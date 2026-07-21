Бывшая жена угрожала и оскорбляла военнослужащего: Верховный Суд запретил ей приближаться к мужчине и сыну из-за риска повторного домашнего насилия

Верховный Суд оставил в силе ограничительное предписание, признав, что семейный конфликт и спор о месте проживания ребенка не исключают необходимости применения такой меры защиты.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Домашнее насилие остается одной из самых острых проблем в Украине. За его совершение предусмотрена административная и уголовная ответственность, а пострадавшие лица имеют законное право на защиту. Одним из механизмов такой защиты является ограничительное предписание в отношении обидчика — специальная мера противодействия домашнему насилию, которая выдается судом в соответствии с Законом Украины «О предотвращении и противодействии домашнему насилию».

Ограничительное предписание может предусматривать временное ограничение прав обидчика, в частности запрет находиться в месте совместного проживания с пострадавшим, приближаться к нему, контактировать с ним лично или через средства связи, а также разыскивать пострадавшего. Чаще всего с заявлениями о домашнем насилии обращаются женщины, однако среди пострадавших также есть мужчины и дети.

В то же время сам факт конфликта между членами семьи или наличие спора относительно ребенка не является автоматическим основанием для выдачи такого предписания. Суд должен оценить доказательства домашнего насилия, риски его повторения и необходимость применения мер защиты.

Именно такую оценку предоставил Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда по делу № 336/6805/25, в котором отец ребенка просил выдать ограничительное предписание в отношении бывшей жены. Суд пришел к выводу, что предоставленные доказательства подтверждают риски повторного домашнего насилия, и оставил в силе решение об ограничении контактов матери.

Обстоятельства дела

Отец обратился в суд с заявлением о выдаче ограничительного предписания в отношении бывшей жены сроком на шесть месяцев. Он утверждал, что после расторжения брака мать систематически совершала психологическое насилие в отношении него и ребенка, а также причинила вред психическому состоянию сына.

Согласно материалам дела, 1 июля 2025 года отец обеспечил общение ребенка с матерью по видеосвязи в мобильном приложении Viber во исполнение определения Шевченковского районного суда Запорожья. В тот же день около 17:30 мать без предупреждения прибыла к месту жительства заявителя и попыталась забрать малолетнего сына, когда тот находился в сквере вместе с бабушкой.

Отец утверждал, что вследствие этих действий ребенок получил телесные повреждения и психологическую травму, после чего вновь нуждался в лечении у детского хирурга и психиатра. Специалисты рекомендовали обеспечить ребенку стабильную положительную атмосферу и избегать стрессовых психотравмирующих ситуаций.

Также в деле указано, что полиция осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по статье 126-1 Уголовного кодекса Украины относительно возможного совершения домашнего насилия в отношении ребенка и заявителя.

Кроме того, заявитель сообщал о систематических оскорбительных сообщениях, звонках и угрозах со стороны бывшей жены, а также о публикациях в социальных сетях его фотографий и фотографий ребенка, сопровождавшихся унизительными высказываниями. По его словам, бывшая жена также обращалась в правоохранительные органы и воинскую часть, где он проходит службу, с заявлениями о якобы коррупционных действиях и недобросовестном поведении. Проведенная проверка не подтвердила эти обвинения.

28 июля 2025 года Шевченковский районный суд Запорожья удовлетворил заявление отца и выдал ограничительное предписание в отношении матери сроком на шесть месяцев. Суд запретил ей приближаться на 200 метров к месту проживания отца и ребенка, контактировать с сыном любым способом — лично, по телефону, через переписку или третьих лиц, а также разыскивать их, если они находятся в безопасном месте, неизвестном для нее. Кроме того, матери запретили приближаться к месту работы отца, детскому саду и другим местам, которые они часто посещают, а также вести переписку и телефонные переговоры с заявителем и ребенком.

В декабре 2025 года Запорожский апелляционный суд отменил это решение и отказал в выдаче ограничительного предписания. Апелляционный суд указал, что представленные доказательства не подтверждают надлежащим образом риски повторного совершения домашнего насилия, а между сторонами существует длительный конфликт и спор относительно определения места жительства ребенка.

