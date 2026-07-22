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ВРП виявила порушення у серії рішень про визначення місця проживання дітей із батьком: суддю покарали

16:00, 22 липня 2026 243
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Суддя Зборівського районного суду Тернопільської області Олег Іваницький масово визначав місце проживання дітей із батьком без належної перевірки обставин.
ВРП виявила порушення у серії рішень про визначення місця проживання дітей із батьком: суддю покарали
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Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя винесла рішення про притягнення судді Зборівського районного суду Тернопільської області Олега Іваницького до дисциплінарної відповідальності.

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Йому оголошено суворе дисциплінарне стягнення у виді суворої догани з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом трьох місяців.

Обставини справи

Підставою для дисциплінарного провадження стала скарга Христини Буртник. Скаржниця виявила в Єдиному державному реєстрі судових рішень низку рішень судді Олега Іваницького, які, на її думку, свідчать про систематичне фіктивне визначення місця проживання дитини з батьком. Йдеться про справи № 599/1464/23, № 599/163/23, № 599/166/23, № 599/167/23 та № 599/1510/23.

За даними скарги, рішення мали штучний характер, про що свідчать такі ключові порушення:

  • суддя задовольняв позови виключно на підставі визнання позову відповідачкою, без перевірки фактичних обставин справи;
  • розгляд більшості справ відбувся без участі позивача, відповідача та органу опіки й піклування;
  • у жодній зі справ не було з’ясовано думку дитини, хоча це є обов’язковим елементом при вирішенні питань, що стосуються інтересів неповнолітніх.

Висновки Дисциплінарної палати

Аналіз матеріалів, проведений Другою Дисциплінарною палатою ВРП, виявив чітку тенденцію. З 35 досліджених справ у 31 випадку позов ініціював чоловік, а рішення ухвалювалося на користь батька з визначенням місця проживання дитини (дітей) разом із ним. Жінки в цих справах систематично визнавали позови.

Особливу увагу привернула динаміка після початку повномасштабного вторгнення РФ. Якщо у 2020 році в провадженні судді Іваницького не було жодної справи щодо визначення місця проживання дитини, а у 2021 році — лише дві, то у 2022 році їх уже було 19. У 17 з цих справ позови були подані чоловіками, задоволені судом та завершувалися визначенням місця проживання дитини з батьком.

Дисциплінарний орган зазначив, що тексти позовних заяв та інших процесуальних документів у справах є надзвичайно подібними, а в окремих випадках — дослівно збігаються. У матеріалах справ часто відсутні копії документів, на які посилався позивач, зокрема докази фінансової спроможності батька самостійно утримувати дитину. Суд не здійснював належної перевірки цих обставин.

У всіх справах, вказаних у скарзі, думка дітей не з’ясовувалася ні суддею, ні органами опіки та піклування. Суддя Олег Іваницький не вживав жодних заходів для її з’ясування та не мотивував відсутність такої необхідності у рішеннях.

Рішення Другої ДП ВРП

Оцінивши докази, надані та отримані в межах дисциплінарного провадження дисциплінарний орган встановив наявність підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. Водночас  Дисциплінарна пала не підтримала висновок дисциплінарного інспектора Наталії Дробчак з пропозицією про звільнення судді з посади та вирішила притягнути суддю Зборівського районного суду Тернопільської області Олега Іваницького до дисциплінарної відповідальності та застосувати дисциплінарне стягнення у виді суворої догани — з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом трьох місяців.

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