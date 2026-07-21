КСУ признал неконституционным отсутствие права на апелляционное обжалование отказа в возвращении временно изъятого имущества

Конституционный Суд признал неконституционными положения УПК Украины в части отсутствия права на апелляционное обжалование определения следственного судьи об отказе в удовлетворении жалобы на невозврат временно изъятого имущества.

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Конституционный Суд сообщает, что Второй сенат 21 июля на пленарном заседании рассмотрел дело и принял Решение № 8-р(ІІ)/2026 по конституционной жалобе Гудыренко Сергея Владимировича относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) части третьей статьи 307, частей первой, второй статьи 309 Уголовного процессуального кодекса Украины. Судья-докладчик по делу – Олег Первомайский.

Согласно части третьей статьи 307 Кодекса, «определение следственного судьи по результатам рассмотрения жалобы на решение, действие или бездействие следователя, дознавателя или прокурора не может быть обжаловано, кроме определения об отказе в удовлетворении жалобы на постановление о закрытии уголовного производства, жалобы на отказ следователя, прокурора в удовлетворении ходатайства о закрытии уголовного производства по основаниям, определенным пунктом 9-1 части первой статьи 284 настоящего Кодекса, об отмене уведомления о подозрении и отказе в удовлетворении жалобы на уведомление о подозрении».

В статье 309 Кодекса определены определения следственного судьи, которые могут быть обжалованы во время досудебного расследования, в частности установлен перечень определений следственного судьи (часть первая), а также предусмотрено, что «во время досудебного расследования также могут быть обжалованы в апелляционном порядке определения следственного судьи об отказе в удовлетворении жалобы на постановление о закрытии уголовного производства или на решение следователя, прокурора об отказе в удовлетворении ходатайства о закрытии уголовного производства на основании пункта 9-1 части первой статьи 284 настоящего Кодекса, об отмене уведомления о подозрении либо отказе в удовлетворении жалобы на уведомление о подозрении, о возвращении жалобы на решение, действия или бездействие следователя, прокурора либо об отказе в открытии производства по ней» (часть вторая).

Исследовав вопросы, поднятые в конституционной жалобе, Суд признал не соответствующими Конституции Украины (неконституционными) часть третью статьи 307, части первую, вторую статьи 309 Кодекса в той части, в которой они не предусматривают право на апелляционное обжалование во время досудебного расследования определения следственного судьи об отказе в удовлетворении жалобы на бездействие следователя или прокурора, заключающееся в невозвращении временно изъятого имущества согласно требованиям статьи 169 Кодекса.

Часть третья статьи 307, часть первая, вторая статьи 309 Кодекса, признанные неконституционными в указанном аспекте, утрачивают силу со дня принятия Конституционным Судом Украины данного Решения.

Полный текст решения и его резюме «Судебно-юридическая газета» опубликует позже.

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