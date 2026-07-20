Кир Стармер официально покинул должность премьер-министра Великобритании
14:20, 20 июля 2026 37
Кира Стармера должен заменить Энди Бернем, который ранее был мэром Большого Манчестера.
Король Чарльз III официально принял отставку Кира Стармера с должности премьер-министра Великобритании.
Теперь монарх должен согласовать кандидатуру нового главы правительства. Ожидается, что должность займет Энди Бернем — бывший мэр Большого Манчестера и новый лидер Лейбористской партии.
После формального согласования он сможет вступить в должность.
Перед отставкой Кир Стармер выступил с прощальной речью и заявил, что оставляет должность «с улыбкой и достоинством».
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