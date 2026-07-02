  1. У світі
  2. / В Україні

Безробітних українських біженців зобов'яжуть погоджуватися на будь-яку роботу – Німеччина змінила правила соцдопомоги

14:49, 2 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Із 1 липня українські біженці та безробітні в Німеччині замість соціальної допомоги Bürgergeld отримуватимуть базовий дохід Grundsicherung.
Безробітних українських біженців зобов'яжуть погоджуватися на будь-яку роботу – Німеччина змінила правила соцдопомоги
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Із 1 липня в Німеччині українські біженці, а також безробітні замість соціальної допомоги для громадян (Bürgergeld) отримуватимуть так званий базовий дохід (Grundsicherung). Про це повідомляє DW.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Нові правила передбачають зміни в порядку надання виплат для працездатних, але довгостроково безробітних жителів країни.

Зокрема, центри зайнятості (джобцентри) ретельніше перевірятимуть вартість активів і житла отримувачів допомоги. Також посилюються санкції за порушення правил отримання виплат. Крім того, пріоритетом для центрів зайнятості стане якнайшвидше працевлаштування людини, а не її навчання чи підвищення кваліфікації.

Змінюється і підхід до застосування санкцій. Якщо одержувачі допомоги не з’являтимуться на зустрічі в центрах зайнятості або не подаватимуть заяви на вакансії, виплати можуть бути скорочені або повністю скасовані. Водночас безробітні повинні будуть погоджуватися навіть на роботу, яка не відповідає їхній кваліфікації, якщо вони фізично, психічно чи психологічно здатні її виконувати.

Також скорочуються пільгові періоди, протягом яких джобцентри не враховували заощадження та витрати на оренду житла, що перевищували встановлені норми відшкодування.

Відтепер заощадження до 40 тисяч євро одержувачі соціальної допомоги повинні використовувати вже в перший рік після подання заяви. Раніше ці кошти не враховувалися протягом року. Крім того, витрати на житло компенсуватимуться лише в обмеженому обсязі.

Очікується, що базовий дохід замість соціальної допомоги з 1 липня отримуватимуть близько 5,5 мільйона жителів Німеччини. За підрахунками tagesschau, менш ніж третина з них є доступною для ринку праці. При цьому 1,2 мільйона безробітних не мають підтвердженої професійної кваліфікації.

За наявними даними, близько 16 тисяч людей вважаються «повними відмовниками», оскільки неодноразово відхиляли пропозиції роботи та не з’являлися на зустрічі в центрах зайнятості.

Ще близько двох мільйонів отримувачів допомоги не можуть працювати через догляд за родичами, виховання дітей як батьки-одинаки або вже мають роботу, але отримують недостатній дохід і потребують додаткової фінансової підтримки. Із цієї категорії 1,8 мільйона становлять діти та молодь.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Німеччина Україна біженець

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

АРМА у цифрах: звіт про боротьбу з корупцією та аналіз реалізації майна від елітних авто Maybach до тисяч тонн пшениці

На запит «Судово-юридичної газети» АРМА надало розгорнуту відповідь щодо своєї антикорупційної стратегії, розкривши механізми відбору управителів та свіжу статистику реалізації майна за останні три роки.

ТЦК не може ігнорувати Закон про військовий обов’язок: Верховний Суд пояснив, коли статус «знятий» насправді означає «виключений» з обліку

Помилки у старих військових квитках стали проблемою в цифрову епоху: після внесення даних до реєстру «Оберіг» багато виключених з обліку українців несподівано отримали статус військовозобов'язаних.

ВРП оголосила перерву у розгляді кандидатури Катерини Сікори до ВАКС після питань про декларування майна

ВРП розглянула кандидатуру Катерини Сікори до Апеляційної палати ВАКС та оголосила перерву.

Останній шанс зберегти бронювання до 10 серпня: бізнес має лише місяць для підтвердження зарплат

До 10 серпня критично важливі підприємства повинні подати підтвердні документи, інакше з 1 вересня їхні працівники можуть втратити відстрочки- нові пропозиції Мінекономіки.

ВРП підтримала призначення Ігоря Чайкіна до АП ВАКС: деталі співбесіди і скандальні питання

ВРП підтримала призначення Ігоря Чайкіна до Апеляційної палати ВАКС та внесе подання Президенту.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]