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Судьи будут подавать обновленную декларацию: что будут проверять ВККС и общество

10:44, 22 июля 2026 185
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Закон является одним из механизмов, призванных обеспечить прозрачность и добропорядочность в судебной ветви власти.
Судьи будут подавать обновленную декларацию: что будут проверять ВККС и общество
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Недавно вступил в силу Закон об усовершенствовании деклараций добропорядочности судьи и его семейных связей № 4905-IX.

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Как пояснили в Комитете по вопросам правовой политики Верховной Рады Украины, данный законопроект был предусмотрен Планом Ukraine Facility. Именно в рамках этого плана Украина получает финансовую помощь от Европейского Союза. Поэтому принятие Закона было важным для получения соответствующей поддержки.

Вместе с тем в Верховной Раде указывают, что это дополнительный элемент подотчетности судебной ветви власти перед обществом и гражданами. Поэтому принятие этого Закона было важным не только для получения финансирования, но и в определенной степени для продвижения Украины на пути к полноправному членству в Европейском Союзе.

О чем именно эта объединенная декларация

Закон предусматривает определенную оптимизацию. Ранее деклараций было две. Декларация семейных связей судьи, в которой указывалось, кто из членов его семьи работает на различных государственных должностях, чтобы общественность могла отслеживать соответствующие связи и возможные конфликты интересов, а также декларация добропорядочности.

В декларации добропорядочности содержится перечень утверждений, в которых судьи ежегодно подтверждают отсутствие оснований для привлечения к дисциплинарной ответственности, отсутствие различных нарушений и т.п.

Поскольку многие из утверждений дублировали другие процедуры, документ оптимизировали: сформулировали четкие утверждения, устранили дублирование, а также наполнили его новым содержанием.

Объединение деклараций и ситуация с отбором судей в Украине

Непосредственно на процедуру отбора судей это не повлияет. Вместе с тем в Комитете отмечают, что любой гражданин Украины, имеющий основания полагать, что судья внес в декларацию недостоверные сведения, может обратиться в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС), чтобы она проверила эти утверждения. Если будет установлено, что данные являются недостоверными, судья может быть привлечен к дисциплинарной ответственности.

Закон является одним из механизмов, призванных обеспечить прозрачность и добропорядочность в судебной ветви власти.

Инновации, вошедшие в Закон

В Законе предусмотрены новые утверждения относительно признания территориальной целостности Украины, распространения государственного суверенитета Украины на всю ее территорию, а также недопустимости сотрудничества с государством-агрессором.

Это важные положения, которые невозможно проверить через имущественную декларацию.

Как отмечают в парламентском Комитете, граждане Украины могут обращаться в Высшую квалификационную комиссию судей Украины (ВККС) с сообщениями о возможных недостоверных сведениях в декларации судьи.

Как пояснили в Верховной Раде, для обращения в ВККС не нужно быть участником судебного процесса или иметь какие-либо личные связи с судьей. Достаточно иметь информацию, которая может свидетельствовать о нарушении, и предоставить соответствующее обоснование и подтверждающие материалы.

После получения такого обращения Комиссия может начать проверку. При необходимости ВККС истребует дополнительные сведения у судьи и других государственных органов.

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