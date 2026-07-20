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Работник в розыске ТЦК: можно ли его забронировать и какие шаги должен предпринять работодатель

23:30, 20 июля 2026 104
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Что означает статус розыска ТЦК для работника, блокирует ли он бронирование и что должно сделать предприятие.
Работник в розыске ТЦК: можно ли его забронировать и какие шаги должен предпринять работодатель
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Во время сверки данных воинского учета работодатели могут обнаружить, что в отношении одного из работников в военно-учетных сведениях появилась отметка о пребывании в розыске. В таком случае работодатель должен действовать в соответствии с требованиями законодательства: внести изменения в списки персонального воинского учета, если во время сверки выявлены расхождения, а также сообщить об обновленных учетных данных в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в установленные сроки. В то же время в ТЦК подчеркивают, что статус розыска является препятствием для бронирования работника.

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Что предусматривает Порядок №1487

Порядок действий работодателя определен пунктом 45 Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2022 года №1487.

В соответствии с документом сверка учетных данных списков персонального воинского учета с военно-учетными документами работников осуществляется согласно графику, утвержденному руководителями соответствующих государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.

После проведения сверки государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации в течение пяти дней должны внести в списки персонального воинского учета изменения, выявленные во время проверки.

Кроме того, ежемесячно до 5 числа, при наличии изменений учетных данных, необходимо направлять соответствующие уведомления в районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки, органы СБУ или соответствующие подразделения разведывательных органов.

Какова цель сверки воинского учета

Главной целью сверки является выявление расхождений между данными, содержащимися в списках персонального воинского учета, и сведениями в военно-учетных документах работников.

Если такие расхождения выявлены, работодатель должен внести соответствующие изменения в списки персонального воинского учета.

Можно ли забронировать работника, который находится в розыске ТЦК

Работодателям, которые планируют бронирование работников, необходимо учитывать их военно-учетный статус.

Если работник находится в розыске ТЦК, это является препятствием для его бронирования. Именно поэтому работодателям рекомендуют своевременно проводить сверку военно-учетных данных и учитывать актуальную информацию при оформлении бронирования.

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