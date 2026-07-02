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Безработных украинских беженцев обяжут соглашаться на любую работу — Германия изменила правила социальной помощи

14:49, 2 июля 2026
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С 1 июля украинские беженцы и безработные в Германии вместо социальной помощи Bürgergeld будут получать базовый доход Grundsicherung.
Безработных украинских беженцев обяжут соглашаться на любую работу — Германия изменила правила социальной помощи
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С 1 июля в Германии украинские беженцы, а также безработные вместо социальной помощи для граждан (Bürgergeld) будут получать так называемый базовый доход (Grundsicherung). Об этом сообщает DW.

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Новые правила предусматривают изменения в порядке предоставления выплат трудоспособным, но длительно безработным жителям страны.

В частности, центры занятости (джоб-центры) будут тщательнее проверять стоимость активов и жилья получателей помощи. Также ужесточаются санкции за нарушение правил получения выплат. Кроме того, приоритетом для центров занятости станет как можно более быстрое трудоустройство человека, а не его обучение или повышение квалификации.

Меняется и подход к применению санкций. Если получатели пособий не будут являться на встречи в центры занятости или не будут подавать заявления на вакансии, выплаты могут быть сокращены или полностью отменены. В то же время безработные должны будут соглашаться даже на работу, не соответствующую их квалификации, если они физически, психически или психологически способны её выполнять.

Также сокращаются льготные периоды, в течение которых центры занятости не учитывали сбережения и расходы на аренду жилья, превышавшие установленные нормы возмещения.

Отныне сбережения в размере до 40 тысяч евро получатели социальной помощи должны использовать уже в первый год после подачи заявления. Ранее эти средства не учитывались в течение года. Кроме того, расходы на жилье будут компенсироваться лишь в ограниченном объеме.

Ожидается, что базовый доход вместо социальной помощи с 1 июля будут получать около 5,5 миллиона жителей Германии. По подсчетам tagesschau, менее трети из них доступны для рынка труда. При этом 1,2 миллиона безработных не имеют подтвержденной профессиональной квалификации.

По имеющимся данным, около 16 тысяч человек считаются «полными отказниками», поскольку неоднократно отклоняли предложения о работе и не являлись на встречи в центрах занятости.

Еще около двух миллионов получателей пособий не могут работать из-за ухода за родственниками, воспитания детей в качестве одиноких родителей или уже имеют работу, но получают недостаточный доход и нуждаются в дополнительной финансовой поддержке. Из этой категории 1,8 миллиона составляют дети и молодежь.

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Германия Украина беженец

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