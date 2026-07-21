Лица, конфиденциально сотрудничавшие с разведкой и СБУ, могут получить статус УБД

Законопроект предлагает существенно расширить социальные и правовые гарантии для гражданских лиц, выполнявших конфиденциальные задания в интересах государственной безопасности Украины.

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В Верховной Раде 17 июля 2026 года зарегистрирован законопроект № 15427 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социального и правового защиты лиц, привлеченных к конфиденциальному сотрудничеству с разведывательными или контрразведывательными органами».

Его главной целью является устранение пробелов в законодательстве и введение единой системы социального и правового защиты лиц, которые с 19 февраля 2014 года конфиденциально сотрудничали с разведывательными органами или Службой безопасности Украины как контрразведывательным органом.

Практическое значение документа заключается в том, что он предлагает приравнять по объему государственных гарантий гражданских лиц, выполнявших задания для контрразведки, к тем, кто сотрудничал с разведывательными органами.

Кроме того, законопроект призван решить проблему документального подтверждения конфиденциального сотрудничества, которая на протяжении многих лет фактически лишала таких лиц возможности реализовать свои права на социальную защиту.

Почему возникла необходимость в законодательных изменениях

Как отмечается в пояснительной записке, действующее законодательство уже предусматривает определенные гарантии для лиц, которые конфиденциально сотрудничали именно с разведывательными органами Украины. Вместе с тем аналогичных гарантий не имеют гражданские лица, выполнявшие конфиденциальные задания для Службы безопасности Украины, поскольку СБУ является контрразведывательным, а не разведывательным органом.

Авторы законопроекта подчеркивают, что с начала временной оккупации украинских территорий и проведения АТО и ООС оперативные подразделения СБУ и разведывательные органы активно привлекали гражданских лиц к выполнению конфиденциальных заданий. Часть таких людей была раскрыта, попала в плен, подверглась пыткам или до сих пор находится в местах несвободы. При этом многие не могут получить надлежащую социальную защиту из-за отсутствия законодательных механизмов или невозможности документально подтвердить факт сотрудничества.

Статус УБД и лица с инвалидностью вследствие войны распространят и на конфидентов контрразведки

Одной из ключевых новелл является внесение изменений в Закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Законопроект предлагает предоставить право на статус участника боевых действий лицам, которые были привлечены к конфиденциальному сотрудничеству не только с разведывательными, но и с контрразведывательными органами Украины и выполняли соответствующие задания на временно оккупированных территориях, в районах проведения АТО, осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии либо в иных местах ведения боевых действий.

Аналогично предлагается распространить право на статус лица с инвалидностью вследствие войны на конфидентов контрразведки, получивших ранения, контузию, увечье или иные повреждения здоровья при выполнении соответствующих заданий.

При этом порядок предоставления таких статусов должен определить Кабинет Министров Украины способом, который не будет допускать раскрытия факта конфиденциального сотрудничества.

Отдельные гарантии впервые закрепят в Законе «О контрразведывательной деятельности»

Законопроект предлагает дополнить Закон «О контрразведывательной деятельности» новой статьей 10-1, которая комплексно урегулирует социальную и правовую защиту конфидентов контрразведки.

В частности, законопроект гарантирует неразглашение факта конфиденциального сотрудничества и предусматривает возможность применения специальных мер безопасности в отношении таких лиц и их близких родственников. Кроме того, конфиденты будут иметь право на получение статуса участника боевых действий и статуса лица с инвалидностью вследствие войны, а члены их семей — на единовременную денежную помощь и медицинское обеспечение в случае гибели, установления инвалидности или утраты трудоспособности конфидента.

Также документ предусматривает, что государство будет содействовать освобождению лиц, задержанных, арестованных или осужденных на временно оккупированных территориях Украины либо за рубежом при выполнении контрразведывательных заданий, а причиненный им ущерб будет возмещаться за счет средств государственного бюджета.

Отдельно предлагается ввести возможность упрощенного приобретения гражданства Украины либо получения статуса беженца или убежища для иностранцев, внесших значительный вклад в защиту Украины.

Защиту распространят на тех, кого задержали на оккупированных территориях

Еще одно важное изменение касается Закона «О разведке».

В настоящее время закон прямо предусматривает содействие государства в освобождении конфидентов, задержанных или осужденных за рубежом. Законопроект распространяет эти гарантии также на случаи задержания, ареста или осуждения на временно оккупированной территории Украины. Одновременно уточняется порядок возмещения ущерба таким лицам за счет государственного бюджета.

Кроме того, предлагается установить, что все лица, сотрудничавшие с разведывательными органами начиная с 19 февраля 2014 года, будут иметь право на полный объем социальной и правовой защиты, предусмотренный Законом «О разведке».

Презумпция достоверности сведений при получении социальной защиты

Отдельного внимания заслуживает предлагаемый механизм подтверждения права на социальную защиту.

Законопроект предлагает закрепить сразу в нескольких законах принцип, согласно которому достоверность сведений, сообщенных лицом, привлеченным к конфиденциальному сотрудничеству, презюмируется в ходе административной процедуры. Если государственный орган не соглашается с такими сведениями, именно на него возлагается обязанность доказать их недостоверность.

В пояснительной записке отмечается, что такая новелла призвана решить проблему утраты документов, гибели кураторов или иных обстоятельств, делающих невозможным документальное подтверждение факта конфиденциального сотрудничества.

Дополнительная защита для лиц, находившихся в плену

Изменения также предлагаются в Закон «О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины».

Его действие планируется прямо распространить на граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, которые были лишены личной свободы именно в связи с выполнением деятельности, связанной с конфиденциальным сотрудничеством с разведывательными или контрразведывательными органами либо выполнением задач движения сопротивления.

Одновременно определяются особенности подтверждения таких обстоятельств с помощью справок соответствующих органов и применения презумпции достоверности сведений, сообщенных лицом.

Что еще предусматривают заключительные положения

Заключительными положениями предлагается установить, что новые гарантии будут распространяться и на лиц, привлеченных к конфиденциальному сотрудничеству до вступления закона в силу, но не ранее 19 февраля 2014 года.

Кабинет Министров Украины после принятия закона должен будет в течение трех месяцев привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с новыми положениями и создать эффективный механизм документального подтверждения конфиденциального сотрудничества, который одновременно будет обеспечивать неразглашение такой информации и возможность реализации права на социальную защиту.

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