Верховный Суд отменил решение апелляционного суда

Суд подчеркнул, что в соответствии с Законом Украины «О предотвращении и противодействии домашнему насилию» ограничительное предписание относится к специальным мерам противодействия домашнему насилию. Оно может применяться независимо от того, привлекался ли обидчик к административной или уголовной ответственности. При этом решение о выдаче такого предписания суд принимает на основании оценки рисков — вероятности продолжения или повторного совершения домашнего насилия, наступления тяжких последствий для пострадавшего либо угрозы его жизни.

Верховный Суд отметил, что в подобных делах заявителю достаточно представить доказательства совершения насилия и указать на существование рисков. После этого обязанность опровергнуть эти обстоятельства переходит к лицу, в отношении которого просят применить ограничительные меры.

При рассмотрении дела суд учел, что отец ребенка представил доказательства, которые, по его мнению, подтверждали факты домашнего насилия со стороны бывшей жены. Среди них были видеозаписи событий, скриншоты переписки в социальных сетях, фотографии с унизительными высказываниями, а также платежные документы, в назначении которых содержались оскорбления, угрозы и унижения.

Суд первой инстанции установил, что действия матери носили систематический характер и заключались в физическом и психологическом насилии в отношении бывшего мужа и малолетнего сына. По мнению суда, такие действия вызывали опасения за безопасность ребенка и отца и причиняли вред их психическому здоровью.

Также Верховный Суд учел состояние ребенка, который проходил лечение в учреждении психиатрической помощи и реабилитации. Согласно заключению психолога, у ребенка были выявлены признаки страха перед матерью, а во время разговоров о ней наблюдались изменения эмоционального состояния. Специалисты рекомендовали обеспечить ребенку благоприятную атмосферу для дальнейшего восстановления.

Коллегия судей пришла к выводу, что представленные доказательства в совокупности подтверждают наличие рисков повторного совершения насилия, поэтому ограничительное предписание сроком на шесть месяцев было необходимой и соразмерной мерой.

Верховный Суд не согласился с выводами апелляционного суда о том, что между сторонами существовал лишь длительный конфликт из-за спора о месте жительства ребенка. Суд отметил, что сам по себе такой спор не исключает возможности применения ограничительного предписания, если установлены факты домашнего насилия. Также Верховный Суд указал, что отсутствие контактов между матерью и ребенком после вынесения решения судом первой инстанции не свидетельствует об утрате актуальности обстоятельств дела. Напротив, это подтверждает, что примененная мера достигла своей цели — обеспечила безопасность пострадавших лиц.

В результате Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу отца, отменил постановление Запорожского апелляционного суда и оставил в силе решение Шевченковского районного суда Запорожья о выдаче ограничительного предписания в отношении матери сроком на шесть месяцев.

Таким образом, Верховный Суд подтвердил, что наличие спора об определении места жительства ребенка само по себе не исключает возможности выдачи ограничительного предписания. Если доказательства подтверждают факты домашнего насилия и риски его повторения, такое предписание является законным и необходимым для защиты пострадавших лиц.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», домашнее насилие нередко ограничивается одной жертвой. Оно влияет на всю семью, а дети часто становятся наиболее уязвимыми свидетелями и скрытыми пострадавшими от насилия. В то же время ребенок может оставаться без внимания при оценке ситуации, когда основным пострадавшим считается один из взрослых членов семьи. Это, в свою очередь, может создавать для обидчика дополнительные возможности оказывать психологическое или физическое давление на детей.

В связи с этим Верховная Рада предлагает изменить такой подход. Законопроект № 15418 предусматривает, что службы поддержки должны оценивать уровень опасности не только для лица, обратившегося за помощью, но и для каждого ребенка, проживающего в семье, где происходит домашнее насилие. Такой подход должен сделать систему реагирования более комплексной и направленной не только на преодоление последствий насилия, но и на своевременное выявление угроз для всех потенциально пострадавших членов семьи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.