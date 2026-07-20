Кир Стармер официально покинул должность премьер-министра Великобритании

Кира Стармера должен заменить Энди Бернем, который ранее был мэром Большого Манчестера.

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Король Чарльз III официально принял отставку Кира Стармера с должности премьер-министра Великобритании.

Теперь монарх должен согласовать кандидатуру нового главы правительства. Ожидается, что должность займет Энди Бернем — бывший мэр Большого Манчестера и новый лидер Лейбористской партии.

После формального согласования он сможет вступить в должность.

Перед отставкой Кир Стармер выступил с прощальной речью и заявил, что оставляет должность «с улыбкой и достоинством».

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