых действиях и общего стажа службы.
Новые контракты для ВСУ: как действующим военным перейти на службу сроком 10 или 24 месяца
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Министерство обороны Украины разъяснило порядок заключения новых мотивационных контрактов и их основные преимущества для действующих военнослужащих. В рамках первого этапа трансформации Сил обороны военнослужащие и гражданские лица могут заключить новые контракты с четко определенными сроками службы, справедливой оплатой и гарантированной отсрочкой после завершения службы. В зависимости от должности военные могут заключить пехотно-штурмовой, боевой или базовый контракт.

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В Минобороны подчеркнули, что ждать окончания действующего контракта не нужно. После подписания нового предыдущий контракт автоматически прекращает свое действие, а новый вступает в силу с даты, указанной в приказе по личному составу.

Для перехода на новый мотивационный контракт необходимо подать рапорт. Военнослужащие Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта могут сделать это через приложение «Армия+». Если приложение отсутствует или контракт заключается для прохождения службы не в ВСУ или Госспецтрансслужбе, необходимо подать бумажный рапорт по подчиненности.

Рапорт должны рассмотреть не позднее чем через 14 дней с момента подачи. После его одобрения военнослужащий может подписать новый контракт.

Заключить новый контракт можно только с тем подразделением, в котором военнослужащий проходит службу и числится в списках личного состава. Для подписания контракта в другой воинской части сначала необходимо официально перевестись.

Новые мотивационные контракты заключаются сроком на 10 или 24 месяца в зависимости от должности и подразделения. Перечень боевых должностей и боевых частей, для которых предусмотрен 10-месячный контракт, утвержден отдельным приказом Министерства обороны.

После завершения срока контракта военнослужащий получает гарантированное право на увольнение независимо от действия военного положения. Если он не планирует продолжать службу, после увольнения получает отсрочку от призыва: базовые шесть месяцев и дополнительный срок в зависимости от участия в боевых действиях и общего стажа службы.

Также государство гарантирует прохождение обучения или подготовки в случае назначения на новую специальность, возможность карьерного роста, единовременную помощь после заключения первого контракта, ежемесячное денежное обеспечение, дополнительные выплаты, боевые вознаграждения, надбавки, отпуска, льготную ипотеку, компенсации и другие социальные гарантии для военнослужащих и членов их семей.

В контракте указываются личные данные военнослужащего, воинская часть и должность, дата начала и окончания контракта, права и обязанности, гарантии, выплаты, социальное обеспечение, а также основания и порядок прекращения или продления контракта.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в приложении «Резерв+» военнообязанные могут подать заявку на вакансии, по которым заключаются новые контракты в Силах обороны Украины.

Как сообщили в Министерстве обороны Украины, сервис позволяет выбрать направление службы, просмотреть доступные вакансии и сразу сообщить рекрутеру о желании заключить контракт с определенным сроком службы. Новые контракты предусматривают четкие сроки прохождения службы и гарантированное право на отсрочку после ее завершения.

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