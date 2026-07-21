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Одна из стран ЕС отменяет бесплатное обучение для новых украинских студентов

16:14, 21 июля 2026 297
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Для украинских студентов, которые стали участниками программы в 2025/2026 учебном году и продолжают получать степень бакалавра, готовят изменения.
Одна из стран ЕС отменяет бесплатное обучение для новых украинских студентов
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Правительство Ирландии приняло решение прекратить прием новых украинских заявителей со статусом временной защиты в программы льготной оплаты высшего образования. Изменения вступят в силу с 2026/2027 учебного года.

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Согласно новым правилам, украинцы, которые будут поступать на новые курсы бакалавриата, последипломного образования или другие программы высшего образования в 2026/2027 учебном году, больше не смогут воспользоваться специальными программами поддержки для бенефициаров временной защиты.

В частности, для новых заявителей закроют доступ к временной схеме поддержки оплаты обучения, стипендии для бенефициаров временной защиты (BoTP), а также стипендии PLC.

При этом изменения не коснутся всех украинских студентов, которые уже учатся. Для тех, кто начал обучение в 2025/2026 учебном году и продолжает получать степень бакалавра, льготные условия могут сохраниться.

В частности:

  • поддержку сохранят для студентов, которым статус временной защиты предоставили менее чем за три года до начала 2026/2027 учебного года;
  • если статус был получен более трех лет назад, стипендию BoTP отменят, однако студенты смогут претендовать на участие во Временной схеме поддержки оплаты обучения.

Для продолжения участия в программах украинским студентам необходимо будет предоставить обновленный документ о предоставлении временной защиты, а также подтверждение адреса проживания в Ирландии.

Несмотря на отмену отдельных льгот для украинцев, возможность бесплатного или частично оплачиваемого обучения сохранится. Студенты смогут подавать заявки на общегосударственные программы поддержки — Free Fees Initiative и SUSI (Student Universal Support Ireland).

Эти программы работают по общим правилам для всех заявителей. При рассмотрении документов будут учитывать продолжительность законного проживания в Ирландии, уровень дохода семьи и соответствие другим требованиям.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», с 1 июля в Германии украинские беженцы, а также безработные вместо социальной помощи для граждан (Bürgergeld) будут получать так называемый базовый доход (Grundsicherung). Новые правила предусматривают изменения в порядке предоставления выплат для трудоспособных, но длительно безработных жителей страны. 

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