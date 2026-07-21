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КСУ признал неконституционным отсутствие права на апелляционное обжалование отказа в возвращении временно изъятого имущества

14:02, 21 июля 2026 35
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Конституционный Суд признал неконституционными положения УПК Украины в части отсутствия права на апелляционное обжалование определения следственного судьи об отказе в удовлетворении жалобы на невозврат временно изъятого имущества.
КСУ признал неконституционным отсутствие права на апелляционное обжалование отказа в возвращении временно изъятого имущества
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Конституционный Суд сообщает, что Второй сенат 21 июля на пленарном заседании рассмотрел дело и принял Решение № 8-р(ІІ)/2026 по конституционной жалобе Гудыренко Сергея Владимировича относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) части третьей статьи 307, частей первой, второй статьи 309 Уголовного процессуального кодекса Украины. Судья-докладчик по делу – Олег Первомайский.

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Согласно части третьей статьи 307 Кодекса, «определение следственного судьи по результатам рассмотрения жалобы на решение, действие или бездействие следователя, дознавателя или прокурора не может быть обжаловано, кроме определения об отказе в удовлетворении жалобы на постановление о закрытии уголовного производства, жалобы на отказ следователя, прокурора в удовлетворении ходатайства о закрытии уголовного производства по основаниям, определенным пунктом 9-1 части первой статьи 284 настоящего Кодекса, об отмене уведомления о подозрении и отказе в удовлетворении жалобы на уведомление о подозрении».

В статье 309 Кодекса определены определения следственного судьи, которые могут быть обжалованы во время досудебного расследования, в частности установлен перечень определений следственного судьи (часть первая), а также предусмотрено, что «во время досудебного расследования также могут быть обжалованы в апелляционном порядке определения следственного судьи об отказе в удовлетворении жалобы на постановление о закрытии уголовного производства или на решение следователя, прокурора об отказе в удовлетворении ходатайства о закрытии уголовного производства на основании пункта 9-1 части первой статьи 284 настоящего Кодекса, об отмене уведомления о подозрении либо отказе в удовлетворении жалобы на уведомление о подозрении, о возвращении жалобы на решение, действия или бездействие следователя, прокурора либо об отказе в открытии производства по ней» (часть вторая).

Исследовав вопросы, поднятые в конституционной жалобе, Суд признал не соответствующими Конституции Украины (неконституционными) часть третью статьи 307, части первую, вторую статьи 309 Кодекса в той части, в которой они не предусматривают право на апелляционное обжалование во время досудебного расследования определения следственного судьи об отказе в удовлетворении жалобы на бездействие следователя или прокурора, заключающееся в невозвращении временно изъятого имущества согласно требованиям статьи 169 Кодекса.

Часть третья статьи 307, часть первая, вторая статьи 309 Кодекса, признанные неконституционными в указанном аспекте, утрачивают силу со дня принятия Конституционным Судом Украины данного Решения.

Полный текст решения и его резюме «Судебно-юридическая газета» опубликует позже.

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