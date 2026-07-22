Украинцы могут инициировать проверку деклараций судей: какие возможности предоставляет новый закон

Если ВККС придет к выводу, что обращение является обоснованным, она истребует необходимую информацию у судьи и других органов и проведет проверку.

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Любой гражданин Украины, даже если он не является участником судебного процесса, но имеет информацию о том, что судья указал в декларации добропорядочности недостоверные сведения, имеет право обратиться в Высшую квалификационную комиссию судей.

Для этого необходимо предоставить соответствующее обоснование, подтверждающие материалы или документы, чтобы ВККС могла проверить эти сведения. После этого начинается соответствующая юридическая процедура.

На этом подчеркнули в Комитете по вопросам правовой политики, комментируя Закон об усовершенствовании деклараций добропорядочности судьи и его семейных связей № 4905-IX, который недавно вступил в силу.

Если ВККС придет к выводу, что обращение является обоснованным, она истребует необходимую информацию у судьи и других органов и проведет проверку.

Проверка может касаться различных обстоятельств, в частности:

сокрытия или представления недостоверных сведений об имуществе;

посещения временно оккупированных территорий;

публичных заявлений, которые могут свидетельствовать о непризнании государственного суверенитета Украины;

иных нарушений требований добропорядочности.

В Верховной Раде отмечают, что механизмы общественного контроля за судьями в Украине являются одними из наиболее широких. Граждане могут использовать информацию из открытых источников или СМИ и обращаться в соответствующие органы с требованием проверить возможные нарушения.

Если будет установлено, что судья представил недостоверную информацию, это может повлечь юридические последствия. Речь идет, в частности, о возможном привлечении к дисциплинарной ответственности, а в отдельных случаях — увольнении с должности.

Например, имущественные вопросы, вокруг которых чаще всего возникают различные коррупционные риски. В Украине они проверяются в рамках шести различных процедур, которые частично пересекаются между собой — в рамках проверки имущественной декларации судьи, квалификационного оценивания, конкурсов на должность судьи, процедур дисциплинарной ответственности, осуществления уголовного производства и проверок декларации добропорядочности.

В каждой из этих процедур любой гражданин Украины может подать жалобу или заявление в отношении любого судьи. Это и есть механизм общественного контроля.

Вместе с тем в Комитете отметили, что этот Закон не должен привести к усложнению выполнения основной функции Высшей квалификационной комиссии судей — отбора судей.

То есть, если будут поступать соответствующие жалобы на судей, они должны быть максимально обоснованными. Чтобы это не превратилось в инструмент спама или давления на судей.

И в случае, если будут выявлены нарушения в деятельности отдельных судей или факты представления недостоверных сведений, чтобы ВККС проводила проверку с соблюдением всех процедур, предусмотренных Законом. И если кто-то допустил нарушение, он был привлечен к справедливой ответственности и понес соответствующее наказание.

Как указывала «Судебно-юридическая газета», вместо нескольких различных отчетов судьи будут подавать одну интегрированную декларацию. Отчетность будет заполняться в электронной форме на официальном сайте Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) ежегодно до 1 мая.

Она будет состоять из четкого перечня утверждений, где необходимо выбрать «подтверждаю» или «не подтверждаю», и подробных сведений о родственниках.

ВККС получает полномочия проводить проверку на основании информации от любого лица, которая обоснованно свидетельствует о недостоверности данных.

Проверка может быть начата не позднее трех лет со дня подачи декларации.

Если информация о недостоверности подтверждается, материалы передаются в орган дисциплинарного производства (ВСП).

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