Безробітних українських біженців зобов'яжуть погоджуватися на будь-яку роботу – Німеччина змінила правила соцдопомоги

Із 1 липня українські біженці та безробітні в Німеччині замість соціальної допомоги Bürgergeld отримуватимуть базовий дохід Grundsicherung.

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Із 1 липня в Німеччині українські біженці, а також безробітні замість соціальної допомоги для громадян (Bürgergeld) отримуватимуть так званий базовий дохід (Grundsicherung). Про це повідомляє DW.

Нові правила передбачають зміни в порядку надання виплат для працездатних, але довгостроково безробітних жителів країни.

Зокрема, центри зайнятості (джобцентри) ретельніше перевірятимуть вартість активів і житла отримувачів допомоги. Також посилюються санкції за порушення правил отримання виплат. Крім того, пріоритетом для центрів зайнятості стане якнайшвидше працевлаштування людини, а не її навчання чи підвищення кваліфікації.

Змінюється і підхід до застосування санкцій. Якщо одержувачі допомоги не з’являтимуться на зустрічі в центрах зайнятості або не подаватимуть заяви на вакансії, виплати можуть бути скорочені або повністю скасовані. Водночас безробітні повинні будуть погоджуватися навіть на роботу, яка не відповідає їхній кваліфікації, якщо вони фізично, психічно чи психологічно здатні її виконувати.

Також скорочуються пільгові періоди, протягом яких джобцентри не враховували заощадження та витрати на оренду житла, що перевищували встановлені норми відшкодування.

Відтепер заощадження до 40 тисяч євро одержувачі соціальної допомоги повинні використовувати вже в перший рік після подання заяви. Раніше ці кошти не враховувалися протягом року. Крім того, витрати на житло компенсуватимуться лише в обмеженому обсязі.

Очікується, що базовий дохід замість соціальної допомоги з 1 липня отримуватимуть близько 5,5 мільйона жителів Німеччини. За підрахунками tagesschau, менш ніж третина з них є доступною для ринку праці. При цьому 1,2 мільйона безробітних не мають підтвердженої професійної кваліфікації.

За наявними даними, близько 16 тисяч людей вважаються «повними відмовниками», оскільки неодноразово відхиляли пропозиції роботи та не з’являлися на зустрічі в центрах зайнятості.

Ще близько двох мільйонів отримувачів допомоги не можуть працювати через догляд за родичами, виховання дітей як батьки-одинаки або вже мають роботу, але отримують недостатній дохід і потребують додаткової фінансової підтримки. Із цієї категорії 1,8 мільйона становлять діти та молодь.

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